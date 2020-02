Những người đua với Covid-19: Chạy nước rút tìm vắc-xin

Kỳ vọng vắc-xin "made in Vietnam" PGS-TS Lê Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, trưởng nhóm nghiên cứu phân lập thành công virus corona mới, cho biết việc nuôi cấy một virus có độ ổn định chưa rõ như SARS-CoV-2 là rất khó. Việt Nam rất may mắn có được kinh nghiệm cũng như được chia sẻ kinh nghiệm từ các nước nên đã thành công phân lập được virus. "Với kinh nghiệm của Việt Nam trong việc nghiên cứu lựa chọn chủng vắc-xin, hệ thống nuôi cấy phát triển, sản xuất vắc-xin trong nước đã được quốc tế ghi nhận vì đã đạt nhiều thành công, chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng trong tương lai gần sẽ có vắc-xin phòng chống SARS-CoV-2 "made in Vietnam" - bà Mai kỳ vọng.