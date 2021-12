Nguyên nhân khiến phần lớn các ca tử vong do COVID-19 tại các tỉnh phía Nam

Theo Bộ Y tế, số bệnh nhân nặng đang điều trị trong cả nước hiện nay là 7.822 ca, tăng 43 ca so với ngày trước đó (ngày 14/12, cả nước có 7.779 ca nặng). Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 14/12 đến 17h30 ngày 15/12 ghi nhận 283 ca. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 241 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 28.616 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm.