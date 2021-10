Những lợi ích tuyệt vời mà quả hồng mang tới cho sức khỏe

Thứ Sáu, ngày 01/10/2021 16:02 PM (GMT+7)

Mỗi dịp thu về, quả hồng lại trở thành loại trái cây vô cùng được ưa chuộng. Hồng có hương vị thơm ngon, lại chứa nhiều vitamin và chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Vậy ăn hồng có những lợi ích gì?

Giảm huyết áp

Trong quả hồng rất giàu kali, chúng có lợi cho việc hạ huyết áp ở một mức độ nhất định. Ngoài ra ăn hồng còn giúp làm mềm mạch máu, tăng lưu lượng mạch vành, thúc đẩy tuần hoàn máu, giảm viêm và cải thiện một số chức năng tim mạch.

Nhuận tràng

Hồng chứa rất nhiều pectin, là một loại chất xơ hòa tan trong nước, có tác dụng giữ ẩm, nhuận tràng rất tốt, bên cạnh đó nó còn giúp giảm táo bón và duy trì sự phát triển ổn định của hệ vi sinh đường ruột. Ngoài ra cả hồng tươi và hồng khô đều có thể được dùng như một loại thực phẩm giúp làm dịu da.

Quả hồng cũng có tác dụng cầm máu, làm giảm sưng và đau của búi trĩ, cầm máu trĩ và chảy máu trực tràng.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Hồng có thể giúp tăng cường khả năng miễn dịch vì nó chứa lượng vitamin C cao gấp 1 đến 2 lần so với những loại quả khác, có thể đáp ứng được 80% nhu cầu vitamin C của một người trong một ngày.

Vitamin C giúp hỗ trợ kích thích hệ thống miễn dịch và tăng sản xuất bạch cầu. Đây là những tế bào máu trắng quan trọng để bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn và các tác nhân xấu từ môi trường bên ngoài.

Thúc đẩy hoạt động trao đổi chất

Thành phần của các vitamin B phức tạp như axit folic và thiamine trong quả hồng là những chất đóng vai trò thiết yếu trong việc tham gia vào chức năng trao đổi chất của cơ thể. Chúng giúp cho hệ thống nội tạng hoạt động chính xác và hiệu quả, từ đó làm gia tăng sự trao đổi chất của cơ thể.

Chống lão hóa

Lượng vitamin và các chất dinh dưỡng có giá trị như beta-caroten, lutein, lycopen, … chính là nguyên nhân khiến cho quả hồng có khả năng ngăn chặn lão hóa. Chúng hoạt động như những chất chống oxy hóa trong cơ thể, giúp làm giảm các dấu hiệu lão hóa sớm như nếp nhăn, đốm đồi mồi và một số dấu hiệu khác như mệt mỏi, mất thị lực, bệnh Alzheimer, …

Giải rượu

Quả hồng có thể thúc đẩy quá trình oxy hóa ethanol trong máu, giúp cơ thể bài tiết chất cồn, làm giảm tác hại của chất cồn đối với cơ thể.

Quả hồng phù hợp với hầu hết mọi người, đặc biệt tốt cho những người bị táo bón, cao huyết áp, các bệnh về tuyến giáp và những người thường xuyên uống rượu bia. Tuy nhiên hồng có tính hàn, lại chứa lượng đường cao nên những người có thể trạng cơ thể lạnh, bệnh nhân bị sỏi mật hay tiểu đường thì không nên ăn nhiều bởi chúng có thể gây ảnh hưởng xấu tới tình trạng bệnh.

Nguồn: http://danviet.vn/nhung-loi-ich-tuyet-voi-ma-qua-hong-mang-toi-cho-suc-khoe-5020211101630490.htmNguồn: http://danviet.vn/nhung-loi-ich-tuyet-voi-ma-qua-hong-mang-toi-cho-suc-khoe-5020211101630490.htm