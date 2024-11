Phát hiện loại nấm giúp thu nhỏ khối u ung thư

Nghiên cứu do Trung tâm Điều trị Ung thư City of Hope thực hiện, xuất bản trên Tạp chí Clinical and Translational Medicine ngày 20/11. Các nhà khoa học phát hiện, chiết xuất nấm mỡ (nấm trắng - agaricus bisporus) có thể ức chế sự tiến triển khối u và hỗ trợ các tế bào miễn dịch chống ung thư.

"Các nhà khoa học của City of Hope đang nghiên cứu đặc tính y học tiềm năng của những loại thực phẩm như nấm mỡ, chiết xuất hạt nho, lựu, việt quất và mâm xôi Ấn Độ", giáo sư Shiuan Chen, Khoa Sinh học Ung thư và Y học Phân tử của City of Hope, cho biết.

Theo nghiên cứu, chất có nguồn gốc thực vật có thể được sử dụng để hỗ trợ các phương pháp điều trị và phòng ngừa ung thư truyền thống.

Trong thử nghiệm giai đoạn một, các nhà khoa học phát hiện khoảng 36% người tham gia giảm nồng độ kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt (PSA) 3 tháng sau khi uống viên nén nấm mỡ. PSA là một loại protein do các tế bào tuyến tiền liệt sản xuất. Nồng độ PSA cao trong máu có thể là dấu hiệu của ung thư tuyến tiền liệt. Ở giai đoạn này, tình nguyện viên không gặp các tác dụng phụ nghiêm trọng.

Trong thử nghiệm giai đoạn hai, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra giả thuyết ban đầu nêu ra. Trước đó, họ cho rằng chiết xuất nấm mỡ nhắm mục tiêu vào các tế bào ức chế có nguồn gốc myeloid (MDSC), làm giảm kích thước khối u. MDSC hỗ trợ sự phát triển của khối u bằng cách tích cực ngăn chặn hệ thống miễn dịch.

Chiết xuất nấm mỡ có thể hỗ trợ điều trị ung thư. Ảnh: Adobe Stock

Trong máu của 8 tình nguyện viên mắc ung thư tuyến tiền liệt, lượng MDSC giảm sau ba tháng sử dụng chiết xuất nấm mỡ. Hoạt động của tế bào miễn dịch (tế bào T) cũng tăng, đây là loại tế bào tiêu diệt khối u tự nhiên.

Ở chuột, việc điều trị bằng nấm và liệu pháp miễn dịch đã kéo dài thời gian sống thêm 8 ngày. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng nấm mỡ chứa polysaccharide (hay beta-glucan), là các hợp chất tự nhiên kích thích hệ thống miễn dịch theo nhiều cơ chế.

Kết quả được công bố trong bối cảnh ung thư tuyến tiền liệt tiếp tục là một trong những bệnh ung thư phổ biến nhất và gây tử vong nhiều nhất ở nam giới Mỹ. Các lựa chọn điều trị bao gồm phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt, xạ trị, hóa trị liệu pháp hormone và liệu pháp miễn dịch.

Dù là phương pháp điều trị ung thư tiềm năng, các nhà khoa học cảnh báo mọi người không nên mua chiết xuất nấm mỡ trên các sàn thương mại điện tử. Đây có thể là sản phẩm không được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt. Giới chuyên gia vẫn cần thực hiện thêm các thử nghiệm để xác định hiệu quả của loại nấm này trong việc điều trị và ngăn ngừa khối u. Các nhà khoa học chỉ khuyên người dân bổ sung lượng nấm mỡ vừa đủ vào thực đơn hàng ngày.

