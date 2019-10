Từ vụ bệnh nhân tử vong sau khi căng da mặt: Ai muốn làm đẹp phải nhớ điều này

Thứ Hai, ngày 21/10/2019

Rất nhiều người đi xăm thẩm mỹ, xăm lông mày, xăm môi, căng da mặt…. để xảy ra nhiều biến chứng.

Vừa qua, một phụ nữ ở TP.HCM tử vong sau khi thực hiện “căng da mặt” ở một BV tư nhân tại TP.HCM.

Trước đó, sau phẫu thuật, sức khỏe người phụ nữ này bình thường, tuy nhiên đến khuya cùng ngày, bệnh nhân tím tái, khó thở.

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Thái Hà, Trưởng khoa Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết đa phần những ca tai biến là do người thực hiện kỹ thuật không được đào tạo từ ngành y và chuyên ngành thẩm mỹ.

Chính vì thế, họ thường thực hiện không đúng kỹ thuật và không biết sợ những rủi ro mà khách hàng có thể gặp phải.

Ngược lại, các bác sĩ được đào tạo bài bản, việc càng hiểu về những nguy cơ thì càng sợ và càng phải tư vấn kỹ cho khách hàng khi muốn làm đẹp. Bên cạnh đó, khi người thực hiện không có kỹ thuật, lại sử dụng sản phẩm giá thành rẻ để thu lợi nhuận cao thì nguy cơ mà khách hàng gặp phải là tắc mạch, tiêm quá liều, tiêm sai lớp, sai vị trí gây biến dạng khuôn mặt, quy trình không đảm bảo gây nhiễm trùng, chỉ đi không đúng đường sẽ gây hiện tượng phản ứng ở mô trong cơ thể.

BS Hà khuyến cáo người dân nên đến những cơ sở uy tín để thực hiện, cân nhắc chỉ đồng ý sử dụng những dịch vụ làm đẹp.

Việc căng da mặt bằng chất làm đầy hoặc chỉ, khách hàng có thể bị dị ứng với thuốc tê hay chính sản phẩm làm đẹp, thậm chí là chỉ để căng da.

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, nhu cầu làm đẹp của người dân trong xã hội hiện đại ngày càng nhiều và nâng cao hơn. Cải thiện sự lão hóa da, lưu giữ mãi nét thanh xuân là kỳ vọng của rất nhiều người.

Tuy nhiên, PGS.TS Nguyễn Văn Thường khuyến cáo người dân nên đến những cơ sở uy tín để thực hiện, cân nhắc chỉ đồng ý sử dụng những dịch vụ làm đẹp này khi có các bác sĩ chuyên khoa được đào tạo và được cấp phép thực hiện để hạn chế những tai biến có thể xảy ra.

ThS.BS. Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng khoa Laser và săn sóc da, BV Da liễu Trung ương cũng cảnh báo, nguy cơ sốc phản vệ khi phun xăm thẩm mỹ có thể xảy ra.

Ngày nay, rất nhiều người đi xăm thẩm mỹ, xăm lông mày, xăm môi…ở các spa chui... để xảy ra nhiều biến chứng. Nguy cơ nhiễm trùng mủ nơi xăm ngày nay ít gặp hơn do dụng cụ được làm sạch hơn và sử dụng kháng sinh. Nhưng một số nhiễm trùng khác rất có thể xảy ra là bị lây các bệnh do vi rút như HIV, viêm gan B, C... Và một vấn đề nữa là phản ứng của cơ thể và của da với các chất xăm mà nhiều khi rất khó chữa.

Vì vậy, các chuyên gia làm đẹp khuyến cáo, trước khi thực hiện làm đẹp, đặc biệt trong những trường hợp thủ thuật xâm lấn vào cơ thể, người dân cần lựa chọn những cơ sở thẩm mỹ uy tín, có chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện dịch vụ trong điều kiện vô trùng, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.