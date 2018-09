Thu hồi thêm 8 loại thuốc tim mạch có chứa chất gây ung thư

Thứ Năm, ngày 06/09/2018 15:30 PM (GMT+7)

Ung thư Sự kiện:

Liên quan tới lùm xùm về việc thu hồi thuốc tim mạch có chứa chất gây ung thư, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa quyết định thu hồi thêm 8 loại thuốc.

Ông Nguyễn Tất Đạt, Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược, Bộ Y tế cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định thu hồi thêm 8 loại thuốc có chứa dược chất Valsartan.

Ông Đạt cho biết quyết định này được đưa ra sau khi cơ quan quản lý dược phẩm Châu Âu (EMA), Cơ quan quản lý dược Mỹ, Cơ quan quản lý dược Đài Loan và một số cơ quan quản lý dược khác trên thế giới công bố thêm các nhà sản xuất nguyên liệu Valsartan chứa tạp chất N-nitrosodimethylamine (NDMA) của các nhà sản xuất nguyên liệu là Công ty Zhuhai Rundu Pharmaceutical Co, Ltd và Công ty Hetero Labs Ltd ngoài Công ty Zhejiang Huahai Pharmaceuticals (Trung Quốc) được thông báo trước đó.

Nguyên liệu Valsartan sản xuất thuốc tim mạch của Trung Quốc có chất gây ung thư.

Theo Cục Quản lý Dược, lý do buộc thu hồi là do nguyên liệu này bị nhiễm tạp chất N-nitrosodimethylamine (NDMA). Tạp chất này tuy không gây nguy hại tức thời nhưng có thể gây ung thư khi sử dụng trong thời gian dài.

Cục Quản lý Dược thông báo thu hồi, ngừng sản xuất, ngừng nhập khẩu nguyên liệu và các thuốc có chứa valsartan được sản xuất từ nguyên liệu valsartan do các công ty Zhuhai Rundu Pharmaceutical Co, Ltd; Zheijang Tianyu Pharmaceutical Co. Ltd; Hetero Labs Itd sản xuất. Danh sách gồm 8 loại thuốc sau:

Thuốc Valsartan160, SĐK: VD-29714-18 (Công ty CPDP Cửu Long); Cobidan 80, SĐK: VD-22086-15 (Công ty cổ phần BV Pharma); các thuốc Meyervasid M, SĐK: VD-30052-18; Mayervas 160, SĐK: VD-26480-17; Mayervas 80, SĐK: VD-26481-17 (của Công ty Liên doanh Meyer – BPC); thuốc Mayervasid, SĐK: VD-26482-17; Meyervasid F, SĐK: VD-26483-17 (của Công ty Liên doanh Meyer – BPC) và thuốc Valthotan F11m Coated Tablets 160mg “Standard”, SĐK:VN-17592-13 (Standard Chem & Pharm Co., Ltd).

Như vậy, đến thời điểm này đã có 39 loại thuốc trong nước và 15 loại thuốc thành phẩm từ nước ngoài chứa hoạt chất Valsartan bị đình chỉ lưu hành và thu hồi do sử dụng nguyên liệu chứa tạp chất có nguy cơ gây ung thư.

Trước đó, Bộ Y tế cũng yêu cầu các tỉnh thành thu hồi 23 loại thuốc tim mạch của Trung Quốc sản xuất từ nguyên liệu Valsartan.

PGS Nguyễn Hữu Đức, Giảng viên trường Đại học Y Dược TP HCM cho biết, dược chất Valsartan được dùng để điều trị bệnh tăng huyết áp và suy tim, ngăn ngừa đột quỵ cho người cao tuổi, nhồi máu cơ tim và các vấn đề về thận.

Thuốc Valsartan làm giảm tỷ lệ tử vong do tim mạch trên bệnh nhân suy chức năng tâm thất trái sau nhồi máu cơ tim và điều trị suy tim. Ngoài ra, thuốc cũng được dùng để giúp bảo vệ thận khỏi tổn thương do bệnh tiểu đường nên được nhiều người sử dụng, hiệu quả đã được kiểm chứng.

Do bị thu hồi nên PGS Đức khuyến cáo những bệnh nhân đang sử dụng thuốc Valsartan của các công ty nhập khẩu từ Trung Quốc nên thay thế bằng thuốc khác với sự tư vấn của bác sĩ.