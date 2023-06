Những thực phẩm là "thần dược" đối với lá gan quý hơn vàng

Về tổn thương gan

Tổn thương gan có thể do nhiều nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân chính là do sử dụng quá nhiều rượu, vì uống quá nhiều có thể gây ra gan nhiễm mỡ, xơ gan và các loại tổn thương gan khác. Các nguyên nhân khác gây tổn thương gan bao gồm một số bệnh nhiễm vi-rút như viêm gan A, B và C, cũng như một số loại thuốc và chất độc. Trong một số trường hợp, các bệnh tự miễn dịch và rối loạn di truyền cũng có thể gây tổn thương gan.

Việc đảo ngược tổn thương gan hoàn toàn có thể thông qua chế độ ăn uống. Có một số loại thực phẩm có thể giúp đẩy lùi tổn thương gan và giúp ngăn ngừa tổn thương gan vô cùng hiệu quả. Thực phẩm có thể giúp đẩy lùi tổn thương gan bao gồm thực phẩm giàu chất xơ như trái cây và rau quả, cá béo như cá hồi và cá thu, các loại hạt và ngũ cốc nguyên hạt. Protein từ thực vật, chẳng hạn như đậu phụ và đậu, cũng có thể có lợi. Ăn một chế độ ăn uống cân bằng giàu các loại thực phẩm này có thể giúp giảm viêm và cải thiện sức khỏe của gan.

Thực phẩm đảo ngược tổn thương gan

1. Trà xanh: Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh có thể giúp bảo vệ gan khỏi bị hư hại. Nó cũng có thể giúp giảm viêm và cải thiện chức năng gan.

2. Cà phê: Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống cà phê có thể giúp giảm nguy cơ tổn thương gan. Nó cũng có thể giúp giảm viêm và cải thiện chức năng gan. Các nghiên cứu cho thấy rằng, cà phê có thể bảo vệ chống lại bệnh gan do chất chống oxy hóa có trong cà phê.

3. Các loại rau họ cải: Các loại rau họ cải như bông cải xanh, súp lơ trắng và bắp cải chứa nhiều chất chống oxy hóa và các hợp chất khác có thể giúp bảo vệ gan khỏi bị hư hại.

4. Quả bơ: Quả bơ có nhiều chất béo lành mạnh và chất chống oxy hóa có thể giúp cải thiện sức khỏe của gan. Chúng cũng là một nguồn chất xơ tốt, có thể giúp giảm viêm.

5. Các loại hạt: Các loại hạt chứa nhiều chất chống oxy hóa và chất béo lành mạnh có thể giúp bảo vệ gan. Chúng cũng có thể giúp giảm viêm và cải thiện chức năng gan.

6. Tỏi: Tỏi là một chất chống oxy hóa mạnh có thể giúp bảo vệ gan khỏi bị hư hại.

7. Quả mọng: Các loại quả mọng như quả việt quất, dâu tây và quả mâm xôi chứa nhiều chất chống oxy hóa và các hợp chất khác có thể giúp bảo vệ gan khỏi bị hư hại. Chúng cũng là một nguồn chất xơ tốt có thể giúp giảm viêm.

Ngoài việc áp dụng chế độ ăn hợp lý, bạn cũng nên tập thể dục đầy đủ, hạn chế sử dụng rượu bia, chất kích thích và thực phẩm chế biến sẵn. Ăn một chế độ ăn uống cân bằng, giàu trái cây, rau, ngũ cốc và chất béo lành mạnh có thể giúp cải thiện sức khỏe tổng thể của bạn và giảm nguy cơ tổn thương gan.

