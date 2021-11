Số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng và xã phường "đổi màu" cấp độ dịch đều tăng

Ngày 5/11, Bộ Y tế có văn bản về việc bảo đảm an toàn tiêm chủng gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, trong thời gian vừa qua các tỉnh, thành phố đã tích cực, chủ động triển khai công tác tiêm chủng (tiêm chủng mở rộng và chiến dịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19) đảm bảo an toàn, hiệu quả. Bên cạnh đó vẫn còn một số địa phương, một số cơ sở tiêm chủng chưa thực hiện nghiêm các hướng dẫn trong tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cũng như trong tiêm chủng thường xuyên dẫn đến một số sai sót đáng tiếc xảy ra. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng và chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19, đảm bảo an toàn trong tiêm chủng; Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng các quy định về tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc-xin; tuân thủ đầy đủ các quy trình tiêm chủng.