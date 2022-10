Làm thế nào để tăng cường hệ miễn dịch một cách tự nhiên?

Ăn uống đủ chất là một cách hỗ trợ hệ miễn dịch của chúng ta.

Chuyên gia dinh dưỡng Caroline Passerrello, phát ngôn viên của Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng và là giảng viên của Chương trình Chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học Pittsburgh, Mỹ cho biết: “Hệ miễn dịch là một tập hợp các tế bào, mô và cơ quan hoạt động cùng nhau để bảo vệ cơ thể khỏi virus và vi khuẩn. Có nhiều tuyến phòng thủ hoạt động cùng nhau để giữ cho cơ thể chúng ta hoạt động. Một số trong số chúng chiến đấu để xua đuổi virus và vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể. Một hàng phòng thủ là mô niêm mạc và chất nhầy - đây là chất dính có tác dụng ngăn vi trùng xâm nhập cơ thể chúng ta qua mũi. Da, cơ quan lớn nhất của chúng ta, là một tuyến phòng thủ khác trong hệ miễn dịch ”.

Nói một cách dễ hiểu, hệ thống miễn dịch của bạn càng khỏe thì khả năng mắc bệnh càng ít. Ở đây, các chuyên gia của chúng tôi giải thích thêm về cách hỗ trợ hệ thống miễn dịch một cách tự nhiên.

Tiến sĩ miễn dịch học, Tiến sĩ Brian Ferguson, phó giáo sư miễn dịch học tại Đại học Cambridge, Anh cho biết: “Bạn có thể giữ cho hệ miễn dịch khỏe mạnh và hoạt động hiệu quả với một chế độ ăn uống bình thường và mức độ tập thể dục bình thường."

Tiến sĩ Deepak Ravindran cho biêt: "Vì hệ miễn dịch chủ yếu ở xung quanh ruột, các cách truyền thống để tăng cường hệ miễn dịch xoay quanh chế độ ăn uống, dinh dưỡng và chất bổ sung. Hệ miễn dịch và thần kinh có mối liên hệ mật thiết với nhau, vì vậy các kỹ thuật thở và thiền định cũng có thể đạt được tác động tương tự đối với hệ miễn dịch. tác động làm dịu và tăng cường hệ miễn dịch".

Các cách hỗ trợ hệ miễn dịch của bạn

Vận động thể chất và ăn một chế độ ăn uống cân bằng, bổ dưỡng là tất cả những cách để hỗ trợ hệ miễn dịch một cách tự nhiên, Passerrello nói.

Chất chống oxy hóa

Các chất dinh dưỡng thích hợp rất cần thiết cho chức năng miễn dịch và chúng giúp thúc đẩy việc tạo ra các tế bào bạch cầu và kháng thể chống lại bệnh tật. Chất chống oxy hóa là thành phần của thực phẩm giúp bảo vệ chúng ta ở cấp độ tế bào, bảo vệ tế bào của chúng ta bằng cách vô hiệu hóa các chất có hại tiềm ẩn xâm nhập vào cơ thể chúng ta. Hầu hết các loại thực phẩm từ thực vật đều là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tốt”.

Ăn thực phẩm lên men

Cơ thể chúng ta cần những vi khuẩn hữu ích để cân bằng vi khuẩn trong ruột và ngăn chặn tình trạng viêm nhiễm. Ăn các loại thực phẩm chứa probiotic có lợi cho đường ruột , như sữa chua, kefir, kimchi, kombucha và tempeh là một cách tốt để hỗ trợ hệ miễn dịch.

Thay đổi nguồn vitamin C

Vitamin C là thành phần quan trọng của các tế bào bạch cầu và chúng đóng một vai trò quan trọng trong hệ miễn dịch và giúp chống lại nhiễm trùng. Ớt chuông đỏ có nhiều vitamin C hơn các loại trái cây họ cam quýt, vì vậy hãy tìm nguồn cung cấp vitamin C ngoài cam quýt.

Thịt bò, các loại hạt, các loại đậu là nguồn cung cấp kẽm dồi dào.

Bổ sung kẽm

Thiếu kẽm có thể ảnh hưởng đến khả năng miễn dịch bẩm sinh và thích ứng của chúng ta vì vai trò của nó đối với nhiều loại tế bào khác nhau trong hệ miễn dịch. Ví dụ: tế bào lympho của chúng ta là một loại tế bào có vai trò trong khả năng miễn dịch. Hoạt động của tế bào bạch huyết phụ thuộc vào lượng kẽm thích hợp. Thịt bò, ngũ cốc, các loại hạt và đậu là những nguồn cung cấp kẽm dồi dào.

Tập thể dục thường xuyên

Tập thể dục thường xuyên được cho là giúp giảm căng thẳng

Tập thể dục thường xuyên đã được chứng minh là giúp giảm căng thẳng, cải thiện sự điều hòa của hệ miễn dịch và trì hoãn sự khởi phát của các rối loạn chức năng liên quan đến tuổi tác, theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Thể thao và Khoa học Sức khỏe.

Giảm thiểu mức độ căng thẳng

Việc thực hiện các bước để quản lý mức độ căng thẳng cũng sẽ hỗ trợ một hệ miễn dịch khỏe mạnh. Tập thể dục được cho là có tác dụng giúp giảm lo lắng.

Không hút thuốc

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Mỹ, hút thuốc lá gây hại cho hệ miễn dịch và có thể làm cho cơ thể gặp khó khăn trong việc chống lại bệnh tật.

Hút thuốc cũng được biết là làm tổn hại đến trạng thái cân bằng của hệ miễn dịch, làm tăng nguy cơ mắc một số rối loạn miễn dịch và tự miễn dịch. Đây là những tình trạng gây ra khi hệ miễn dịch tấn công nhầm vào các tế bào và mô khỏe mạnh của cơ thể.

Ngủ ngon

Giấc ngủ và khả năng miễn dịch có mối quan hệ hai chiều. Phản ứng miễn dịch của bạn có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ. Và thiếu ngủ khiến cơ thể sản xuất nhiều cortisol (hormone căng thẳng) có thể làm suy giảm khả năng miễn dịch của chúng ta. Trong khi đó, giấc ngủ chất lượng tốt có thể tăng cường hệ miễn dịch.

Hệ miễn dịch, hệ thống phòng thủ của cơ thể, có xu hướng yếu đi theo tuổi tác. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm là cố gắng chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ và tập thể dục thường xuyên để hệ miễn dịch có cơ hội hoạt động tốt nhất.

