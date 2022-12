Lạnh đột ngột, người mắc bệnh tim mạch nhất định phải biết điều này để phòng bệnh tái phát

Nhiều khảo sát cho thấy tỷ lệ mắc các bệnh tim mạch, đặc biệt là các cơn đau tim tăng lên đáng kể vào mùa Đông. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y khoa Anh cho thấy nguy cơ bị đau tim tăng khoảng 2% sau mỗi lần giảm 1,8 độ F. Một nghiên cứu khác tiết lộ rằng những ngày có nhiệt độ dưới mức đóng băng làm tăng tỷ lệ đau tim cao nhất.

Điều này là do, nhiệt độ thấp có xu hướng kích hoạt hệ thần kinh giao cảm tăng tiết nội tiết tố catecholamine, dẫn đến các mạch máu ngoại vi co lại, tạo ra nhiều áp lực lên tim, tim phải làm việc nhiều để bơm máu đi khắp cơ thể. Nhịp tim nhanh và huyết áp tăng lên tuy là một phản ứng bình thường khi cơ thể tiếp xúc với không khí lạnh, nhưng nếu không được kiểm soát có thể gia tăng cơn đau tim ở những người đang có bệnh tim mạch. Đồng thời, khi các mạch máu tim co lại, lưu lượng máu đến tim giảm dẫn đến cung cấp oxy giảm, làm tăng nguy cơ đau tim.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, nhiệt độ quá lạnh có thể khiến máu đông và dính, nếu nghiêm trọng có thể dẫn đến hình thành cục máu đông. Do đó, nó làm tăng nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ.

Ngoài ra, mùa lạnh có sự gia tăng các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên, đặc biệt là cúm. Cơ thể bị viêm nhiễm, miễn dịch suy giảm có thể làm mất sự ổn định vốn có trong động mạch, gây ra nguy cơ đau tim, nhồi máu cơ tim cao.

Để ngăn ngừa bệnh tái phát, người bệnh tim nhất định phải biết điều này:

Cẩn thận với bệnh viêm đường hô hấp

Nếu bạn có các dấu hiệu ban đầu của cảm lạnh, cảm cúm, viêm đường hô hấp, bạn cần chủ động nghỉ ngơi, bổ sung dinh dưỡng và uống nhiều nước. Trường hợp sử dụng thuốc, bạn nên xin tư vấn từ bác sĩ.

Không nên bật dậy ngay vào buổi sáng

Buổi sáng trời lạnh, người cao tuổi và người mắc bệnh tim mạch không nên ra khỏi chăn và xuống giường ngay lập tức vì sẽ gây kích thích mạch máu não, tăng huyết áp đột ngột và dẫn đến đột quỵ. Thay vào đó, nhóm người này được khuyên nên nằm lại trên giường, vận động nhẹ nhàng 3-5 phút để cơ thể dần thích nghi rồi mới từ từ ngồi dậy.

Ảnh minh họa

Không mặc áo mỏng khi đi vệ sinh vào ban đêm

Người cao tuổi thường xuyên có thói quen thức dậy vào ban đêm hoặc nửa đêm về sáng để đi vệ sinh. Việc bật dậy đột ngột hoặc mặc áo quá mỏng khiến nhiệt độ thay đổi đột ngột, cũng rất dễ xảy ra đột quỵ Chuyên gia khuyến cáo người cao tuổi, bệnh tim mạch, huyết áp cao khi dậy giữa đêm cần chú ý mặc ấm, đặc biệt giữ ấm phần đầu, nên đi vệ sinh trong phòng kín gió.

Không tắm muộn

Nhóm người sức khỏe yếu, đang mắc bệnh tim mạch nên đi tắm trước 6 giờ tối, sau khoảng thời gian này nhiệt độ xuống thấp sẽ không tốt cho sức khỏe. Đặc biệt không nên tắm quá muộn, nhất là không tắm sau 22 giờ đêm vì khoảng thời gian này rất dễ gây sốc nhiệt, nguy hiểm đến tính mạng. Tránh tắm quá lâu hoặc tắm bằng nước lạnh. Khi tắm rửa cần làm ấm phòng bằng đèn sưởi và dùng nước ấm, tránh tăng huyết áp đột ngột do nước lạnh.

Chế độ dinh dưỡng hợp lý

Trong những ngày nhiệt độ xuống thấp, mỗi người cần phải ăn đầy đủ 4 nhóm chất cơ bản (tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất). Tránh ăn uống đồ lạnh, đồ ăn vừa lấy từ tủ lạnh ra vì dễ làm cơ thể nhiễm lạnh. Cần hạn chế uống rượu vì làm co thắt mạch máu gây tăng huyết áp, có thể dẫn tới đột quỵ, tử vong. Không uống cà phê hay hút thuốc trong vòng 1 giờ trước khi làm việc nặng vì chúng làm tăng nhịp tim.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/lanh-dot-ngot-nguoi-mac-benh-tim-mach-nhat-dinh-phai-biet-dieu-nay-de-phong-benh-tai-phat-172221202092954945.htm