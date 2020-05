Tai nạn nguy hiểm chốn khuê phòng

Thứ Tư, ngày 20/05/2020 10:03 AM (GMT+7)

Quan hệ tình dục (QHTD) là một trong tứ khoái của con người, là phần tất yếu của cuộc sống. Tuy nhiên, khi “yêu”, có một số tai nạn có thể xảy ra...

Gãy dương vật

Gãy dương vật theo đúng chuyên khoa nam học gọi là vỡ thể hang, là một dạng chấn thương do sự giập vỡ của lớp cân trắng bao quanh vật hang và chỉ xảy ra khi đang trong tình trạng cương cứng. Mỗi dương vật được cấu tạo bởi một thể hang gồm hai ống là các bao xơ, rỗng bên trong. Khi dương vật cương cứng, máu sẽ được bơm vào trong hai ống này. Gãy dương vật chính là làm rách bao trắng của thể hang khiến máu chảy ra ngoài dương vật, lan tới bìu, bẹn làm dương vật mềm đi, sưng to và tím gây đau đớn cho bệnh nhân.

QHTD là nguyên nhân hàng đầu gây gãy dương vật. Khi quan hệ, dương vật dễ bị trượt ra ngoài và đâm vào tầng sinh môn hoặc xương mu gây nên tình trạng cong gập đột ngột làm cân trắng vật hang bị xé rách. Thủ dâm mạnh hoặc các cách thủ dâm kỳ quái, tự bẻ dương vật hoặc chấn thương khi dương vật đang cương cũng là nguyên nhân gây gãy dương vật.

Khi bị gãy, sau một tiếng “rắc”, bệnh nhân thấy đau chói, rồi dương vật mềm xẹp. Dương vật biến dạng, sưng nề, đổi màu. Ban đầu có màu đỏ, sau chuyển sang màu tím bầm, cuối cùng tím đen như quả bồ quân. Dương vật đổ gục về một bên. Bệnh nhân gãy dương vật cần được cấp cứu kịp thời.

Thủng cùng đồ

Cùng đồ là nơi âm đạo bám vào tử cung theo một đường vòng. Các đường vòng đó tạo ra các cùng đồ với tên gọi: cùng đồ trước, cùng đồ sau và cùng đồ hai bên. Dưới tác động của một lực nào đó, các cùng đồ này có thể bị rách. Khi bị thủng cùng đồ, sẽ bị ra máu ở âm đạo và không thể cầm máu nổi, cơn đau dữ dội nếu không được can thiệp y tế kịp thời.

Nguyên nhân gây thủng cùng đồ do: QHTD thô bạo khiến vùng kín và cùng đồ bị tổn thương nghiêm trọng. Kích thước “cậu bé” và “cô bé” không tương thích (chủ yếu do dương vật quá to) là nguyên nhân lớn gây thủng cùng đồ. Thủ dâm với vật dụng có kích cỡ to cũng dễ gây thủng cùng đồ.

Đứt dây thắng dương vật

Dây thắng dương vật (hay còn gọi là dây chằng, dây hãm) là phần da dính vào mặt dưới quy đầu, sát lỗ tiểu. Dây thắng có tác dụng hãm không cho bao quy đầu trượt quá cao lên thân dương vật. Khi dương vật cương thì mảnh da này căng ra. Dây thắng có thể bị rách (gọi là đứt dây thắng) do bị căng quá mức. Điều này chỉ xảy ra khi dương vật đang cương cứng, trong lúc giao hợp, hay do thủ dâm. Khi đứt dây thắng, sẽ làm dương vật xẹp nhanh. Nếu niêm mạc chỉ rách nhẹ, có thể chảy ít máu và sẽ để lại sẹo nhỏ khiến chủ nhân cảm thấy không thoải mái khi giao hợp. Nếu rách sâu kèm đứt động mạch của dây chằng, nạn nhân sẽ mất nhiều máu và cần đến bệnh viện khâu lại. Tai nạn đứt dây thắng khiến nam giới có thể bị rối loạn cương nhẹ do đau khi cương và tâm lý không thoải mái.

Thượng mã phong

Đây là tình trạng đột tử khi QHTD, khi dương khí bị thất thoát do tinh dịch tiết ra quá nhiều, khiến chân tay lạnh toát, mồ hôi vã ra đầm đìa, hôn mê, bất tỉnh nhân sự... Ở nam giới gọi là “thoát dương”. Chứng thượng mã phong thường xảy ra ở người có sức khỏe kém, thể chất yếu, thần kinh căng thẳng, sinh hoạt tình dục quá nhiều dẫn tới thận khí tổn thất, tinh tiết ra liên tục. Biểu hiện thường gặp là sau khi giao hợp người nam đạt cực khoái hay sau khi xuất tinh thì xuất hiện trạng thái bất tỉnh, toát mồ hôi, toàn thân lạnh, co giật tay chân, người bỗng nhũn ra, sắc mặt trắng bệch, thở nhanh nông, mạch đập yếu, tinh dịch liên tục chảy ra đến kiệt sức. Nếu cấp cứu không kịp thời, người bệnh có thể ngưng tim, ngưng thở.

Phần lớn trường hợp thượng mã phong chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, cứ để yên vài phút là người bệnh sẽ tự tỉnh lại và không để lại di chứng. Tuy nhiên, có một số ít trường hợp nghiêm trọng (thực chất là đột quỵ hoặc trúng phong do xuất huyết não), rất khó hồi phục, dễ tử vong; thường xuất hiện ở những người mắc bệnh tim mạch, rối loạn tuần hoàn não, cơ thể đang quá suy kiệt...

