Loạt tai nạn phòng the khiến các cặp đôi phải đến viện cấp cứu trong trạng thái "đỏ mặt"

Chủ Nhật, ngày 22/11/2020 19:00 PM (GMT+7)

Chuyện chăn gối hòa hợp có thể coi là sợi dây gắn kết để tạo nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tuy nhiên quan hệ quá sức hoặc sai tư thế đôi khi có thể khiến các cặp đôi phải đối diện với tai nạn phòng the, có khi được đưa đến viện trong tư thế vô cùng xấu hổ.

Cặp đôi nhập viện trong trạng thái "dính chặt"

Vào tháng 4/2019, một bệnh viện tại Ba Lan tiếp nhận trường hợp rất đặc biệt: Một cặp vợ chồng trẻ đến viện trong tư thế "dính chặt" phần dưới và hoàn toàn không mặc quần áo.

Theo lời kể của bệnh nhân, khi vợ chồng họ đang thân mật thì bất ngờ "cậu nhỏ" bị mắc kẹt lại bên trong người vợ, không có cách nào thoát ra. Sau một thời gian dài cố gắng "tháo kẹt". Cặp đôi bất lực và bất đắc dĩ phải gọi cấp cứu. Họ nhập viện trong tư thế nằm chồng lên nhau, cơ thể được che phủ bằng một chiếc chăn mỏng.

Nguyên nhân gây ra tình huống mắc kẹt này cuối cùng đã được người vợ thú nhận, chị cho biết vì nghi ngờ chồng có nhân tình bên ngoài nên đã lén bôi chất gây dị ứng vào bao cao su. Ai ngờ, chồng chị lại dùng đúng chiếc bao cao su ấy để gần gũi với vợ. Có lẽ do tiếp xúc với chất dị ứng mà người vợ bị co thắt âm đạo và gây ra tai nạn phòng the có một không hai.

Vợ đưa chồng nhập viện lúc nửa đêm sau câu hét "thôi chết rồi"

Trước đây, bệnh viện Đại học Y Hà Nội từng thực hiện cấp cứu ngay giữa đêm cho anh Nguyễn Văn Th. (Hà Nội). Anh Th. được vợ đưa vào viện trong trạng thái đau đớn, đi không vững.

Theo anh Th. hai vợ chồng anh cưới nhau được vài tháng thì anh phải đi công tác suốt theo công trình. Sau một thời gian dài mới gặp mặt, vì quá hào hứng nên vợ anh Th. đã kích thích chồng quá mạnh tay dẫn đến hậu quả là vợ bẻ gãy "của quý" của chồng.

Anh Th. nghe rõ tiếng rắc cùng cảm giác đau đớn ở vùng kín. Anh chỉ kịp kêu “thôi chết rồi” và hai vợ chồng hiểu ngay mình đã gặp tai nạn gãy súng. Ngay lập tức, vợ chồng anh vơ vội bộ quần áo rồi lao ra gọi taxi vào bệnh viện cấp cứu.

Chàng trai vào viện mặt trắng bệch, ngất xỉu sau khi uống thuốc kích dục

Nạn nhân trong câu chuyện này là một chàng trai 28 tuổi, tên là Tiểu Cường, sống tại Ninh Ba (Trung Quốc). Anh được bạn gái đưa đến bệnh viện cấp cứu gấp với tình trạng mặt trắng bệch, ngất xỉu, tiểu ra máu. Sau khi kiểm tra bác sĩ nhanh chóng nhận định Tiểu Cường bị suy thận cấp tính.

Chia sẻ với bác sĩ, Tiểu Cường thừa nhận mình mắc bệnh tiểu đường trong nhiều năm nhưng bệnh từ trước đến nay vẫn được kiểm soát ở mức độ an toàn. Lúc bác sĩ hỏi về nguyên nhân dẫn đến suy thận cấp tính, bạn gái của Tiểu Cường bỗng thú nhận sự thật: Cô gái này thấy người yêu không đủ nồng nhiệt trong chuyện giường chiếu nên đã lén cho anh sử dụng thuốc kích dục liều lượng cao.

Sau khi sử dụng, Tiểu Cường đúng là rất sung mãn nhưng chỉ sau vài phút, sắc mặt anh chàng bỗng trắng bệch rồi ngất xỉu nên đã phải đi cấp cứu.

Cả gia đình hợp sức vẫn không thể "gỡ kẹt", cặp đôi vào viện trong trạng thái nhạy cảm

Kể về những tình trạng "mắc kẹt" trong khi ân ái. BS Đặng Văn Quế, nguyên BS Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho hay, ông đã từng “tháo kẹt” cho một cặp đôi vô cùng đáng nhớ.

Sau giây phút thăng hoa, người chồng làm mọi cách vẫn không thể rút lui. Trước tình cảnh dở khóc, dở cười, cặp đôi đã phải nhờ sự trợ giúp của bố mẹ chồng, em chồng nhưng vẫn không thể "tháo kẹt", thậm chí còn khiến họ vô cùng đau đớn.

Cuối cùng cặp đôi phải vào viện cấp cứu để nhanh “tháo kẹt”. Ngay sau khi thành công, các BS chưa kịp hỏi để ghi chép vào sổ thì hai vợ chồng do xấu hổ đã tự trốn viện về.

Tai nạn phòng the: BS chỉ cách can thiệp đúng nhất

Có thể thấy rằng, những ca tai nạn phòng the vừa đau đớn vừa "đỏ mặt" xuất hiện vô cùng thường xuyên trong cuộc sống, điều quan trọng là các cặp đôi phải biết cách can thiệp, xử lý đúng lúc để tránh để lại hậu quả.

Theo BS Nguyễn Đình Liên (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội): Với các tai nạn phòng the, thì việc cấp cứu càng sớm càng tốt.

Khi cặp đôi lâm vào tình huống khó xử trí thì việc đầu tiên cần làm là dừng ngay chuyện “yêu”, giữ tâm trạng bình tĩnh. Sau đó, không nên ngần ngại mà nhanh chóng đến các cơ sở y tế uy tín để được xử lý.

Nếu bị gãy dương vật bệnh nhân sẽ được phẫu thuật ngay chỉ 1,2 hôm là có thể ra viện được. Tùy vào từng loại chấn thương mà bác sĩ sẽ có phương án điều trị hợp lý nhất. Điều quan trọng nhất khi gặp tai nạn chuyện chăn gối vẫn là bình tĩnh và cấp cứu kịp thời.

