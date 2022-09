Mỗi ngày ăn một quả cam, điều gì sẽ xảy ra với sức khỏe của bạn?

Cam gần như là loại quả được nhắc đến nhiều nhất khi nói về nguồn vitamin C tự nhiên. Ngoài vitamin C cam còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, nếu bạn tiêu thụ chúng đều đặn và đúng cách. Các chuyên gia trên tờ Brightside cho biết hãy thử ăn một quả cam mỗi ngày, cơ thể bạn sẽ trở nên khỏe mạnh hơn.

Hỗ trợ sức khỏe đường ruột

Theo một số nghiên cứu, ăn cam hàng ngày có thể có tác động tích cực đến các vi lợi khuẩn trong đường ruột của con người. Nó cũng giúp làm giảm lượng glucose, độ nhạy insulin và LDL (cholesterol xấu).

Cam hỗ trợ sức khỏe đường ruột. ẢNH: NGUYÊN HÀ

Nước cam hoạt động như một prebiotic và thúc đẩy sự phát triển của lợi khuẩn đường ruột, rất quan trọng đối với sức khỏe con người.

Hỗ trợ giảm cân

Có thể bạn không tin, nhưng ăn một quả cam mỗi ngày có thể giúp quá trình giảm cân của bạn được rút ngắn đáng kể, tất nhiên là bạn cũng cần một chế độ ăn uống khoa học đi kèm.

Một quả cam cỡ trung bình cung cấp cho cơ thể 60 calo và 3 gam chất xơ, mang lại những lợi ích như sức khỏe đường ruột tốt hơn, giảm cholesterol và ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tim. Đồng thời, cam cũng làm chậm quá trình cơ thể hấp thụ đường.

Chất xơ cũng có thể giúp chúng ta no lâu hơn. Chính vì vậy, một chế độ ăn giàu dinh dưỡng sẽ giúp bạn giảm cảm giác thèm ăn và lượng calo nạp vào cơ thể hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả.

Cam tạo collagen

Một quả cam cung cấp khoảng 70 mg vitamin C, vi chất này có những lợi ích đáng kinh ngạc như cải thiện khả năng hấp thụ sắt, chống viêm và giảm huyết áp, giúp hình thành collagen trong xương.

Collagen là một loại protein mà cơ thể chúng ta sản xuất. Nó giúp hỗ trợ cấu trúc cho các mô và đóng vai trò quan trọng trong các quá trình phục hồi mô cũng như phản ứng miễn dịch của cơ thể. Khi con người già đi, quá trình sản xuất collagen bị chậm lại và elastin dần mất đi, dẫn đến lão hóa, gây chảy xệ và khô ráp da.

Ăn cam mỗi ngày sẽ giúp bạn đẩy lùi quá trình mất collagen trong cơ thể. ẢNH: NGUYÊN HÀ

Dù không thể ngăn chặn quá trình mất đi collagen vì đó là một phần của quá trình lão hóa nhưng việc ăn một quả cam mỗi ngày có thể giúp làm chậm quá trình này lại.

Cải thiện thị lực

Các nhà nghiên cứu cho biết, bằng việc ăn một quả cam mỗi ngày, con người có nhiều khả năng giảm được 60% nguy cơ mắc bệnh thoái hóa điểm vàng, một căn bệnh về mắt có thể làm mờ tầm nhìn đến mức đeo kính cũng không thể cải thiện được được. Tình trạng này xuất hiện trong quá trình lão hóa tự nhiên.

Trên thực tế, Vitamin C rất quan trọng đối với thị lực vì nó giúp các mạch máu trong mắt được khỏe mạnh, chống lại bệnh đục thủy tinh thể. Do đó, nếu muốn có thị lực tốt trong tương lai, thì việc bổ sung vitamin C chắc chắn rất cần thiết.

Bảo vệ các cơ quan quan trọng như não và tim

Theo một nghiên cứu được công bố trên Thư viện Y khoa quốc gia Hoa Kỳ, mức vitamin C bình thường trong máu của con người có liên quan đến việc cải thiện khả năng tập trung và trí nhớ.

Do đó ăn cam mỗi ngày có thể giúp trí óc thêm nhạy bén và một quả cam cỡ trung bình cung cấp vừa đủ lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày để duy trì sức khỏe. Vitamin thiết yếu này cũng là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ chống lại các gốc tự do có thể gây tổn thương cho các tế bào não.

Kết quả đánh giá từ mười nghiên cứu khác nhau cũng đã chỉ ra rằng uống nước cam có thể đem lại nhiều lợi ích trong việc cải thiện một số nguy cơ bệnh tim mạch. Điều này có nghĩa là loại nước trái cây thơm ngon này có thể giúp ngăn ngừa bệnh tim.

Tuy nhiên các chuyên gia trên Brightside cũng nhấn mạnh, dù có nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng cam không phải thuốc chữa bệnh. Việc bổ sung cam vào thực đơn hằng ngày cần phù hợp với thể trạng của từng người.

