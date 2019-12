Lần đầu “vượt rào” với bạn trai cùng xóm trọ, nữ sinh nức nở vì mắc sùi mào gà

Thứ Hai, ngày 16/12/2019 12:00 PM (GMT+7)

Lần đầu với bạn trai, Hoàng M.L. không ngờ rằng cô đã mắc ngay vi rút HPV một loại gây ra sùi mào gà. Sau 3 tháng mặn nồng, L. đã phải âm thầm đi điều trị sùi mào gà.

Hoàng M.L. 18 tuổi, quê Triệu Hóa, Thái Nguyên xuống Hà Nội học đại học năm thứ nhất. L. có vẻ bề ngoài khá xinh xắn, dịu dàng. Vừa chân ướt, chân ráo lên Hà Nội nhập học, L. đã được cậu bạn trai cùng xóm trọ quan tâm. Ban đầu chỉ là hỏi han, giúp đỡ và đưa L. đi thăm thú thủ đô. Sau dần, L. đã chấp nhận tình yêu của cậu bạn trai cùng xóm trọ hơn L, 3 tuổi đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học khác.

Có bạn trai nhưng L. vẫn sợ không dám đi quá giới hạn vì sợ có “bầu”. Hơn nữa, bố mẹ L. rất sát sao trong việc chăm sóc con cái và thường xuyên chấn chỉnh con cái chuyện yêu đương sớm. Vì thế, khi học cấp 3 bạn bè có bạn trai, bạn gái tấp nập nhưng L. vẫn chỉ tập trung cho học hành. Khi lên đại học, cô mới yêu lần đầu.

Mặc dù cố gắng giữ mình nhưng chẳng bao lâu, L. đã “vượt rào” cùng bạn trai. Sau một thời gian mặn nồng, L. thấy “cô bé” của mình có nhiều biểu hiện lạ. Những mụn cóc li ti đỏ hồng xuất hiện rồi lan rộng hơn.

L. lên mạng tìm kiếm, cô khóc nức nở vì dấu hiệu giống hệt với sùi mào gà. L. hỏi bạn trai thì bạn trai cô chối quanh co cho rằng có thể L. mắc từ ai đó hoặc như thế nào. Đau đớn vì bạn trai không quan tâm và còn đổ tiếng oan quan hệ bữa bãi, L. thui thủi một mình tìm tới bác sĩ.

Kết quả khám và xét nghiệm chẩn đoán chính xác L. bị sùi mào gà. Cô gái chỉ khóc vì sợ sùi mào gà dẫn tới ung thư. Sau khi bác sĩ tỉ mỉ giải thích, L. bắt đầu yêu tâm hơn điều trị bệnh.

BS Trần Thị Kim Loan chia sẻ về bệnh lý sùi mào gà.

Bác sĩ chuyên khoa Da liễu Trần Thị Kim Loan – Bệnh viện Đa khoa An Việt cho biết sùi mào gà (Genetal Warts) là một trong những bệnh lây truyền qua đường tình dục hay gặp ở nước ta cũng như nhiều nước trên thế giới.

Bệnh do vi rút HPV (Human Papaloma Virus – hay còn gọi là vi rút gây u nhú ở người) gây nên. Bệnh lây chủ yếu do quan hệ tình dục không an toàn. Tuy nhiên, virut này cũng có thể lây qua một số đường tiếp xúc gián tiếp không qua quan hệ tình dục.

Tổn thương cơ bản của bệnh là các sần sùi nhỏ li ti (trông như mào của con gà) có màu hồng nhạt, khu trú ở bộ phận sinh dục. Nhưng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, các tổn thương phát triển nhanh, lan ra xung quanh tạo thành những mảng, khối lớn.

Bác sĩ Loan cho biết vi rút HPV rất dễ lây. Đường lây dễ nhất là qua tiếp xúc da với da, da với niêm mạc, niêm mạc với niêm mạc. Ai cũng có thể bị lây nhiễm HPV, tuy nhiên hầu hết là không bị bệnh. Sức đề kháng tốt có thể loại bỏ hoàn toàn HPV trong vòng 2 năm. Chỉ khoảng 10% người nhiễm HPV có biểu hiện lâm sàng.

Theo bác sĩ Loan, là đường lây lan chủ yếu, vì vậy sùi mào gà được gọi là “bệnh lây truyền qua đường tình dục”. Còn các đường lây khác không qua quan hệ tình dục tuy ít hơn nhưng cũng có thể gặp như sử dụng chung dụng cụ, đồ dùng cá nhân của người có HPV.

Lây qua đường tự tiêm truyền (một người có virut ở tay có thể lây lan sang các vùng khác trong cơ thể). Có thể lây qua can thiệp y tế, dụng cụ y tế không được tiệt trùng, lây qua tiếp xúc (qua hôn, chân tay có nhiễm HPV). Lây qua chăm sóc bệnh nhân (thông thường lây cho bệnh nhân hoặc ngược lại nếu một trong 2 người bị nhiễm HPV).

Bác sĩ Loan cho biết, khó biết chính xác thời điểm lây bệnh sùi mào gà nhưng qua một số nghiên cứu, kinh nghiệm, người ta xác định thời kỳ ủ bệnh là từ 3 tuần đến 8 tháng (trung bình 2-3 tháng). Sau một thời gian bị lây nhiễm HPV, tại cơ quan sinh dục xuất hiện các sẩn, mụn nhỏ li ti, màu hồng nhạt, tập trung thành đám ở quy đầu, thân dương vật, bìu…(nam giới), môi lớn, môi bé, âm hộ, âm đạo…(nữ giới). Các thương tổn này cũng có thể gặp ở xung quanh hậu môn, hầu, họng…

Tùy vào các tổn thương, bác sĩ sẽ điều trị cụ thể cho người bệnh, có thể điều trị bằng chấm thuốc, laser… nhưng nếu thương tổn lan tỏa thành khối, mảng lớn, phải can thiệp bằng phẫu thuật. Sau điều trị, bệnh nhân vẫn phải theo dõi để phát hiện các thương tổn tái phát.

