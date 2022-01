Những thói quen nên thay đổi để "an toàn" trong dịp Tết Nguyên đán

Sau khi nước ta đã tiêm phủ vắc-xin, ý thức của người dân là yếu tố then chốt trong thích ứng an toàn với dịch bệnh, nhất là vào thời điểm Tết Nguyên đán và nhiều lễ hội.

Việt Nam đã đạt 100% tỷ lệ bao phủ tiêm mũi 1 vắc-xin phòng COVID-19.

Theo PGS.TS.Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế sau khi đã tiêm phủ vắc-xin, ý thức của người dân là yếu tố then chốt trong thích ứng an toàn với dịch bệnh, nhất là vào thời điểm Tết Nguyên đán và nhiều lễ hội. Vì vậy, người dân nên thay đổi một số thói quen để an toàn trong ngày Tết Nguyên đán.

Hạn chế tụ tập, liên hoan

Khi thay đổi chiến lược từ “zero COVID” sang sống chung an toàn với COVID-19 thì việc tăng số ca bệnh là điều dễ hiểu. Nhiều trường hợp nhiễm virus không có triệu chứng, vì thế trong tiếp xúc hằng ngày rất khó để biết được liệu người đối diện hay bản thân mình có mang mầm bệnh hay không. Bên cạnh đó, nguy cơ lây nhiễm cũng gia tăng khi những hoạt động tập trung đông người như liên hoan, đám tang, đám cưới... được tổ chức.

Chỉ đến những nơi đông người khi thực sự cần thiết, tránh tụ tập, liên hoan.

Có thể theo dõi hoạt động tôn giáo, tâm linh qua internet

Thay vì đi tới tận cửa các di tích, các nơi thờ tự như trước đây, chúng ta có thể theo dõi các hoạt động tôn giáo, tâm linh qua Internet nếu địa điểm đó có tổ chức phát trực tuyến.

Hạn chế bắt tay, ôm ấp chào hỏi

Khi nói chuyện vẫn mang khẩu trang, ngồi xa giữ khoảng cách, hạn chế bắt tay, ôm ấp chào hỏi.

Tiếp khách ở nơi có môi trường thông thoáng

Khi có khách đến thăm, gia đình nên tiếp khách ở nơi có môi trường thông thoáng.

Không nên thăm hỏi xã giao khi gia đình có người già, bệnh nền

Người Việt có thói quen thăm hỏi nhau vào dịp Tết, nhưng trước tình hình dịch bệnh hiện nay, không nên đến để thăm hỏi xã giao, nhất là khi gia đình đang có người già, người có bệnh nền. Việc sinh hoạt, đi lại, giao thương trong thời gian nghỉ Tết âm lịch cần tuyệt đối tuân thủ đúng và đầy đủ quy định 5K.

Có thể thăm hỏi, chúc Tết trực tuyến

Chúng ta vẫn chúc Tết, thăm hỏi bà con, họ hàng, bạn bè thân hữu… nhưng nên quan tâm hình thức trực tuyến qua mạng xã hội, điện thoại…

Đảm bảo quy định 5K + vắc-xin

Người dân cần tự giác điều chỉnh theo hướng an toàn - tiết kiệm, tránh tụ tập đông người, đảm bảo quy định 5K + vắc-xin.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/nhung-thoi-quen-nen-thay-doi-de-34an-toan34-trong-dip-tet-nguyen-dan-d540609.html