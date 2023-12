Người phụ nữ bị liệt do nhồi máu não sau bữa ăn, hết sức cẩn trọng với 5 việc làm này

Bà Lưu năm nay 50 tuổi, hiện đang là y tá trong bệnh viện lớn tại Trung Quốc. Mỗi ngày sau khi tan làm, bà đều vội vàng về nhà lo cơm nước cho gia đình. Do những mệt mỏi từ công việc ở chỗ làm cũng như việc nhà, khi thấy chồng ăn cơm xong không dọn dẹp sạch sẽ bà đã nổi cáu với chồng và bỗng nhiên thấy hơi chóng mặt. Nghĩ rằng bản thân đã quá mệt mỏi, bà đã đi tắm. Thật không may, bà Lưu đã ngất xỉu trong khi tắm, mặc dù được người thân phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng bà đã bị liệt nửa người. Bác sĩ chẩn đoán rằng, việc bà Lưu bị ngất là do nhồi máu não đột ngột, có liên quan đến cảm xúc kích động sau khi ăn, khi tắm và các yếu tố khác.

Hiện nay, tỷ lệ mắc bệnh nhồi máu não ngày càng cao, người trẻ tuổi thường xuyên là đối tượng mắc căn bệnh này. Có rất nhiều yếu tố gây nhồi máu não, trong đó phần lớn có liên quan đến thói quen sinh hoạt không tốt. Cần đặc biệt lưu ý trong sinh hoạt, nhất là 5 thói quen xấu này nên bỏ ngay sau bữa ăn kẻo bị nhồi máu não.

1. Nổi giận sau bữa ăn

Cảm xúc quá độ sau bữa ăn sẽ khiến huyết áp tăng, nhịp tim tăng, mạch máu đang cố gắng hết sức để thúc đẩy quá trình tiêu hóa thức ăn sẽ tăng áp suất, đồng thời máu lưu thông quá nhanh dễ gây nhồi máu não.

2. Tắm ngay sau bữa ăn

Sau bữa ăn, máu thường tập trung ở dạ dày, lượng máu cung cấp cho các bộ phận khác sẽ giảm, khi cơ thể bị nước nóng kích thích, máu lưu thông sẽ nhanh hơn, mạch máu có thể co bóp bất thường, có thể gây ra nhồi máu não.

3. Hút thuốc sau bữa ăn

Những người thường xuyên hút thuốc lá có khả năng bị nhồi máu não cao hơn nếu hút thuốc sau bữa ăn. Nguyên nhân là do sau bữa ăn máu lưu thông trong đường tiêu hóa nhanh, cơ thể sẽ hấp thụ nhiều chất độc hơn nếu hút thuốc, tăng nguy cơ nhồi máu não.

4. Ít vận động sau bữa ăn

Những người thường xuyên ngồi lâu sẽ lưu thông máu chậm hơn và tăng độ nhớt của máu, lâu ngày sẽ là mục tiêu của các bệnh như xơ cứng động mạch, mạch vành và bệnh tim.

5. Đi ngủ ngay sau bữa ăn

Sau bữa ăn, phần lớn máu của con người dồn về dạ dày để thúc đẩy quá trình tiêu hóa, lượng máu lên não giảm nên dễ cảm thấy buồn ngủ. Nếu bạn đi ngủ ngay sau khi ăn, quá trình trao đổi chất của cơ thể sẽ chậm lại, lưu lượng máu lên não càng giảm, dễ dẫn đến tình trạng máu cung cấp cho não không đủ gây nhồi máu não.

