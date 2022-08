Tắm gội kiểu này "hại đủ đường", thậm chí có thể gây đột tử

Cách tắm đêm an toàn tránh đột quỵ Em làm việc phải về nhà trễ nên thường tắm đêm. Xin hỏi bác sĩ làm thế nào để tắm đêm an toàn, tránh đột quỵ? (Thu) Trả lời: Nguy cơ đột quỵ khi tắm đêm thường xuất hiện ở những người lớn tuổi, sức khỏe yếu, người bị bệnh tim mạch, ung thư hay suy giảm miễn dịch. Để tránh gây hại cho sức khỏe, khi tắm, bạn không nên để cơ thể thay đổi nhiệt độ quá đột ngột. Ví dụ, trong môi trường lạnh tắm nước quá nóng hoặc mới vận động cơ thể thân nhiệt đang nóng không nên tắm nước lạnh. Thay vào đó, bạn nên tắm trong môi trường và nhiệt độ tương thích với nhau. Khi về muộn, tốt nhất chỉ nên vệ sinh cơ thể bằng nước ấm, dùng khăn lau người, không nên tắm hoặc ngâm bồn khi quá trễ. Trong trường hợp bắt buộc phải tắm buổi tối, lưu ý tắm trong một môi trường an toàn, có người xung quanh. Những trường hợp đột tử khi tắm xảy ra đa phần là ở nhà một mình. Bác sĩ Nguyễn Đức ChỉnhKhoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM