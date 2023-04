Người đàn ông không hút thuốc bất ngờ bị ung thư phổi giai đoạn cuối

Su Yifeng, bác sĩ trưởng Khoa Lồng ngực, quận Dương Minh, Bệnh viện Thống nhất Thành phố Đài Bắc, Trung Quốc, đã đăng tải trên Facebook về việc 1 người đàn ông đến khám sức khỏe sau khi mẹ của anh ta qua đời vì ung thư phổi. Bất ngờ là kết quả cho thấy, bác sĩ phát hiện anh ấy cũng bị ung thư phổi giai đoạn đầu.

Bác sĩ Su Yifeng nói rằng, nhiều người bị ung thư phổi ngạc nhiên nói: "Tôi không hút thuốc hay uống rượu, làm sao tôi có thể bị ung thư phổi?" Trên thực tế, nhiều thiết bị điện trong nhà sẽ có tác động, chẳng hạn như máy in thải ra nhiều hạt carbon, nồi chiên không dầu, lò nướng điện thải ra bụi mịn PM2.5 lơ lửng trong không khí. Ngoài ra, một nghiên cứu trên tạp chí “American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine” cũng chỉ ra rằng, những người thường xuyên sử dụng chất tẩy rửa hóa học sẽ bị suy giảm chức năng phổi sau 20 năm, tương đương với việc hít 20 điếu thuốc lá mỗi ngày.

Ung thư phổi là một khối u ác tính phát triển trong phế quản hoặc phế nang, là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư.

Yếu tố nguy cơ gây ung thư phổi

Hút thuốc lá là yếu tố rủi ro cao nhất và các yếu tố khác bao gồm: môi trường (chẳng hạn như khói thuốc thụ động, ô nhiễm không khí, muội đèn, radon, amiăng, asen), tiền sử bệnh (lao, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hoặc tiền sử gia đình ung thư phổi),….

Dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư phổi

Các triệu chứng ung thư phổi phổ biến bao gồm:

1. Ho dai dẳng không thuyên giảm

2. Ho khạc đờm lẫn máu hoặc ho ra máu

3. Khó thở, khò khè

4. Đau ngực dai dẳng kèm theo tình trạng xấu đi

5. Khàn tiếng

6. Đau nhức xương khớp

7. Sụt cân và chán ăn không nguyên nhân

Mặc dù các triệu chứng ban đầu của ung thư phổi không đột ngột rõ ràng, nhưng việc biết các tín hiệu này có thể giúp nâng cao khả năng tự nhận thức và phát hiện các triệu chứng sớm.

