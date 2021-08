Những điều cần biết về 6 vắc-xin COVID-19 được cấp phép sử dụng tại Việt Nam

Thứ Ba, ngày 03/08/2021 01:00 AM (GMT+7)

Bộ Y tế khẳng định tất cả các vắc-xin COVID-19 được cấp phép và đưa về Việt Nam sử dụng đều đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Đến thời điểm hiện nay, có 6 loại vắc-xin phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng tại Việt Nam. Bộ Y tế khẳng định tất cả các vắc-xin được cấp phép và đưa về Việt Nam sử dụng đều đảm bảo an toàn và hiệu quả.

1. Vaccine COVID-19 AstraZeneca

Vắc-xin này do Tập đoàn AstraZeneca sản xuất đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại 181 quốc gia, vùng lãnh thổ và được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp. Đến nay, vắc-xin này đã được sử dụng tại 119 quốc gia, vùng lãnh thổ với tổng số khoảng 980 triệu liều đã sử dụng.

Tại Việt Nam, vắc-xin AstraZeneca đã được Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19. Từ tháng 3, vắc-xin được triển khai tiêm chủng tại nước ta, hiện là vắc-xin có số lượng sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam.

Giới thiệu về vắc-xin AstraZeneca cho người tiêm trước khi tiến hành tiêm chủng. Ảnh: Cương Quyết

2. Vắc-xin Gam-COVID-Vac (tên khác là SPUTNIK V)

Vắc-xin do Viện Nghiên cứu Gamaleya, Nga sản xuất đã được cấp phép sử dụng tại 70 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đến nay, vắc-xin này đã được sử dụng tại 49 quốc gia với khoảng 85 triệu liều đã sử dụng.

Tại Việt Nam, vắc-xin Sputnik V đã được Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vắc-xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19. Giữa tháng 3/2021, Việt Nam tiếp nhận 2.000 liều vắc-xin Sputnik V do Chính phủ Liên bang Nga viện trợ và sử dụng cho gần 900 người. Ngày 1/8, Việt Nam nhận thêm 10 nghìn liều vắc-xin Sputnik V do Chính phủ Liên bang Nga tặng.

3. Vaccine Vero Cell của Sinopharm

Vắc-xin do Sinopharm phát triển và Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd.,- Trung Quốc sản xuất, đã được cấp phép sử dụng tại 64 quốc gia, vùng lãnh thổ, đã được WHO đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp. Đến nay, vaccine này đang sử dụng tại 59 quốc gia với khoảng 800 triệu liều đã được sử dụng.

Tại Việt Nam, vắc-xin Vero Cell đã được Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19. Việt Nam đã tiếp nhận 500.000 liều vắc-xin Sinopharm do Chính phủ Trung Quốc viện trợ và triển khai tiêm chủng từ tháng 7/2021.

Quảng Ninh là địa phương đầu tiên triển khai tiêm xong 88.100 liều mũi 1 và sẽ tiến hành tiêm mũi 2 từ ngày 4/8. Riêng huyện Bình Liêu, Quảng Ninh đã đạt độ bao phủ tiêm vắc-xin đối với 50% dân số toàn huyện.

Ngày 31/7, TP HCM tiếp nhận lô vắc-xin đặt mua đầu tiên cũng là loại vắc-xin này.

4. Vaccine Comirnaty của Pfizer/BioNTech

Vắc-xin đã được cấp phép sử dụng tại 111 quốc gia và vùng lãnh thổ và được WHO đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp. Đến nay, vắc-xin này đã được sử dụng tại 97 quốc gia với khoảng 850 triệu liều đã được sử dụng.

Vaccine Comirnaty đã được Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19.

5. Vaccine Spikevax (Tên khác là: Covid-19 Vaccine Moderna)

Vắc-xin do Moderna sản xuất đã được cấp phép sử dụng tại 64 quốc gia, vùng lãnh thổ và được WHO đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp. Đến nay, vắc-xin này đã được sử dụng tại 63 quốc gia với khoảng 340 triệu liều.

Vắc-xin này đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19. Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận tổng cộng 5.000.100 liều vắc-xin Moderna do Chính phủ Mỹ viện trợ thông qua COVAX Facility và đang triển khai tiêm chủng.

6. COVID-19 vắc-xin Janssen

Vắc-xin do Janssen Pharmaceutica NV (Bỉ) và Janssen Biologics B.V (Hà Lan) sản xuất được cấp phép sử dụng tại 56 quốc gia, vùng lãnh thổ và được WHO đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp. Đến nay, vacine này đã được sử dụng tại 34 quốc gia với khoảng 60 triệu liều đã sử dụng.

Vắc-xin Janssen đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19. Hiện nay, Việt Nam chưa tiếp nhận vắc-xin này.

