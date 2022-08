Nên làm gì sau khi quan hệ tình dục để "cô bé" luôn khỏe mạnh?

Khi hoạt động tình dục, chất bôi trơn mà âm đạo sản xuất và tinh dịch của bạn tình có thể thay đổi sự cân bằng pH trong âm đạo. Sự thay đổi độ pH âm đạo này có thể làm cho nó dễ bị nhiễm trùng hơn do nấm và nhiễm trùng tiểu. Vì vậy, có một số điều nên làm sau khi quan hệ tình dục để giữ cho âm đạo luôn khỏe mạnh.

1. Rửa tay sạch bằng xà phòng

Vệ sinh tay bằng xà phòng là việc đầu tiên cần làm để loại bỏ vi khuẩn có trên bàn tay trước khi chạm vào bộ phận sinh dục của mình hay bạn tình. Rửa tay sạch bằng nước và xà phòng giúp tránh lây lan vi khuẩn sang các bộ phận khác của cơ thể hoặc lây nhiễm vào "cô bé" khi vệ sinh.

2. Đi tiểu sau khi quan hệ tình dục

Theo BS. Nguyễn Hữu Mạnh (Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội), nên đi tiểu cả trước và sau khi quan hệ tình dục. Đó là cách tốt nhất để thải độc tố, BS. Mạnh nói. Đi tiểu sau khi quan hệ tình dục có tác dụng làm sạch niệu đạo. Ngoài ra, đi tiểu sau khi quan hệ tình dục ngăn ngừa nguy cơ nhiễm trùng tiểu.

Rửa tay bằng xà phòng để loại bỏ vi khuẩn trước khi làm sạch "cô bé"

3. Vệ sinh vùng kín và cơ thể

Chất nhờn, mồ hôi và tinh dịch của bạn tình có thể khiến âm đạo ẩm ướt sau khi quan hệ tình dục. Vì vậy, nên lấy một chiếc khăn mềm hoặc một lớp giấy vệ sinh dày rồi lau nhẹ nhàng vùng kín để thoát khỏi hơi ẩm dư thừa. Âm đạo ẩm ướt là nguyên nhân làm tăng nguy cơ mắc nhiễm trùng đường tiểu.

Sau đó nhẹ nhàng vệ sinh vùng kín với nước và lau thật khô. Cách vệ sinh là dùng nước ấm rửa âm hộ và hậu môn từ trước ra sau, sau đó dùng khăn sạch lau khô.

Để rửa sạch tinh trùng sau khi quan hệ, có thể dùng thêm dung dịch vệ sinh hoặc xà bông dịu nhẹ kết hợp. Tuy nhiên, những người có làn da nhạy cảm hoặc sau khi quan hệ mạnh bạo, âm đạo bị tổn thương, đau rát thì nên tránh dùng chất tẩy rửa và ma sát mạnh khi vệ sinh.

4. Tắm rửa sạch sẽ sau khi quan hệ tình dục

Tắm rửa sạch sẽ sau khi yêu là việc nên làm với cả nam và nữ giới để đảm bảo sự thoải mái, loại bỏ mồ hôi và chất bẩn. Ngoài ra, sau khi quan hệ, cơ quan sinh dục thường nhạy cảm hơn, độ ẩm cao hơn nhất là nữ giới, là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Do đó, cả hai hãy cùng vệ sinh thân thể sạch sẽ, mặc đồ lót và quần áo nhẹ, chất liệu thông thoáng, giảm sự phát triển của vi khuẩn, nấm gây bệnh.

Tuy nhiên, không nên tắm ngay sau khi quan hệ tình dục vì có thể gây nguy hiểm. Do thay đổi môi trường và nhiệt độ đột ngột gây co mạch máu dẫn đến choáng khiến mồ hôi đầm đìa, tim đập loạn, thở gấp kiệt sức và có thể gây tai biến do vỡ mạch máu. Với những người gặp vấn đề về tim mạch, tắm nước nóng sau khi quan hệ càng dễ có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim hoặc tai biến mạch máu não. Vì vậy, nên nghỉ ngơi một lúc, tắm nhẹ bằng nước mát để đảm bảo sức khỏe.

5. Thay đồ lót và mặc quần áo thoải mái

Hơi nóng và mồ hôi sau quan hệ tình dục là điều kiện lý tưởng để vi khuẩn và nấm men phát triển mạnh, do vậy sau khi vệ sinh cơ thể và cô bé, hãy làm khô hoàn toàn. Sau đó mặc một chiếc quần lót cotton mới sạch sẽ để tránh bị nhiễm trùng.

Quần áo thoáng khí, rộng rãi là lựa chọn phù hợp cho cả hai. Nếu muốn, có thể không mặc đồ để cả hai ngủ thoải mái hơn.

Tắm nhẹ bằng nước mát để đảm bảo sức khỏe sau quan hệ tình dục.

6. Uống nhiều nước

Điều tốt nhất để có ngay sau khi quan hệ tình dục là nước. Hãy uống ít nhất 2-3 cốc nước, nó giúp bạn đi tiểu, loại bỏ vi khuẩn gây nhiễm trùng tiểu và cung cấp nước cho cơ thể. Khi bị mất nước, nguy cơ mắc nhiễm trùng tiểu sẽ tăng lên. Ngoài ra, cũng có thể uống nước trước khi quan hệ để cơ thể vận hành một cách trơn tru hơn.

7. Những sai lầm cần tránh

Thói quen vệ sinh cô bé sau khi quan hệ tình dục là rất tốt, giúp phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm. Tuy nhiên, cần tránh những việc làm tổn thương vùng kín và vô tình khiến vi khuẩn dễ xâm nhập gây bệnh hơn.

7.1 Thụt rửa bên trong âm đạo sau quan hệ tình dục

Nhiều bạn nữ muốn vệ sinh thật sạch nên đã dùng tay thụt rửa sâu bên trong âm đạo, việc này sẽ làm mất cân bằng môi trường tự nhiên, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Bên trong âm đạo sẽ tự tiết dịch để làm sạch và đẩy dịch ra ngoài, do vậy kể cả sau khi quan hệ và vệ sinh hàng ngày, bạn chỉ cần rửa sạch bên ngoài âm hộ chứ không cần thụt rửa sâu bên trong.

7.2 Dùng sản phẩm làm sạch quá mạnh

BS. Bùi Thị Phương, chuyên khoa Phụ sản (Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội) cho biết: Âm đạo sau khi quan hệ trở nên nhạy cảm, dễ bị tổn thương và nhiễm trùng hơn bình thường. Ngoài việc thụt rửa, cần tránh dùng khăn lau chà xát mạnh hoặc dùng sản phẩm tẩy rửa mạnh. Những chất có tính tẩy rửa mạnh có thể khiến âm hộ bị kích ứng nặng, nhất là những bạn có làn da nhạy cảm.

Hãy sử dụng dung dịch vệ sinh dịu nhẹ, có độ pH phù hợp để vệ sinh "cô bé" sau khi quan hệ. Nếu có triệu chứng bỏng rát, ngứa bất thường sau khi vệ sinh thì cần ngừng ngay lập tức và đi khám tại cơ sở y tế chuyên khoa để kiểm tra.

