TP.HCM: Sẽ lắp đặt thêm 3.500 giường bệnh có trang bị oxy

TP HCM đã đưa hơn 28.000 người về quê Chiều cùng ngày, cũng tại cuộc họp báo, ông Phạm Đức Hải, Phó Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP HCM, cho biết đến ngày 7-9, TP đã phối hợp với các địa phương tổ chức đưa hơn 28.000 người về các địa phương. Việc tiếp nhận người về các địa phương dựa trên cơ sở khả năng bố trí khu cách ly, điều kiện y tế phòng, chống dịch của từng địa phương, trên cơ sở đó các địa phương sẽ có văn bản chính thức cho TP để hỗ trợ. UBND TP HCM sẽ giao Sở Giao thông vận tải là đầu mối phối hợp với hội đồng hương và các sở, ngành liên quan của các tỉnh, thành để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trở về địa phương. Ông Phạm Đức Hải, Phó Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP HCM, cung cấp thông tin tại buổi họp báo. Về tình hình dịch bệnh, ông Hải cho biết tính đến 18 giờ ngày 7-9 có 266.365 trường hợp mắc Covid-19 phát hiện tại TP HCM. Hiện TP đang điều trị 40.762 người, trong đó có 2.878 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.697 bệnh nhân nặng đang thở máy và 23 bệnh nhân can thiệp ECMO. Về tiêm vắc-xin Covid-19, đến hết ngày 7-9, TP HCM có 6.884.159 người đã được tiêm. Trong đó tổng số mũi 1 là 6.175.513, mũi 2 là 708.646, số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 751.471. Về công tác an sinh, lũy kế từ ngày 15-8 đến ngày 8-9, tổng số túi an sinh đã chuyển cho quận, huyện và TP Thủ Đức là 1.733.375.