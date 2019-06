Thói quen nhiều người mắc đang đẩy con người gần hơn với bệnh ung thư

Thứ Bảy, ngày 29/06/2019 19:00 PM (GMT+7)

Nhiều người có thói quen ăn uống thực phẩm ở nhiệt độ cao, tuy nhiên thói quen này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mắc ung thư, đặc biệt là ung thư thực quản và ung thư dạ dày.

Theo trang Tin tức Jinling, ông Vương ở Giang Tô, Trung Quốc gần đây đã phát hiện ung thư thực quản. Từ khi đc chẩn đoán bệnh, tâm trạng ông Vương vô cùng chán nản, bởi cả đời ông lúc nào cũng siêng năng, chăm chỉ, không hút thuốc, không uống rượu bia, thức khuya cũng rất ít, vậy tại sao lại bị ung thư thực quản?

Thói quen ăn thực phẩm nóng khiến ông Vương bị ung thư thực quản

Sau đó, bác sĩ mới phát hiện, ông Vương có thói quen gây “chết người”, đó là thích ăn đồ nóng. Ông Vương chia sẻ từ nhỏ gia đình ông đều có thói quen ăn nóng, uống nóng, mỗi buổi sáng thức dậy ông đều ăn cháo nóng, mỗi bữa tối ông đều uống canh nóng. Không ngờ chính thói quen này chính là thủ phạm gây ra bệnh ung thư thực quản.

Đây không phải trường hợp đầu tiên, trước đó ông Hoàng một đầu bếp 58 tuổi Trung Quốc cũng bị ung thư dạ dày. Do nhu cầu nghề nghiệp của mình, ông Hoàng cần phải thường xuyên nếm thức ăn nóng vừa mới lấy từ nồi ra. Sau bao nhiêu năm làm nghề nấu ăn, dạ dày thường xuyên bị “hành hạ”, cuối cùng dẫn đến ung thư.

"Ăn nóng" phá hủy dạ dày và phá hủy thực quản

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố báo cáo mới nhất: cảnh báo rằng uống đồ uống nóng trên 65 ° C có thể làm tăng nguy cơ ung thư thực quản. Trong đánh giá này của WHO, đồ uống nóng được đánh giá như một chất gây ung thư loại 2A.

Một chuyên gia ung bướu tiết lộ: "Việc ăn thức ăn nóng có liên quan mật thiết đến sự xuất hiện của ung thư thực quản. Những người thường xuyên sử dụng thực phẩm và đồ uống nóng hơn 60 độ C có nguy cơ mắc ung thư thực quản cao hơn những người khác. Bởi những chấn thương nhiệt từ thức ăn và đồ uống nóng là nguyên nhân có thể gây ra các vết loét ở họng và thực quản, dẫn đến ung thư".

Đồ uống rất nóng được liệt vào thực phẩm gây ung thư loại 2A

Theo nghiên cứu, quá trình bắt đầu nuốt thức ăn đi qua thực quản và vào dạ dày mất khoảng 9 giây. Nếu nhiệt độ của thực phẩm quá cao, nó sẽ đốt cháy niêm mạc thực quản và khiến nó bị hoại tử. Nếu tiếp tục ăn uống như vậy trong một thời gian dài, sẽ trở thành ung thư.

Ngoài ung thư thực quản, thực phẩm "nóng" còn gây ung thư dạ dày. Bác sĩ Trần Hải Tuyền cho biết, độ chịu nhiệt ở khoang miệng, thực quản và dạ dày là không giống nhau, độ chịu nhiệt ở khoang miệng là 65° C đến 70° C, độ chịu nhiệt ở niêm mạc thực quản là 45° C đến 50° C; độ chịu nhiệt ở niêm mạc dạ dày là 40° C. Vì vậy, thông thường sẽ xuất hiện tình trạng như thực phẩm đi vào khoang miệng không nóng nhưng lại có thể gây “bỏng” ở thực quản và dạ dày, dẫn đến viêm dạ dày, xói mòn dạ dày.

Thực phẩm nóng cũng có thể dẫn đến ung thư dạ dày

Qua câu chuyện này, các chuyên gia khuyến cáo khi ăn uống bạn nên hạn chế tiêu thụ đồ ăn quá nóng. Nhiệt độ thích hợp cho thực phẩm ở mức 10 - 40 độ C, với một vài món đặc thù có thể tiêu thụ ở mức cao hơn là 50 độ C nhưng phải hạn chế.