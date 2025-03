TQ: Người đàn ông nhập viện cấp cứu vì... ngoái mũi

Một người đàn ông ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã phải nhập viện khẩn cấp và trải qua ca phẫu thuật do vỡ động mạch. Nguyên nhân của tình trạng này được xác định là do thói quen ngoáy mũi quá mức.

Theo thông tin từ vợ của nạn nhân, chồng cô có thói quen ngoáy mũi ở mọi lúc, mọi nơi, cả khi đứng, ngồi cho đến khi nằm trên giường. Tuy nhiên, sở thích tưởng chừng vô hại này đã dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Một ngày, trong khi đang ngoáy mũi như thói quen, anh bất ngờ bị chảy máu cam không kiểm soát. Dù đã thử nhiều biện pháp để cầm máu, tình trạng vẫn không cải thiện. Cuối cùng, anh và vợ quyết định đến bệnh viện để được điều trị kịp thời.

Tình trạng của người đàn ông này khiến nhiều người phải suy nghĩ lại thói quen ngoáy mũi.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã chẩn đoán anh bị vỡ động mạch. Bệnh nhân được đưa phẫu thuật khẩn cấp để khắc phục tổn thương.

Sau ca mổ, vợ anh đã quay lại khoảnh khắc chồng mình nằm trên giường bệnh và trêu chọc bằng một câu hỏi đầy châm biếm: "Anh yêu, sao không ngoáy mũi nữa? Dậy mà ngoáy đi nào".

Cô đăng tải đoạn clip lên mạng với hy vọng cảnh báo những ai có thói quen ngoáy mũi thường xuyên về hậu quả tiềm ẩn của nó.

Theo các chuyên gia y tế, việc ngoáy mũi không chỉ đơn thuần là một thói quen xấu mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng. Cụ thể, hành động này có thể:

- Tăng nguy cơ nhiễm trùng do vi khuẩn xâm nhập vào niêm mạc mũi.

- Gây tổn thương niêm mạc mũi, dẫn đến tình trạng chảy máu cam thường xuyên.

- Làm tổn thương mạch máu trong khoang mũi, thậm chí có thể gây vỡ động mạch, như đã ghi nhận trong một số trường hợp hy hữu.

Các bác sĩ khuyến cáo nên từ bỏ thói quen ngoáy mũi, giữ vệ sinh mũi bằng cách rửa mũi bằng nước muối sinh lý, và tránh tác động mạnh vào khoang mũi để bảo vệ sức khỏe.