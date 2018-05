Những điều đáng quan tâm hơn nhiều là kích thước của “cậu nhỏ”

Thứ Bảy, ngày 19/05/2018 12:00 PM (GMT+7)

Sức khỏe tình dục Sự kiện:

Nam giới đôi khi chỉ nhìn vào vấn đề bề ngoài, họ lo lắng về kích thước của “cậu nhỏ” có hơn hay kém kích thước trung bình. Nhưng thực tế, có rất nhiều vấn đề đáng lo lắng hơn nhiều so với việc quan tâm tới kích thước “cậu nhỏ”. Những điều mà bạn nên quan tâm đến trong sinh hoạt hàng ngày.

Mùi

Hãy thật cẩn trọng với sự thay đổi mùi bất thường. Liệu “cậu nhỏ” có mùi hương đặc trưng như hàng ngay hay bỗng dưng có mùi như bộ lông của chú cún vừa bị tẩm ướt do ngã và đống sình dơ? Hãy đi gặp bác sĩ nếu tình trạng kéo dài.

Ngồi lâu

Theo nghiên cứu của các chuyên gia tình dục, đàn ông ngồi nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe của “cậu nhỏ”. Nếu ngồi lâu, bộ phận sinh dục của đàn ông bị thiếu máu, ảnh hưởng đến sự tuần hoàn máu tại dương vật.

Đặc biệt, đối với những người đàn ông thường xuyên mặc quần bó có thể khiến dương vật bị ép và nhiệt độ nóng lên ngang với nhiệt độ cơ thể thậm chí cao hơn. Đó là lý do những người hay vận động chân tay ít gặp trục trặc về chăn gối hơn nhân viên văn phòng.

Xông hơi ảnh hưởng đến tinh binh

Nhiệt độ thích hợp nhất cho nam giới để sản sinh tinh trùng là 35,6 đến 36 độ C, nhưng nam giới hay có thói quen tắm nước nóng hoặc ngồi xông hơi ở trong phòng xông hơi quá lâu, khiến cho khả năng sản xuất tinh binh giảm hoặc bị tiêu. Do vậy, đàn ông nên chú ý khi xông hơi, nhiệt độ tắm thường ngày ở nhiệt độ 34độ C là tốt nhất.

Quan hệ tình dục sớm

Cuộc sống hiện đại, thanh thiếu niên quan hệ tình dục ngày càng sớm. Việc quan hệ tình dục sớm trong khi sự hiểu biết về tình dục đó là một trong những nguyên nhân khiến khả năng đàn ông sớm ảnh hưởng. Quan hệ tình dục sớm, quan hệ quá mức rất dễ khiến đàn ông bị chứng rối loạn tình dục, đó là bị xuất tinh sớm, bất lực, liệt dương.

Xem phim “sex” ảnh hưởng đến khả năng “yêu”

Nhiều người cho rằng, xem phim ảnh sex sẽ kích thích”chuyện ấy”. Tuy nhiên, thói quen xấu này khiến cảm hứng bị chai lì, phụ thuốc vào phim ảnh mỗi lần làm “chuyện ấy”. Ngoài ra, xem ảnh sex còn làm đàn ông kém thông minh.

Vệ sinh không đúng cách gây vô sinh

Hầu hết đàn ông ít chú ý đến vệ sinh “cậu nhỏ”, bộ phận sinh dục. Nếu không chú ý vệ sinh bộ phận sinh dục, thường sẽ sản sinh ra vi khuẩn, viêm nhiễm gây ra viêm quy đầu, viêm nhiễm đường niệu đạo, viêm tiền liệt tuyến…, từ đó ảnh hưởng đến sinh hoạt tình dục, thậm chí gây ra vô sinh.