Tượng đài điện ảnh Kang Soo-yeon qua đời ở tuổi 56 vì bệnh tim ngừng đập, triệu chứng nào cho thấy căn bệnh này sắp ập đến

Bà bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình với tư cách là một diễn viên nhí vào những năm 1970, trước khi chuyển sang các vai diễn trưởng thành ở tuổi đôi mươi. Năm 1987, Kang Soo-yeon trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên đoạt giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” tại Liên hoan phim Quốc tế Venice với vai diễn trong The Surrogate Womb.

Năm 1989, bà nhận được giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Moscow cho vai diễn trong “Come, Come, Come Upward”. Sau đó, Kang Soo-yeon tiếp tục đóng vai chính trong nhiều bộ phim bao gồm All That Falls Has Wings (1990), Girls 'Night Out (1998) và Hanbando (2006). Vai diễn điện ảnh chính cuối cùng của bà là trong Juri năm 2013.

Trên màn ảnh nhỏ, bà Kang được biết đến với các vai diễn trong bộ phim truyền hình dành cho tuổi mới lớn như “Nhật ký học sinh trung học” từ năm 1983 đến năm 1984 và bộ phim chính trị lịch sử “Ladies of the Palace” năm 2001.

Ngừng tim đột ngột là tình trạng mất chức năng tim, nhịp thở và ý thức đột ngột. Tình trạng này thường là do hệ thống điện của tim có vấn đề, hệ thống này làm gián đoạn hoạt động bơm máu của tim và ngừng lưu thông máu đến cơ thể.

Ngừng tim đột ngột không giống như một cơn đau tim, khi dòng máu đến một phần của tim bị tắc nghẽn. Tuy nhiên, một cơn đau tim đôi khi có thể gây ra rối loạn điện dẫn đến ngừng tim đột ngột.

Nếu không được điều trị ngay lập tức, tim ngừng đập đột ngột có thể dẫn đến tử vong. Bệnh nhân chỉ có thể sống sót với sự chăm sóc y tế nhanh chóng và thích hợp. Hồi sinh tim phổi (CPR), sử dụng máy khử rung tim - hoặc thậm chí chỉ ép ngực - có thể cải thiện cơ hội sống sót cho đến khi nhân viên cấp cứu đến.

Triệu chứng

Các dấu hiệu của ngừng tim đột ngột xảy ra rất nhanh, bao gồm:

- Sụp đổ đột ngột

- Tim không đập

- Ngừng thở

- Mất ý thức

Đôi khi các dấu hiệu và triệu chứng khác xảy ra trước khi ngừng tim đột ngột. Chúng có thể bao gồm:

- Khó chịu ở ngực

- Khó thở

- Mệt mỏi

- Tim đập nhanh, rung rinh hoặc đập thình thịch (đánh trống ngực)

Tuy nhiên, ngừng tim đột ngột thường xảy ra mà không có dấu hiệu báo trước.

Khi nào đến gặp bác sĩ

Gọi trợ giúp y tế khẩn cấp nếu bạn gặp bất kỳ dấu hiệu và triệu chứng nào sau đây:

- Đau hoặc khó chịu ở ngực

- Nhịp tim nhanh hoặc không đều

- Thở khò khè không rõ nguyên nhân

- Khó thở

- Ngất xỉu

- Chóng mặt

Khi tim ngừng đập, máu thiếu oxy có thể gây tử vong hoặc tổn thương não vĩnh viễn trong vòng vài phút. Thời gian rất quan trọng khi bạn gặp một người bất tỉnh, không thở được.

Nếu bạn thấy ai đó bất tỉnh và không thở bình thường, hãy làm như sau:

- Gọi trợ giúp y tế khẩn cấp. Nếu bạn có sẵn điện thoại, hãy gọi trước khi bắt đầu hô hấp nhân tạo.

- Thực hiện hô hấp nhân tạo. Kiểm tra nhanh nhịp thở của người đó. Nếu người đó không thở bình thường, hãy bắt đầu hô hấp nhân tạo. Đẩy mạnh và nhanh vào ngực với tốc độ từ 100 đến 120 lần ấn mỗi phút. Nếu bạn đã được huấn luyện về hô hấp nhân tạo, hãy kiểm tra đường thở của người đó và thổi ngạt sau mỗi 30 lần ép.

- Nếu bạn chưa được đào tạo, chỉ cần tiếp tục ép ngực. Để lồng ngực nhô lên hoàn toàn giữa các lần ấn. Tiếp tục làm điều này cho đến khi có máy khử rung tim di động hoặc nhân viên cấp cứu đến.

- Sử dụng máy khử rung tim di động (nếu có). Nó sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn bằng giọng nói từng bước. Tiếp tục ép ngực trong khi máy khử rung tim đang sạc. Khi được sạc, máy khử rung tim sẽ kiểm tra nhịp tim của người đó và đề nghị sốc nếu cần. Cung cấp một cú sốc nếu thiết bị khuyên và sau đó tiếp tục hô hấp nhân tạo ngay lập tức, bắt đầu bằng ép ngực.

- Sử dụng máy khử rung tim kiểm tra nhịp tim của người đó. Nếu cần thiết, máy khử rung tim sẽ tạo ra một cú sốc khác. Lặp lại chu trình này cho đến khi người đó hồi phục ý thức hoặc nhân viên cấp cứu tiếp nhận.

Máy khử rung tim di động (AED) có sẵn ở nhiều nơi, bao gồm sân bay, sòng bạc và trung tâm mua sắm. Bạn cũng có thể mua một cái cho ngôi nhà của mình. AED có kèm theo hướng dẫn sử dụng. Chúng được lập trình để chỉ tạo ra một cú sốc khi thích hợp.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/tuong-dai-dien-anh-kang-soo-yeon-qua-doi-o-tuoi-56-vi-benh-tim-ngung-dap-trieu-chung-nao-cho-thay-can-benh-nay-sap-ap-den-d572599.html