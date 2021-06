Nguyên liệu trong góc bếp chữa bệnh viêm mũi dị ứng, viêm xoang cho cả người lớn và trẻ em

Chủ Nhật, ngày 13/06/2021 11:00 AM (GMT+7)

Tiêu sọ với giấm ăn trộn lại với nhau lại trở thành bài thuốc có thể giúp những người bị viêm mũi, viêm xoang điều trị khỏi được căn bệnh rất khó chịu này.

Nhiều bệnh nhân đã đặt cho tôi biệt danh mới là "Bác sĩ Góc Bếp", và tôi không để bà con thất vọng nên hôm nay chia sẻ về bài thuốc rất hay và hiệu quả trong việc phòng và trị bệnh viêm mũi dị ứng, viêm xoang.

Trời nắng nóng nhưng nhiều bệnh nhân đến với tôi người thì than thở: "Em viêm mũi dị ứng nên mỗi lần về quê là 30 ngày thì sụt sịt mất 25 ngày, đến khổ", hoặc: "Bác sĩ ơi, tôi bị viêm mũi dị ứn nên sáng nào dậy cũng hắt hơi, chảy nước mũi quanh năm. Nhà và cơ quan đều dùng điều hòa nhiệt độ thì phải làm thế nào cho yên cái mũi?"...

Ngày nay bệnh viêm mũi dị ứng và viêm xoang không chỉ mắc những ngày lạnh, mà thời tiết nắng nóng, ngoài trời thì khói bụi ô nhiễm, trong nhà hay ô tô, văn phòng... thì điều hòa và quạt chạy suốt nên nhiều người khỏe cũng dính bệnh, còn tái phát nhiều lần và lần sau nặng hơn lần trước.

Tuy bệnh không gây nguy hiểm chết người, nhưng lại rất ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống vì rất khó chịu, mệt mỏi, chán nản... Nhiều người muốn nhanh khỏi triệu chứng đã không ngại dùng thuốc tây liều cao, thậm chí thuốc cấm... rất nguy hiểm vì bệnh chính chưa tiêu đã sinh bệnh khác.

Hạt tiêu trắng, hạt tiêu đen. Ảnh Hoàng Kỳ

Nhiều bệnh nhân đã tâm sự rằng, những lúc bệnh viêm mũi dị ứng, viêm xoang phát ra họ chỉ muốn "cắt luôn cái mũi vứt đi"... đó là do hậu quả kéo dài của bệnh ảnh hưởng tâm lý người bệnh.

Tôi đã từng hướng dẫn nhiều cách điều trị bệnh này bằng các cây thuốc nam dạng uống. Còn phương pháp sau đây hướng dẫn người dân đắp ngoài da sẽ có hiệu quả, có khi nhanh hơn mà lại rất đơn giản. Người có bệnh thì trị, nếu đã khỏi bệnh rồi thì cũng nên dự phòng tái phát cũng rất tốt.

Hạt tiêu xay thành bột mịn để làm thuốc. Ảnh Hoàng Kỳ

Nguyên liệu

- Hồ tiêu (còn gọi là hạt tiêu, Cổ nguyệt, Hắc cổ nguyệt, Bạch cổ nguyệt, Hắc xuyên, Bạch xuyên theo sách Tân tu bản thảo là quả gần chín của cây Hồ tiêu) có ở nhiều vùng nước ta.

Nếu thu hái quả gần chín đem phơi hay sấy khô thành màu đen gọi là hồ tiêu đen.

Nếu là quả chín thì ngâm nước vài ngày xát cho tróc vỏ ngoài phơi khô thành màu trắng gọi là hồ tiêu trắng (tiêu sọ). Bài thuốc này tôi dùng hồ tiêu trắng. Sách Tân tu bản thảo có viết: "Tiêu trắng có vị cay, đại ôn, không độc. Hạt tiêu có tác dụng ôn trung chỉ thống, chủ trị chứng đau bụng lạnh, nôn, tiêu chảy, trừ đờm, trừ phong lãnh ở tạng phủ...".

- Dấm ăn (dấm chua, dấm gạo, dấm hoa quả (làm từ rượu gạo, đường, táo, chuối). Dấm là gia vị cho nhiều món ăn, đặc biệt trong Đông y dấm là vị thuốc quý trị nhiều bệnh rất hiệu quả. Sách Tuệ Tĩnh viết: "Dấm thanh (mễ thố) vị đắng chua, khí ấm, không độc, tính chạy khắp, làm mềm chất rắn, phá hoàn cục thu liễm vết thương, tiêu hạch, khỏi đau, tan đinh nhọt sưng tấy".

Nghiên cứu cho thấy dấm là vị thuốc quý tiêu huyết ứ, mềm nơi sưng đau, giãn gân cơ co rút. thường dùng dưới dạng bôi đắp ngoài chữa quai bị, viêm tuyến mang tai, tràng nhạc, sưng tuyến giáp, hạch cổ, mụn nhọt, uống trong chữa chứng huyết ứ mà đau tim, đau dạ dày, đau liên sườn, sang thương cơ khớp, chứng gân mạch tay chân co quắp, co duỗi khó khăn...

Trước khi đi ngủ đắp hỗn hợp hạt tiêu và dấm vào bàn chân rồi băng lại. Ảnh Hoàng Kỳ.

Cách dùng

Hạt tiêu trắng 15-30 hạt (với người lớn), 5-10 hạt (với trẻ em), hoặc dùng lượng vừa phải cho vào cối xay mịn đem trộn với lượng dấm vừa đủ làm ướt bột.

Buổi tối trước khi đi ngủ thì đắp hỗn hợp bột - dấm vào 2 lòng bàn chân rồi dùng gạc, hoặc băng quấn kín lại.

Sáng ra thì tháo bỏ đi.

Cách này duy trì làm 7-10 ngày là khỏi (cũng có người phải đắp với thời gian lâu hơn).

Về tổng thể bài thuốc này có tác dụng ôn ấm trung tiêu, hạ khí, tiêu đờm, giải độc, trị các chứng viêm mũi, sổ mũi, ngạt mũi, viêm xoang, ho, đờm, sợ lạnh... rất hiệu quả.

Bài thuốc đơn giản, nguyên liệu đúng là trong góc bếp, lại trị đúng căn bệnh phổ biến của nhiều người trong xã hội hiện đại (từ trẻ sơ sinh đến người già đều dễ mắc). Với người bệnh huyết áp cao cũng dùng được, nhưng liều lượng cần ít hơn so với người bình thường.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/song-khoe/nguyen-lieu-trong-goc-bep-chua-benh-viem-mui-di-ung-viem-xoang-...Nguồn: https://giadinh.net.vn/song-khoe/nguyen-lieu-trong-goc-bep-chua-benh-viem-mui-di-ung-viem-xoang-cho-ca-nguoi-lon-va-tre-em-20210523203250075.htm