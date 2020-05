Thực phẩm "tốt như thần dược" cho người bị đau nhức xương khớp

Thứ Tư, ngày 13/05/2020 10:00 AM (GMT+7)

Để giảm đau xương khớp, nên thay đổi hoàn toàn chế độ ăn hàng ngày. Theo đó, bạn nên thực hiện chế độ ăn nhiều rau, trái cây, các loại đậu và ngũ cốc, đặc biệt nên chú ý ăn những loại thực phẩm có tác dụng hỗ trợ giảm đau xương khớp.

Viêm khớp là thuật ngữ chung chỉ tất cả các rối loạn ảnh hưởng đến cấu trúc và hoạt động của khớp gây viêm, sưng và đau khớp. Có khoảng 100 loại viêm khớp khác nhau, phổ biến nhất là viêm xương khớp. Trong trường hợp này, lớp sụn khớp bao bọc các đầu xương có tác dụng làm giảm ma sát và đảm bảo các đầu xương có thể dễ dàng trượt lên nhau khi vận động đã bị thoái hóa, gây sưng, cứng và đau.

Bệnh này thường xuất hiện ở lứa tuổi trung niên, đặc biệt từ 40 tuổi trở lên. Tuy nhiên viêm xương khớp cũng có thể gặp ở người trẻ, đặc biệt là sau các chấn thương tại khớp.

Muốn giảm các triệu chứng đau khớp không chỉ nhờ vào tập luyện và thuốc men, mà còn phải chú trọng chế độ ăn giúp xoa dịu các khớp bị chứng viêm hành hạ.

Sau đây là những thực phẩm mà bệnh nhân viêm khớp nên ăn:

Quả mọng

Bioflavonoids là nhóm sắc tố thực vật, chất này có tác dụng chống oxy hóa tương tự như Quercetin và có khả năng trung hòa các gốc tự do gây hại tế bào.

Những loại quả mọng có chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp cơ thể chống lại các gốc tự do phá hủy tế bào. Hai hợp chất Rutin và Quercetin ở trong quả mọng được chứng minh có thể giúp tăng mật độ xương, giảm các triệu chứng đau nhức xương khớp.

Những thực phẩm có chứa nhiều Vitamin C và Bioflavonoids bao gồm: đu đủ, ổi, dứa, việt quất, nho đen, quả mơ, kiwi, mâm xôi, mận, sơ ri, anh đào, mâm xôi, dâu tây,…

Giá đỗ

Trong các loại giá đỗ có chứa rất nhiều chất Hormone Oestrogen thực vật là: Phyto-oestrogen và Isoflavon. Đây là các chất giúp chống lại quá trình loãng xương, đặc biệt là trong giai đoạn các xương mỏng đi nhanh chóng (giai đoạn mãn kinh) khiến nguy cơ gãy xương xảy ra lớn.

Dâu tây

Loại trái cây này chứa nhiều vitamin C. Một số nghiên cứu cho rằng vitamin C có thể ngăn chặn sự phát triển của chứng viêm khớp và tình trạng mất sụn thường đi kèm. Những nguồn thực phẩm giàu vitamin C còn có cam quýt, đào và ớt chuông đỏ.

Dầu ô liu

Các khớp xương đau nhức của người bệnh có thể rất cần dầu ô liu. Kết quả nghiên cứu cho thấy chất polyphenol trong dầu ô liu có thể giảm tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể.

Cá hồi

Loại cá này giàu 2 loại chất dinh dưỡng có thể nuôi dưỡng sự khỏe mạnh của khớp xương, đó là vitamin D và a xít béo omega-3. Nếu thiếu vitamin D, như phần lớn những người trưởng thành, việc bổ sung loại vitamin này có thể góp phần xoa dịu những cơn đau do viêm khớp và hạn chế khả năng tàn tật. Còn a xít béo omega-3 luôn được giới chuyên gia khuyên dùng do khả năng chống viêm nhiễm của nó.

Trà xanh

Loại thức uống dịu thần kinh này chứa đầy các chất chống oxy hóa gọi là catechin, có tác dụng chống viêm nhiễm và do đó có thể trì hoãn các tổn thương về sụn ở những người bị viêm khớp.

Rau lá xanh đậm

Ăn nhiều rau quả rất tốt cho sức khỏe nói chung cũng như tăng cường khả năng chịu đựng của xương khớp. Một chế độ ăn kiểu Địa Trung Hải với các món chủ đạo là rau, quả, hạt, có thể giúp xóa tan tình trạng viêm nhiễm. Rau cải lá xanh đậm còn giàu vitamin K, chất dinh dưỡng đóng vai trò ngăn chặn bệnh viêm khớp.

Các loại nấm

Nấm có công dụng cải thiện sức đề kháng, kìm hãm quá trình lão hóa và hạn chế tối đa nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, tiểu đường, béo phì, ung thư.

Tình trạng thoái hóa xương khớp cũng được cải thiện rõ rệt. Những món ăn được chế biến từ những loại nấm kết hợp cùng một số loại rau củ như cà rốt, ớt, bông cải,… sẽ giúp bổ sung Vitamin A, E, C, K… giúp cơ xương khớp dẻo dai hơn

Sữa chua và các loại thực phẩm được chế biến từ sữa

Trong các loại thực phẩm được chế biến từ sữa luôn có chứa rất nhiều canxi (thành phần chính cấu tạo nên xương). Uống sữa đều đặn giúp phòng chống loãng xương, giúp xương chắc khỏe. Sữa còn rất tốt cho những người bị thoái hóa đốt sống cổ và lưng.

Hạnh nhân, đậu nành, hạt điều

Hạnh nhân, đậu nành, hạt điều bổ sung lượng vitamin D và canxi dồi dào cho cơ thể. Sữa hạnh nhân cung cấp tới 45% giá trị canxi và 25% giá trị vitamin D hàng ngày.

Gừng, tỏi, ớt

Tỏi, ớt và gừng là những gia vị rất tốt cho xương khớp, đặc biệt là người bị đau nhức xương khớp.

Ớt: Trong ớt có chứa hoạt chất Capsaicin được sử dụng để điều trị những cơn đau khớp và cơ nhẹ.

Tỏi: Trong tỏi có chứa nhiều Allicin – chất chống oxy hóa cao, giúp ức chế sự tấn công lên xương khớp. Bên cạnh đó, tỏi còn chứa Azone, Phitoncid, Dianli disulfide, Diallyl – trisulfide có công dụng kháng viêm tốt.

Gừng: Đây cũng là một gia vị có tác dụng giảm đau nhức xương khớp do viêm rất tốt. Vì thế, người bệnh nên thường xuyên bổ sung gừng tươi hoặc khô trong bữa cơm hằng ngày.

Nước hầm từ xương sụn hải sản, động vật

Trong này có chứa rất nhiều canxi rất tốt cho xương sụn, đặc biệt cung cấp nhiều chất chondroitin và glucosamine giúp cấu thành xương.

Hạt ngũ cốc

Một số loại hạt ngũ cốc như gạo lứt, lúa mạch, lúa mì, đậu nành,… đều là những thực phẩm giúp kích thích sinh ra nhiều collagen hơn cho tế bào sụn khớp phát triển tốt hơn.

Chuối

Trong chuối có một hàm lượng serotonin, tryptophan và đặc biệt là chất kali hỗ trợ giúp ngăn ngừa khô dịch khớp xương rất tốt.

Uống nước

Việc uống đủ nước mỗi ngày, nhất là vào mùa đông sẽ giúp cho hệ thống xương hoạt động ổn định hơn.

Cà chua

Trong cà chua có rất nhiều thành phần vitamin giúp hỗ trợ cung cấp chất nhờn cho khớp xương phòng ngừa tình trạng thoái hóa khớp hiệu quả.

