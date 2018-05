Thực hư tác dụng thuốc se khít âm đạo

Lời khuyên của thầy thuốc Việc làm co khít âm đạo không đơn giản, không thể chỉ cần dùng thuốc là âm đạo có thể se khít lại được. Âm đạo cũng như bất cứ một bộ phận nào khác trên cơ thể, khi bị giãn nở thì rất khó để thu nhỏ lại được. Muốn cải thiện thì đòi hỏi phải có các biện pháp can thiệp như: phẫu thuật ở các bệnh viện chuyên khoa, tập luyện kết hợp với chế độ ăn uống… Tuyệt đối không có chuyện dùng thuốc để mong đạt được mong muốn. Những chị em muốn cải thiện độ đàn hồi của âm đạo, phương pháp đơn giản và an toàn nhất đó là thực hiện bài tập kegel, giúp cho cơ mu - cụt săn chắc nhằm khắc phục tình trạng lỏng lẻo âm đạo do sinh đẻ gây ra. Phương pháp này tuy cần thời gian kiên trì nhưng không có tác dụng phụ và đạt được kết quả lâu dài.