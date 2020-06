Rất nhiều người bỏ hạt đi khi ăn loại quả này vì sợ táo bón, đó là một sai lầm nghiêm trọng

Thứ Ba, ngày 23/06/2020 16:00 PM (GMT+7)

Đôi khi hạt của các loại trái cây chúng ta ăn hằng ngày lại có những tác dụng cực kì có lợi cho sức khỏe mà bạn không ngờ tới.

Ổi có chứa một lượng vitamin C và vitamin A dồi dào. Trong thực tế, một trái ổi chứa nhiều gấp 10 lần lượng vitamin A trong một trái chanh và lượng vitamin C cao gấp 4 lần so với trái cam.

Ổi cũng cung cấp nhiều vitamin K, vitamin E, và các vitamin B2, kali, phốt pho, mangan, sắt, folate, đồng, canxi, và chất xơ. Tuy vậy, nhiều người lại không dám ăn nhiều loại quả này, thậm chí nếu ăn thì họ cũng loại bỏ hạt ra vì sợ táo bón. Vậy nhưng, nghiên cứu của các nhà dinh dưỡng lại cho thấy điều hoàn toàn ngược lại.

Ổi là một trong những nguồn chất xơ giàu dinh dưỡng nhất so với các loại trái cây khác và chỉ cần 1 quả ổi sẽ đáp ứng khoảng 12% lượng chất xơ khuyến khích nên ăn trong 1 ngày, điều này rất có lợi cho sức khỏe tiêu hóa. Hạt ổi, nếu ăn cả hoặc nhai, cũng là thuốc nhuận tràng tuyệt vời, giúp hình thành nhu động ruột khỏe mạnh. Bởi vậy, nếu ai vẫn còn giữ thói quen bỏ hạt ổi đi khi ăn thì nên suy nghĩ lại nhé.

Ngoài tốt cho đường tiêu hóa ra, ổi còn có những công dụng tuyệt vời khác như:

Ngăn ngừa ung thư

Các chất chống ô xy hóa mạnh mẽ trong chiết xuất quả ổi và lá ổi có thể giúp ngăn chặn các gốc tự do gây tổn hại tế bào, từ đó ngăn ngừa ung thư, theo Boldsky.

Hai hợp chất lycopene và flavonoid quercetin trong lá ổi có tính ô xy hóa mạnh, có khả năng ngăn ngừa và ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư.

Nước lá ổi có tác dụng chống lại các tế bào ung thư đại tràng, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vòm họng, ung thư biểu bì, u ác tính và bệnh bạch cầu.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Các chất chống oxy hóa và vitamin trong ổi giúp bảo vệ tim khỏi bị tổn thương do các gốc tự do. Một nghiên cứu cho thấy, chiết xuất lá ổi có thể giúp giảm huyết áp, giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt. Ngoài ra, chất xơ hòa tan và kali trong ổi cũng góp phần tăng sức khỏe cho tim.

Cải thiện tuyến giáp

Tuyến giáp là một trong những tuyến quan trọng nhất trong cơ thể con người, chịu trách nhiệm cho việc duy trì hệ thống cơ quan chức năng và điều hòa nồng độ hormone. Đồng giúp cho việc kiểm soát việc hấp thụ và sản xuất hormone, do đó có thể điều chỉnh các chức năng của tuyến giáp. Ổi là một nguồn đồng rất giàu có, cần thiết cho sức khỏe của tuyến giáp

Loại trái cây này cũng có tác dụng chống viêm mạnh mẽ và chứa nhiều kali giúp cải thiện chức năng của tuyến giáp hiệu quả. Ngoài ra, ổi rất có lợi trong quá trình giảm cân và bổ sung năng lượng.

Để ngăn ngừa các vấn đề sức khỏe liên quan đến tuyến giáp, ăn ổi hoặc uống trà lá ổi là một phần thiết yếu trong chế độ ăn uống hằng ngày.

Giảm cân khoa học

Ổi là hoa quả được khuyến khích ăn trong quá trình giảm cân, bởi ổi chứa ít calo, nhiều chất xơ, nhiều vitamin và khoáng chất. Vì vậy người giảm cân sẽ được cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng. Hơn hết, ổi giúp giảm cân bằng cách điều chỉnh quá trình trao đổi chất. Ổi có thể làm bữa ăn nhẹ, giảm sự thèm ăn, và có lượng đường ít hơn nhiều so với táo, cam, nho và các loại trái cây khác.

Giảm lượng đường trong máu

Nghiên cứu cho thấy chiết xuất từ lá ổi có thể cải thiện và kiểm soát lượng đường trong máu và kháng insulin. Một nghiên cứu khác cho thấy uống trà lá ổi làm giảm lượng đường trong máu sau bữa ăn bằng cách giảm hoạt động của enzym alpha-glucosidease.

Đồng thời, nước lá ổi còn có tác dụng ngăn chặn cơ thể hấp thụ đường sucrose và maltose là 2 loại đường làm tăng lượng đường trong máu, theo Boldsky.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Ổi là một nguồn vitamin C và chất chống oxy hóa tuyệt vời giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Đặc tính kháng khuẩn của ổi cũng giúp tiêu diệt vi khuẩn và virus tránh nguy cơ nhiễm trùng cho cơ thể.

Giữ làn da khỏe mạnh

Sẽ là điều ngạc nhiên nếu đặt trái ổi vào trong danh sách cải thiện sắc đẹp. Không giống như nha đam hay nước hoa hồng có thể dùng trực tiếp trên da bất cứ khi nào bạn cần để cải thiện làn da nhanh chóng, trái ổi giống như một phép lạ tự nhiên giúp cải thiện sức khỏe làn da từ sâu bên trong.

Ổi có thuộc tính chống ôxy hóa mạnh mẽ giúp trung hòa các gốc tự do - yếu tố gây hại cho cơ thể của bạn ở cấp độ tế bào, dẫn đến các dấu hiệu lão hóa, chẳng hạn như chảy xệ và da nhăn nheo, da xỉn hay khô da. Ổi cũng rất giàu vitamin C có thể giúp kích thích sản xuất elastin và collagen, hai cấu trúc protein giúp làn da đàn hồi và săn chắc.

Ngoài ra, ổi xanh và lá ổi có thể giúp đỡ trong việc cải thiện kết cấu da, bảo vệ da khỏi những ảnh hưởng tiêu cực từ các tia cực tím, cũng như ngăn chặn vấn đề về da bao gồm cả mụn.

Nguồn: http://giadinh.net.vn/song-khoe/rat-nhieu-nguoi-bo-hat-di-khi-an-loai-qua-nay-vi-so-tao-bon-do-l...Nguồn: http://giadinh.net.vn/song-khoe/rat-nhieu-nguoi-bo-hat-di-khi-an-loai-qua-nay-vi-so-tao-bon-do-la-mot-sai-lam-nghiem-trong-20200613095859012.htm