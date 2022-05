Thành phố Hà Nội ra quân đáp ứng công tác y tế phục vụ SEA Games 31

Sáng 5/5, tại Nhà văn hóa Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm), Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức ra quân đáp ứng y tế và phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ SEA Games 31.

Tại Lễ ra quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đề nghị ngành Y tế Thủ đô, trực tiếp là những người tham gia phục vụ y tế, ngoài làm tốt nhiệm vụ chuyên môn còn là đại sứ văn hóa kết nối với bạn bè quốc tế; Thể hiện tình cảm, sự mến khách của người dân Thủ đô đối với bạn bè quốc tế; Đồng thời, đảm bảo sẵn sàng nhân lực, cơ số thuốc, trang thiết bị, hóa chất và đảm bảo duy trì liên lạc 24/24 giờ, đáp ứng công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đồng chí Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu tại lễ ra quân

Ngành Y tế chủ động các phương án phòng, chống dịch; Giám sát, phát hiện kịp thời các ca bệnh, đặc biệt là người mắc COVID-19. Các địa phương tích cực vào cuộc đáp ứng y tế và phòng chống dịch.

Ngoài ra, ngành giám sát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm tại nơi ăn, ở của các vận động viên, đại biểu khách mời; sẵn sàng xử lý cấp cứu trong các tình huống tại các điểm thi đấu.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Tiểu ban Y tế và Kiểm tra doping phục vụ SEA Games 31, cho biết sau 19 năm, từ năm 2003 đến nay, Việt Nam mới đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).

Đây cũng là sự kiện lớn đầu tiên của Đông Nam Á sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. SEA Games 31 với sự tham gia của 7.000 vận động viên, 40 môn thi đấu, tổ chức tại 12 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ.

Chỉ còn 7 ngày nữa, SEA Games 31 chính thức khai mạc. Mọi công tác chuẩn bị đang được các bộ, ngành, đơn vị hữu quan của Việt Nam gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng.

Đến nay, Việt Nam đã cơ bản kiểm soát tốt dịch COVID-19, bảo đảm SEA Games 31 tổ chức đúng tiến độ đề ra, gắn với các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Thủ đô Hà Nội là địa bàn trọng điểm, tổ chức Lễ khai mạc (ngày 12/5), Lễ bế mạc (23/5) tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và đăng cai nhiều nội dung thi đấu nhất với 18 địa điểm thi đấu.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng kiểm tra xe kiểm nghiệm thực phẩm

Kỳ Đại hội này không tổ chức Làng Vận động viên. Các Đoàn tham dự sẽ ở tại các khách sạn gần địa điểm thi đấu các môn.

Đến thời điểm này, hầu hết các bộ môn đã phối hợp cùng địa phương chuẩn bị xong cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ tập luyện và kịch bản tổ chức thi đấu tại Đại hội.

Đại diện các quốc gia tham dự SEA Games 31 đều đánh giá cao công tác chuẩn bị của nước chủ nhà, bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công sự kiện mang tầm cỡ khu vực này.

Để đáp ứng công tác y tế, Sở Y tế Hà Nội đã xây dựng Kế hoạch số 1183/KH-SYT ngày 14/3/2022, bố trí 21 Tổ y tế thuộc Trung tâm Y tế quận/huyện và 21 Tổ y tế của các bệnh viện đóng trên địa bàn thành phố, mỗi bệnh viện bố trí 5-10 giường bệnh sẵn sàng tiếp đón, thu dung người bệnh.

Sở cũng bố trí 35 cơ sở y tế thu dung và điều trị người mắc COVID-19 trong thời gian trước, trong và sau Đại hội.

Sở yêu cầu các bệnh viện được phân công điều trị người mắc COVID-19 bố trí giường bệnh, trang thiết bị, nhân lực để sẵn sàng thu dung, điều trị các trường hợp vận động viên, huấn luyện viên và nhân viên phục vụ mắc COVID-19 có mức độ từ trung bình, nặng trở lên.

Các bệnh viện trên địa bàn bố trí các tổ y tế với đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị y tế theo đúng quy định, trực tại các địa điểm tổ chức môn thi đấu theo phân công; sẵn sàng tham gia cấp cứu, chăm sóc y tế cho thành viên Ban Tổ chức, vận động viên và khán giả tham dự khi có yêu cầu.

Các bệnh viện chuẩn bị 5-10 giường bệnh sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu, điều trị bệnh nhân.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội là đơn vị thường trực, phối hợp với các Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp với các tình huống; rà soát và củng cố các đội đáp ứng nhanh xử lý dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19; Phối hợp với Ban Tổ chức SEA Games 31 và các đơn vị liên quan để xử lý dịch theo quy định; vệ sinh khử khuẩn tại các khách sạn và địa điểm thi đấu; kiểm tra và giám sát chất lượng nước sinh hoạt tại các khách sạn và các địa điểm thi đấu.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm là cơ quan thường trực đảm bảo an toàn thực phẩm cho SEA Game 31; Kiểm tra, giám sát công tác an toàn thực phẩm từ khâu thu mua nguyên liệu ban đầu đến quá trình vận chuyển, bảo quản, chế biến và sử dụng thực phẩm; Bảo đảm an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, khách sạn nơi có khách quốc tế đến tham dự trong suốt thời gian diễn ra SEA Games 31.

