Những tác hại khó lường khi làm "chuyện ấy" quá sớm, độ tuổi nào mới thực sự sẵn sàng?

Thứ Tư, ngày 04/12/2019 09:00 AM (GMT+7)

Theo BSCKII Nguyễn Khắc Lợi, Giám đốc BV Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, mặc dù việc quan hệ tình dục có thể được bắt đầu ở độ tuổi dậy thì, nhưng đây không phải độ tuổi thích hợp để làm “chuyện ấy”.

BS Lợi lý giải, cả hai giới đều chưa hoàn thiện về mặt cơ thể. Mặc dù, con trai ở tuổi 17-18 tuổi sẽ đạt được mức độ hoàn thiện cơ thể như người trưởng thành, còn ở con gái những phát triển về thể chất cũng mới hoàn thiện khi ở độ tuổi tương tự. Làm “chuyện ấy” quá sớm khiến các em có thể có con ngoài ý muốn và buộc phải phá thai, gây ám ảnh, sợ hãi cho các em suốt quãng thời gian sau này.

Ở nam giới, việc xuất tinh sớm và thường xuyên sẽ làm hao hụt đáng kể số lượng và chất lượng tinh trùng. Đồng thời, nam giới càng quan hệ sớm càng dễ bị rối loạn cương dương và suy sinh dục khi trưởng thành.

Ngoài ra, thanh thiếu niên quan hệ sớm còn có nguy cơ mắc các bệnh xã hội như viêm niệu đạo, HIV, lậu, sùi mào gà. Trong đó, nhiều bệnh không thể chữa khỏi.

Về mặt tâm lý, việc quan hệ ở độ tuổi quá trẻ khiến các em rơi vào trạng thái lo sợ do thường xuyên phải giấu giếm, căng thẳng. Khi mắc các bệnh lây nhiễm, do ngại chia sẻ, đa số bệnh nhân không được chữa trị kịp thời và khiến tình trạng tăng nặng hoặc gặp các biến chứng nguy hiểm khi nhập viện.

Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, cho hay tuổi vị thành niên là lứa tuổi chuyện tình dục bắt đầu được đề cập đến.

Đối với con trai từ 10-19 tuổi sẽ trải qua các bước phát triển về bộ máy sinh sản. Xuất tinh lần đầu của các chàng trai thường ở 13-15 tuổi và xảy ra ban đêm khi đang ngủ (mộng tinh). Còn ở con gái, từ 9-14 tuổi, khi bắt đầu có kinh nguyệt, nhu cầu tình dục cũng xuất hiện.

Tuy nhiên, độ tuổi thích hợp để quan hệ tình dục là 20 tuổi đối với nam giới, 18 tuổi đối với nữ giới. Đây là giai đoạn cơ thể hoàn chỉnh về giải phẫu cũng như tâm sinh lý, không nên “yêu” quá sớm để tránh những hệ quả đáng tiếc.

Hơn nữa, tuổi phù hợp cho quan hệ tình dục là độ tuổi được phép kết hôn theo pháp luật Việt Nam: nam từ 20 tuổi, nữ từ 18 tuổi. Lúc này bạn trẻ có đủ năng lực về nhận thức, sự ổn định về tâm lý và xã hội.

Việc quan hệ sớm về bản chất không ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của nam giới, cũng như chất lượng tinh binh. Tuy nhiên hoạt động tình dục sớm có thể ảnh hưởng đến tâm lý và hành vi của các bạn khi còn quá trẻ.

Ngoài ra, quan hệ tình dục không an toàn tuổi vị thành niên do ý thức về tự bảo vệ và an toàn tình dục chưa có sự chuẩn bị, các bạn dễ mắc những bệnh lý lây truyền qua đường tình dục, sang chấn bộ phận sinh dục và vấn đề tâm lý.

Những yếu tố này ảnh hưởng đến sức khỏe nam giới trong tương lai cả về chức năng tình dục và chức năng sinh sản.

