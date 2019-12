Một cô giáo bị nấm lạ "ăn" dần mắt, mũi

Thứ Ba, ngày 31/12/2019 11:00 AM (GMT+7)

Sắp tới, các bác sĩ sẽ mổ bắt con, đồng thời điều trị bằng thuốc kháng nấm trong thời gian dài đối với cô giáo người Chăm mắc bệnh lạ nấm "ăn" dần mắt, mũi.

Chiều 30-12, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM cho hay đang chữa trị cho một giáo viên mầm non vừa mang thai vừa bị một loại nấm "ăn" dần mắt mũi nguy kịch. Bệnh nhân là chị X.T.C (30 tuổi, người Chăm, ngụ Bình Thuận), đang mang thai ở tuần thứ 29.

Chị C. mắc "bệnh lạ" - nửa mặt trái bổng sưng lên không rõ nguyên nhân, chữa trị nhiều nơi cũng không khỏi.

Gia cảnh đáng thương của cô giáo người dân tộc vừa mang thai vừa chống chọi bệnh lạ nấm ăn mòn

Tại Bệnh viện Đại học Y Dược, theo chẩn đoán ban đầu, chị C. bị u hạt kèm viêm đa mạch vùng mũi. Chị đã trải qua 3 cuộc phẫu thuật để nạo vét khối u hốc mũi trái mới thở được.

Mất khá nhiều thời gian, các bác sĩ mới tìm ra nguyên nhân là do nấm Mucormycosis gây ra u xâm lấn hốc mắt trái, làm suy giảm thị lực, mặt biến dạng. Do chị C. phải dồn sức đấu tranh với bệnh tật nên thai nhi bị ảnh hưởng nặng nề.

Theo BSCKI Nguyễn Thị Minh Ngọc, Khoa Lão – Chăm sóc giảm nhẹ Bệnh viện Đại học Y Dược, sắp tới, khi thai kỳ được 30 tuần, có thể sẽ mổ bắt em bé nuôi trong lồng kính, người mẹ sẽ điều trị bằng thuốc kháng nấm trong thời gian dài.

Chi phí thuốc kháng nấm có thể lên đến hơn nửa tỉ đồng. Song, gia cảnh hiện tại của cô giáo trẻ người Chăm này gần như khánh kiệt, không còn gì để cầm cố.

