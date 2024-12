Người phụ nữ 51 tuổi nhập viện vì đau đầu đến suýt mù mắt, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân không ngờ

Theo truyền thông Trung Quốc, bà Mây, 51 tuổi gần đây bị cảm lạnh, sốt và đau đầu dữ dội kéo dài. Nghĩ do mình bị thoái hóa đốt sống cổ, bà đo xoa bóp điều trị và uống thuốc giảm đau. Tuy nhiên có ngày bà uống tới 6 viên giảm đau nhưng cơn đau không giảm. Lúc này bà mới đến viện khám.

Tại bệnh viên, các bác sĩ phát hiện cơn đau đầu của bà không phải do thoái hóa đốt sống cổ mà là do viêm màng não vì nấm cryptococcus. Đây là dạng viêm màng não do nấm gây ra, căn bệnh này chủ yếu ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương và có tỷ lệ tử vong tương đối cao.

Các bác sĩ chỉ ra rằng áp lực nội sọ của bà tăng cao khiến các mô não gần đó bị chèn ép, gây tổn thương dây thần kinh sọ não, dẫn đến tổn thương không thể khắc phục như giảm thị lực và thính giác.

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật. Sau một loạt các phương pháp điều trị triệu chứng, tình trạng đau đầu của bà đã được cải thiện hoàn toàn và thị lực cũng đã trở lại bình thường.

Tìm nguyên nhân khiến người bệnh bị viêm màng não do nhiễm nấm cryptococcus

Điều tra bệnh sử, gia đình cho biết bệnh nhân là người phụ trách đi chợ, nấu nướng tại nhà, thường xuyên tiếp xúc với gia cầm. Bác sĩ cho rằng cryptococcus là một loại nấm tồn tại rộng rãi trong môi trường tự nhiên, phổ biến hơn ở chim, gia cầm và đất, đặc biệt là trong phân chim bồ câu. Rất có thể do khả năng miễn dịch yếu, khi tiếp xúc với gia cầm, bệnh nhân đã bị nhiễm nấm cryptococcus.

Nhiễm Cryptococcus có thể xuất hiện khác nhau tùy thuộc vào mức độ lây nhiễm. Trong hầu hết các trường hợp, nhiễm trùng bắt đầu ở phổi và sau đó có thể lan đến não, đường tiết niệu, da và/hoặc xương (dạng lan tỏa).

Khi nhiễm trùng chỉ giới hạn ở phổi, các triệu chứng có thể không rõ ràng. Các triệu chứng về hô hấp có thể bao gồm ho và đau ngực. Khi nhiễm trùng lây lan, cryptococcus có xu hướng tìm đến hệ thần kinh trung ương, đặc biệt là não. Ở một số người bị ảnh hưởng, tình trạng viêm màng bao quanh não và tủy sống (viêm màng não) là một biến chứng nghiêm trọng.

Các triệu chứng liên quan đến viêm màng não có thể bao gồm chóng mặt, mờ mắt, nhức đầu dữ dội và/hoặc cứng cổ. Trong những trường hợp như vậy, điều trị ngay lập tức là điều cần thiết để giúp ngăn ngừa các biến chứng có thể đe dọa tính mạng.

Cách phòng ngừa nhiễm nấm cryptococcus

- Tránh tiếp xúc với các nguồn lây nhiễm nấm, hạn chế nuôi chim bồ câu hay chim cảnh, tránh quét dọn chuồng chim, hạn chế sống ở những vùng trồng nhiều cây bạch đàn.

- Thường xuyên tẩy rửa những nguồn nhiễm nấm bằng các dung dịch tẩy trùng cloramin B, javel,…

- Không hút thuốc lá, tránh các khu vực có nhiều khói bụi, ô nhiễm đặc biệt nếu có hệ miễn dịch yếu.

- Thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh, uống nhiều nước.

- Kiểm tra sức khỏe thường xuyên để phát hiện các bất thường về sức khỏe.

Nếu gặp triệu chứng như: sốt, đau đầu gia tăng, ý thức suy giảm, buồn nôn, có thể có cơn động kinh, giảm thị lực... đã dùng thuốc mà không đỡ, bệnh nhân cần đến ngay cơ sở y tế uy tín để được khám và điều trị kịp thời nhất, nhằm tránh hậu quả đáng tiếc.

