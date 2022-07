Sốt xuất huyết bùng phát mạnh, chuyên gia lên tiếng cảnh báo

Năm nay, Hà Nội gia tăng mạnh dịch sốt xuất huyết. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết: “Diễn biến dịch bệnh SXH tại Hà Nội trong năm nay phức tạp do chu kỳ dịch có sự thay đổi bất thường, không theo chu kỳ dịch những năm trước thể hiện ở số ca mắc tăng nhanh và cao sớm so với chu kỳ dịch những năm trước từ 2-3 tháng.

Dịch được ghi nhận trên diện rộng và xuất hiện nhiều ổ dịch phức tạp có quy mô xã, phường với số bệnh nhân cao”. Thông thường mùa dịch SXH ở Hà Nội là tháng 9-11 hằng năm, nhưng năm nay mùa dịch bắt đầu từ rất sớm - từ đầu tháng 5.

Đã có một nữ sinh 19 tuổi tử vong sau nhiều năm Hà Nội không có người SXH tử vong. Các quận nội thành, dân cư tập trung đông như Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm đang là những khu vực trọng điểm SXH.

Thống kê từ Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho thấy, đến nay cả nước ghi nhận 36.437 trường hợp mắc SXH tại 47 tỉnh/thành phố, trong đó có 10 trường hợp tử vong tại các tỉnh, thành phố như: Đồng Nai, Bến Tre, Tiền Giang, Hà Nội, TPHCM mỗi địa phương 1 trường hợp, Đồng Tháp 2 trường hợp và Trà Vinh 3 trường hợp.

PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho hay dù người mắc SXH vẫn tập trung ở khu vực miền Nam (gần 70% người bệnh) nhưng năm nay đặc biệt Hà Nội, Quảng Nam, Đà Nẵng, Trà Vinh, Quảng Ngãi và Cà Mau là những tỉnh, thành phố có số mắc SXH tăng cao bất thường so với năm trước. Tại miền Bắc, 6 tháng đầu năm SXH cũng gia tăng mạnh ở nhiều tỉnh, thành phố, đặc biệt là Hà Nội tăng 190%.

Thống kê của các bác sĩ Bệnh viện Nhi T.Ư cho thấy, chỉ tính riêng tháng 6 năm nay, số lượng trẻ nhập viện do bệnh SXH đã tăng nhiều so với các tháng trước đó. Thống kê của khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Trung ương trong 6 tháng đầu năm 2017 cho thấy, trong số 27 trường hợp nhập viện do SXH, riêng tháng 6 đã chiếm 13 ca.

Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM Phan Trọng Lân cho biết, ở khu vực phía Nam, SXH đã dịch chuyển đáng kể từ Tây Nam bộ sang các tỉnh thành có kinh tế phát triển nhanh và công nghiệp hóa cao như TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu. Tuổi của người bệnh mắc SXH cũng thay đổi, trước 2007 bệnh nhân SXH là người lớn chỉ chiếm 20%, nay đã lên 43%.

Những lưu ý khi mắc bệnh

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa Cấp cứu bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư, SXH nếu phát hiện và điều trị theo đúng phác đồ thì sẽ khỏi bệnh, không để lại di chứng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người nhận thức không đúng về bệnh dẫn đến những hậu quả khôn lường. Hiện lưu hành 4 típ virus SXH nên bệnh nhân mắc rồi vẫn có thể mắc lại và thậm chí lần sau còn nặng hơn lần trước.

Cụ thể, virus gây bệnh SXH có 4 chủng huyết thanh khác nhau là DEN-1, DEN-2, DEN-3 và DEN-4. Nếu một người đã nhiễm với chủng virus nào thì chỉ có khả năng tạo được miễn dịch suốt đời với chủng virus đó nhưng chưa có khả năng miễn dịch với những chủng virus còn lại. Do vậy, mỗi người có thể sẽ mắc SXH 4 lần. Nếu mới mắc SXH lần đầu, người đó có thể còn mắc bệnh thêm 3 lần nữa bởi các típ virus còn lại.

Các bác sĩ nhận định, khi xuất hiện những triệu chứng đầu tiên của SXH như đau người, đau cơ, khớp, đau đầu, sốt, đa phần mọi người thường nghĩ đến cúm hay sốt do virus và tự ý mua thuốc giảm đau về dùng, trong đó có 2 loại là aspirin và ibuprofen.

Tuy nhiên, hai loại thuốc này sẽ khiến tình trạng chảy máu ở người bệnh trầm trọng hơn, có thể xuất huyết dạ dày dữ dội, nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ Cấp lý giải nguyên nhân là do bệnh SXH Dengue gây ra tình trạng rối loạn đông máu, khiến cơ thể dễ bị chảy máu. Ở thể nhẹ sẽ bị xuất huyết dưới da với các chấm đỏ trên da hoặc vết bầm.

Ở thể nặng sẽ gây chảy máu răng, chảy máu cam, nôn (ói) ra máu... Trong khi đó, thuốc aspirin và ibuprofen cùng có tác dụng ngăn sự tập kết tiểu cầu, chống đông máu. Aspirin còn có tác dụng phụ là loét dạ dày tá tràng và có thể gây xuất huyết dạ dày, ói ra máu. Do vậy, tuyệt đối không uống hai loại thuốc kể trên khi nghi ngờ bị SXH.