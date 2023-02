Ung thư tụy dễ nhầm lẫn với bệnh dạ dày, nếu có 4 triệu chứng này, hãy đi khám ngay lập tức

Sau khi được chẩn đoán bị viêm dạ dày, Wang Anli liên tục uống lansoprazole, mosapride, bismuth và các loại thuốc khác để điều trị bệnh, nhưng sau đó là sụt tới 20 kg.

Sau khi bác sĩ biết về tình trạng này, ông đề nghị Wang Anli nên chụp CT bụng. Bác sĩ phát hiện ra rằng nguyên nhân chính khiến Wang Anli bị đau dạ dày và gầy đi nghiêm trọng không phải do viêm dạ dày mà là ung thư tuyến tụy.

60% ung thư tuyến tụy bị chẩn đoán nhầm thành bệnh dạ dày

Là tuyến tiêu hóa lớn thứ hai trong cơ thể con người, tuyến tụy có thể điều chỉnh sự phát triển và trao đổi chất bằng cách tiết ra insulin, glucagon, hormone tăng trưởng và các hormone khác thông qua các đảo nhỏ.

Các tuyến tụy và hệ thống ống tụy hoạt động cùng nhau để tạo ra dịch tụy, có chứa các enzym tiêu hóa, để hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn. Một khi tuyến tụy có vấn đề thì rối loạn chức năng tiêu hóa là biểu hiện thường gặp nhất, đặc biệt là chứng khó chịu ở dạ dày.

Tuy nhiên, do các triệu chứng ban đầu của ung thư tuyến tụy không rõ ràng nên mọi người dễ lầm tưởng rằng đầy bụng và đau dạ dày chỉ là nguyên nhân gây ra các vấn đề về dạ dày, do đó trì hoãn thời điểm điều trị ung thư tuyến tụy tốt nhất. Khi xuất hiện các triệu chứng rõ ràng như vàng da, lách to thì có thể bệnh đã phát triển đến giai đoạn giữa và cuối, làm tăng độ khó điều trị và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng người bệnh.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là cơn đau bụng do ung thư tuyến tụy không hoàn toàn giống với cơn đau dạ dày thông thường, bệnh nhân ung thư tuyến tụy sẽ bị đầy bụng, khó chịu và đau, mức độ và phạm vi đau sẽ lớn hơn sau khi ăn.

Ngoài ra, ung thư tuyến tụy rất dễ bị nhầm lẫn với bệnh tiểu đường, căng cơ thắt lưng, bệnh gan…

Ung thư tuyến tụy dễ “ngụy trang”, 4 triệu chứng cần chú ý

1. Đau dạ dày lâu ngày

Đau dạ dày do ung thư tuyến tụy dùng thuốc điều trị dạ dày mà không hiệu quả, cơn đau kéo dài và đau hơn khi nằm ngửa, nhưng cúi, nằm nghiêng, ngồi thì đỡ đau.

2. Triệu chứng tiêu hóa

Hầu hết bệnh nhân ung thư tuyến tụy sẽ sụt cân đáng kể trong thời gian ngắn, chán ăn, khó tiêu, buồn nôn và nôn, phân không đều trong giai đoạn đầu, vì vậy cần hết sức lưu ý những triệu chứng này.

3. Vàng da không rõ nguyên nhân

Bệnh nhân ung thư tuyến tụy sẽ có triệu chứng vàng da, biểu hiện là củng mạc, da, niêm mạc và các chất dịch trong cơ thể đều có màu vàng… Ở giai đoạn đầu thường bị nhầm lẫn với bệnh viêm gan hoặc viêm túi mật nên bạn càng phải cảnh giác hơn.

4. Đường huyết tăng cao bất thường

Một số bệnh nhân ung thư tuyến tụy thường có triệu chứng chính là "lượng đường trong máu tăng cao" do xơ hóa mô tụy và suy giảm chức năng nội tiết

Vì vậy, nếu bạn bị tiểu đường lâu năm mà hiệu quả điều trị không tốt thì nên nghĩ đến khả năng ung thư tuyến tụy, nên đến bệnh viện siêu âm ổ bụng, chỉ điểm khối u (CA19-9) hoặc chụp CT.

