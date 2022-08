Những dấu hiệu cho thấy bệnh xơ gan đang âm thầm tiến triển, ai cũng cần phải lưu ý

Xơ gan là bệnh gan tiến triển mãn tính thường gặp. Đây là một tổn thương gan do một hoặc nhiều nguyên nhân lặp đi lặp lại trong thời gian dài. Một phần của xơ gan là xơ gan do rượu và xơ gan do sán máng.

Ở giai đoạn đầu, xơ gan do chức năng bù trừ của gan hoạt động mạnh nên sẽ không có triệu chứng rõ ràng. Ở giai đoạn sau, suy giảm chức năng viêm gan B và tăng áp lực tĩnh mạch cửa là biểu hiện chính của xơ gan. Giai đoạn muộn, các triệu chứng bao gồm: xuất huyết đường tiêu hóa, nhiễm trùng thứ phát, cường giáp, ung thư và nhiều biến chứng khác. Những người mắc xơ gan thường sẽ có những biểu hiện chung như sau:

Quầng thâm mắt ngày càng nghiêm trọng

Theo quan điểm của y học cổ truyền Trung Quốc, người ta tin rằng, gan dự trữ máu, khi gan bị tổn thương, nó cũng sẽ khiến cho khí và huyết của chính nó bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định, dẫn đến huyết ứ.

Ngoài ra, trong thời gian ngắn dù chất lượng giấc ngủ như thế nào cũng sẽ dẫn đến sự tích tụ quá nhiều sắc tố melanin ở các bộ phận bị viêm và vàng da, dẫn đến thâm quầng mắt, thậm chí có trường hợp nặng còn gây ra tình trạng bất thường như da nhợt nhạt và vàng da sẽ xuất hiện.

Mụn trên mũi

Mụn xuất hiện là do độc tố trong cơ thể không được đào thải ra ngoài đúng cách. Tuy nhiên nếu mụn xuất hiện số lượng lớn ở cả hai bên mũi trong thời gian ngắn thì bạn cần đặc biệt lưu ý.

Nguyên nhân là do hai bên mũi là nơi phản xạ chính của gan, nếu chất độc trong cơ thể không được đào thải đúng cách thì hoạt động hô hấp cũng sẽ bị cản trở ở một mức độ nhất định, dẫn đến việc tiết dầu nghiêm trọng trên hai bên cánh mũi và kèm theo mụn sưng, viêm.

Tóc khô và nhờn

Theo quan điểm của y học cổ truyền Trung Quốc, người ta tin rằng gan chịu trách nhiệm cho sự phát triển của tóc và những người không đủ máu trong gan thường có tóc hung vàng và cảm giác nhờn bết nghiêm trọng chỉ trong thời gian ngắn, ngay cả khi họ vừa gội đầu.

Để cải thiện và duy trì sức khỏe của gan, chúng ta nên:

Ăn nhiều trái cây tươi và rau quả

Trái cây tươi và rau quả rất giàu vitamin, trong đó vitamin A có tác dụng cải thiện chức năng gan, đồng thời ức chế hiệu quả sự gia tăng của tế bào ung thư trong gan, vitamin B có thể đẩy nhanh quá trình thải độc tố và rác thải trong cơ thể. Quá trình trao đổi chất có thể ngăn chặn sự tích tụ trong gan và không thể đào thải ra ngoài, ngoài ra vitamin E còn có thể tiếp tục ngăn chặn quá trình lão hóa mô gan ở một mức độ nhất định, có tác dụng bảo vệ gan rõ rệt. Vì vậy, ăn một số trái cây tươi và rau quả là rất quan trọng để cơ thể điều chỉnh sức khỏe của gan.

Bỏ thói quen uống rượu

Nhiều người trong số chúng ta có thói quen uống rượu. Thực tế cho thấy, dù là loại rượu nào, chỉ cần có chứa cồn thì sẽ gây ra những mức độ nguy hại khác nhau. Sau khi rượu được nạp vào cơ thể con người, hầu hết một phần được gan chuyển hóa, tạo thành acetaldehyde, ethanol và ether trong rượu, sẽ trực tiếp kích thích và làm tổn thương tế bào gan, ảnh hưởng nhất định đến sức khỏe của gan. Thói quen uống rượu bia lâu ngày dễ dẫn đến bệnh gan do rượu, viêm gan và xơ gan .

Tránh kích động, tức giận

Việc phải chịu nhiều áp lực tâm lý khiến chúng ta dễ rơi vào trạng thái dao động cảm xúc trong thời gian dài, thậm chí là quá mức. Kích động, tức giận thường xuyên sẽ gây tổn thương gan, tâm lý căng thẳng nặng nề sẽ dẫn đến chức năng gan không bình thường do máu lưu thông kém, khí của gan bị ngưng trệ.

Không ăn quá nhiều

Ăn quá nhiều, quá no không chỉ tạo gánh nặng cho dạ dày mà còn khiến gan bị tổn thương một phần nào đó. Nếu việc ăn quá nhiều, quá no diễn ra thường xuyên sẽ khiến tình trạng tổn thương dần trở nên nghiêm trọng hơn, gây ra các bệnh về gan rất khó kiểm soát.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/nhung-dau-hieu-cho-thay-benh-xo-gan-dang-am-tham-tien-trien-ai-cung-can-phai-luu-y-1378933.ngn