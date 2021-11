Thời điểm ăn súp lơ tốt nhất, nếu chọn đúng sẽ có công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Chủ Nhật, ngày 07/11/2021 11:00 AM (GMT+7)

Rau xanh là một nhân tố tích cực trong việc cân bằng dinh dưỡng và kéo dài tuổi thọ, trong đó súp lơ xanh được bác sĩ khuyến khích ăn nhiều nhất.

Trong khi thức ăn giàu đạm đã quá đầy đủ thì yêu cầu về số lượng và chất lượng rau càng gia tăng, nó như một nhân tố tích cực trong việc cân bằng dinh dưỡng và kéo dài tuổi thọ.

Trong đó, loại rau được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích ăn nhiều nhất là rau súp lơ xanh.

Súp lơ là loại thực phẩm rất quen thuộc trong bữa ăn của mỗi gia đình Việt. Không thể phủ nhận rằng, rau súp lơ chứa quá nhiều vitamin, dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể. Trong đó, phải kể đến vitamin B và K, phốt pho, mangan, magiê, kali… có trong súp lơ rất dễ hấp thụ vào cơ thể con người, giúp bạn cân bằng được những loại vitamin còn thiếu.

Thời điểm ăn rau súp lơ tốt nhất trong năm

Có 2 loại rau súp lơ được trồng và bày bán phổ biến ở các chợ Việt là súp lơ xanh và súp lơ trắng, cả 2 đều rất tốt cho cơ thể bởi hàm lượng dinh dưỡng cao. Tuy nhiên về giá trị phòng và chữa bệnh, súp lơ xanh được các nhà khoa học đánh giá cao hơn súp lơ trắng.

Hiện nay, rau súp lơ được bày bán quanh năm, nhưng ăn đúng rau đúng vụ sẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Không nên mua súp lơ trái mùa vì những loại rau trái mùa thường bị bón phân nhiều và sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng không tốt cho sức khỏe.

Thông thường, súp lơ xanh ngon nhất là khoảng từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 10. Trong khi súp lơ trắng lại được thu hoạch chủ yếu vào giữa tháng 12 đến giữa tháng 4 hàng năm.

Không nên chọn những cây đã nở hoa li ti và bắt đầu thâm lại. Do lúc này rau đã bị phân hủy, biến chất sản sinh ra những chất có hại cho cơ thể.

3 nhóm người được khuyên không nên ăn nhiều rau súp lơ xanh

Giai đoạn đầu bầu bí

Mặc dù súp lơ xanh có hàm lượng lớn vitamin C rất tốt cho bé nhưng nếu mẹ ăn súp lơ xanh hàng ngày, nhất là khi mới có thai có thể làm tăng nguy cơ bị sảy thai. Lý do là quá nhiều vitamin C cũng không tốt cho chị em trong quá trình mang thai.

Không ăn nhiều khi đau dạ dày

Súp lơ xanh là loại rau có chứa nhiều chất xơ, có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, nó lại dễ sinh ra nhiều khí gây đầy bụng khi ăn sống. Vì vậy, cách tốt nhất đối với người đau dạ dày là phải nấu chín súp lơ xanh trước khi ăn. Hoặc thay thế bằng các thực phẩm khác như cà rốt, khoai lang…

Hạn chế ăn khi bị bệnh gout

Súp lơ được xem như là loại thực phẩm tốt cho cơ thể với hàm lượng dinh dưỡng cao và cung cấp đủ nước. Tuy nhiên, súp lơ lại chứa hàm lượng purin khá cao nên chúng có thể là tác nhân gây ra các triệu chứng liên quan đến gout.

