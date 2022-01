Thời điểm ăn thanh long tốt nhất trong ngày, nên ăn bao nhiêu là đủ?

Thời điểm nên ăn thanh long là trước bữa ăn khoảng 1 tiếng để tăng cường sức đề kháng. Ngoài ra không nên quá lạm dụng loại trái cây này để tránh gây phản tác dụng.

Ảnh minh họa

Sự khác nhau giữa thanh long đỏ và thanh long trắng

Về hương vị, của thanh long đỏ và trắng có sự khác nhau khá rõ rệt. Thanh long đỏ có lượng đường khoảng 15% còn thanh long trắng là 10%. Vì vậy, thanh long đỏ thường ngọt và ngon hơn thanh long trắng.

Ảnh minh họa

Giá trị dinh dưỡng, thực tế, giá trị dinh dưỡng của thanh long đỏ là cao hơn. Thanh long đỏ chứa nhiều carotene hơn. Đây là chất chống oxy hóa hiệu quả nhất giúp chống lại các gốc tự do, tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể.

Ngoài ra, thanh long đỏ có chứa nhiều anthocyanin hơn. Đây là chất chống oxy hóa mạnh, ngăn ngừa đột quỵ do các cơn đau tim và cục máu đông. Hơn nữa, nó cũng loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể, chống lại sự lão hóa. Vitamin C có trong thanh long đỏ cũng giúp tăng vẻ đẹp của cơ thể vàkéo dài cảm giác no, giúp giảm cân hiệu quả.

4 lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe từ thanh long

Tiêu hóa tốt

Thành phần chất xơ chứa trong trái thanh long ruột đỏ cũng rất cao so với các loại trái cây khác, bao gồm cả 2 loại chất xơ không hòa tan (cellulose) và chất xơ hòa tan (pectin) giúp điều hòa hoạt động của hệ tiêu hóa, làm giảm các chất nguy hiểm đối với cơ thể như: các chất béo, cholesterol, các độc chất... làm giảm nguy cơ bị mụn, nhọt trên da.

Ảnh minh họa

Làm đẹp da, chống lão hóa

Thanh long ruột đỏ là một trong những loại trái cây có thành phần dinh dưỡng phù hợp nhất cho việc giữ gìn dáng vóc và sắc đẹp. Mỗi 100g thanh long ruột đỏ chỉ cung cấp 40kcalo vì trong thanh long thành phần nước chiếm đến 87,6%. Hàm lượng nước cao này giúp giữ ẩm cho làn da, giúp da mịn màng hơn, giảm bớt hiện tượng da khô nứt, sừng hóa và lão hóa, giữ cho làn da có vẻ đẹp trẻ trung tươi mát.

Giúp giảm béo

Thành phần của thanh long ruột đỏ hoàn toàn không chứa chất béo, cùng với mức năng lượng thấp và giàu chất xơ giúp giữ gìn cơ thể tránh khỏi hiện tượng béo phì, kẻ thù nguy hiểm nhất cho sắc đẹp và sức khỏe của phụ nữ.

Tốt cho tim mạch

Lượng chất xơ cao trong thanh long tốt cho nghững người mắc bệnh tiểu đường. Ngoài ra, thanh long còn có tác dụng tuyệt vời trong việc làm giảm lượng cholesterol xấu và tăng mức cholesterol tốt trong cơ thể. Thanh long là một nguồn tuyệt vời chất béo không bão hòa đơn, giúp cho trái tim bạn nghỉ ngơi trong tình trạng thái tốt.

Ăn thanh long bao nhiêu là đủ? Mặc dù nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, tuy nhiên các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo chỉ nên ăn 200 - 350g thanh long mỗi ngày để đảm bảo hiệu quả cao nhất cho cơ thể. Thời điểm nên ăn trước bữa ăn khoảng 1 tiếng để tăng cường sức đề kháng và không lạm dụng loại trái cây này trong thực đơn dinh dưỡng hằng ngày tránh gây phản tác dụng. Nên chọn những quả thanh long còn tươi, trên bề mặt càng đỏ càng tốt, phần mầu xanh thì càng xanh càng tốt. Nhưng nếu phần mầu xanh trở nên hô héo, chứng tỏ trái thanh long đó đã không còn tươi, tốt nhất không nên ăn nhiều. Nên rửa sạch vỏ ngoài trái thanh long trước khi ăn, mặc dù chúng ta ăn ở bên trong vỏ. Nhưng để tránh vi khuẩn gây bệnh lây nhiễm khi cắt thanh long, tốt nhất chúng ta vẫn nên rửa sạch. Nên ăn ngay khi mới mua thanh long về, nếu như cần cất giữ thì nên để chỗ thoáng mát. Không nên bảo quản thanh long trong tủ lạnh, để tránh nhiệt độ lạnh làm hư hại dẫn đến biến chất.

