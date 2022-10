Thanh niên 22 tuổi bị nhồi máu cơ tim, đừng bỏ qua 4 dấu hiệu báo động này ở tay và chân

Những vị trí có thể hình thành huyết khối Huyết khối tĩnh mạch sâu Huyết khối tĩnh mạch sâu nếu là nhỏ thì nó có thể tự tan ra. Tuy nhiên, trường hợp là những cục máu đông lớn thì thường không di chuyển và cũng không tự biến mất nên nó sẽ làm ngăn chặn lưu lượng máu trong tĩnh mạch. Sẽ nguy hiểm hơn nếu huyết khối bị vỡ ra và di chuyển đến phổi. Huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới Tình trạng này thường xảy ra khi tĩnh mạch ở đùi hoặc vùng cẳng chân có cục máu đông xuất hiện. Nguyên nhân gây huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới có thể do: Hậu phẫu, người bệnh nằm hoặc ngồi quá lâu, do uống thuốc tránh thai, do bị huyết khối tĩnh mạch sâu trước đó. Huyết khối tĩnh mạch chủ trên Tĩnh mạch chủ trên làm nhiệm vụ đưa máu từ các bộ phận phía trên của cơ thể đi về tim. Đây là một trong những tĩnh mạch chính, vì vậy nếu xảy ra tình trạng hình thành huyết khối tại tĩnh mạch chủ trên, người bệnh có thể cần phải sử dụng thuốc làm loãng máu nhằm ngăn ngừa sự hình thành của huyết khối. Thuyên tắc phổi Thuyên tắc phổi là tình trạng huyết khối hình thành ở một nơi khác và di chuyển theo dòng máu để đến phổi. Thông thường, những cục máu đông này sẽ hình thành từ tĩnh mạch ở chân hoặc chậu và di chuyển tới phổi và chúng có thể ngăn chặn dòng máu ở trong phổi. Tình trạng thuyên tắc phổi không chỉ gây hại cho phổi mà còn ảnh hưởng tới các cơ quan khác trong cơ thể vì huyết khối khiến phổi không thể cung cấp đủ lượng oxy cần thiết. Trường hợp cục máu đông có kích cỡ quá lớn, hoặc trong cơ thể có quá nhiều huyết khối, nếu không được điều trị kịp thời, tình trạng thuyên tắc phổi có thể dẫn đến tử vong. Đột quỵ do huyết khối Khi một huyết khối ngăn chặn dòng máu chảy vào một trong các động mạch não của cơ thể, nó có thể khiến phần não rơi vào trạng thái chết. Tình trạng này khiến người bệnh có dấu hiệu đột quỵ, tê cứng mặt, cánh tay hoặc chân, cảm thấy chóng mặt, mất thăng bằng và giảm thị lực. Huyết khối xoang tĩnh mạch não Là tình trạng hiếm gặp, nó xảy ra khi xuất hiện một cục máu đông trong não, ngăn chặn máu chảy ra và quay trở lại tim. Điều này khiến cho lượng máu dự phòng có thể bị rò rỉ vào các mô não và dẫn đến đột quỵ. Nhồi máu cơ tim Các động mạch ở tim có thể bị hẹp do xuất hiện các mảng xơ vữa. Nếu huyết khối hình thành trên những mảng xơ vữa này sẽ làm cản trở lượng máu đi đến tim. Tình trạng này nếu không được điều trị kịp thời sẽ khiến một phần cơ tim bị hoại tử, khiến người bệnh có thể phải chịu cơn đau tim đột ngột. Huyết khối tĩnh mạch thận Huyết khối tĩnh mạch thận thường xảy ra ở những người bị hội chứng thận hư. Đây là một trong những nguyên nhân chính gây ra các cục máu đông ở một trong hai tĩnh mạch làm nhiệm vụ vận chuyển máu ra khỏi thận. Huyết khối tĩnh mạch cảnh Huyết khối có xu hướng hình thành trong các tĩnh mạch cảnh khi có một ống thông được đặt bên trong đó. Ngoài ra, một số yếu tố khác có thể hình thành huyết khối tĩnh mạch cảnh như: Trường hợp bị ung thư; Người phải phẫu thuật hoặc sử dụng thuốc tĩnh mạch… Huyết khối tĩnh mạch cảnh có thể gây nguy hiểm khi nó vỡ ra và di chuyển đến phổi gây thuyên tắc phổi.