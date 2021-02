“Kiên quyết không để bệnh nhân tử vong do dịch COVID-19 tại Hải Dương”

Thứ Bảy, ngày 06/02/2021 19:00 PM (GMT+7)

Đây là khẳng định của Th.S BS Nguyễn Trọng Khoa – Phó Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế.

Bệnh Nhiệt đới Trung ương sẽ hỗ trợ tối đa việc tiếp nhận điều trị

Trong buổi giao ban trực tuyến mới nhất với toàn bộ các bệnh viện, TT Y tế trên địa bàn toàn tỉnh Hải Dương ngày 6/2, Phó Cục trưởng Nguyễn Trọng Khoa nhấn mạnh: “Các bệnh nhân yếu thế, bệnh nhân có bệnh mãn tính, bệnh nhân chạy thận nhân tạo là những bệnh nhân mà chúng ta cần phải đặc biệt quan tâm. Đây là một trong những phòng tuyến trọng yếu cho quá việc chống dịch COVID-19. Bài học từ Đà Nẵng đã chỉ rõ những khó khăn, phức tạp khi điều trị cho những ca bệnh mắc COVID-19 có bệnh nền. Do đó, toàn bộ các cơ sở y tế trên địa bàn Hải Dương cần phải đặc biệt chú ý bảo vệ tốt các đối tượng này trước COVID-19”.

Th.S BS Nguyễn Trọng Khoa đang trực tiệp kiểm tra số liệu liên quan đến các bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tại các cơ sở y tế.

Tính đến thời điểm hiện nay, Hải Dương có đến 557 bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại 6 cơ sở điều trị. Tại buổi giao ban trực tuyến, các đơn vị y tế cũng đã chủ động nêu rõ các thắc mắc từ vấn đề tổ chức phòng điều trị, ca điều trị đến bố trí máy móc, nhân lực dành cho bệnh nhân chạy thận.

Th.S BS Nguyễn Trung Cấp - PGĐ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW cho biết: “Về vấn đề chạy thận nhân tạo đối với nhóm bệnh nhân có nguy cơ, việc quan trọng nhất là phải phân luồng giữa các bệnh nhân thận nhân tạo với các bệnh nhân có nguy cơ khác. Bệnh nhân chạy thận nhân tạo là một trong những đối tượng rất dễ mắc COVID-19. Trong quá trình chạy thận, phải bố trí được khu vực ở và cách ly để các vòng bệnh bên ngoài không xâm nhập được”.

“Nếu trong trường hợp Hải Dương có những ca bệnh đầu tiên mắc COVID-19 liên quan đến các trường hợp chạy thận nhân tạo thì Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW sẽ hỗ trợ tối đa việc tiếp nhận điều trị”, BS Nguyễn Trung Cấp nhấn mạnh.

Th.S Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp chỉ ra các hướng điều trị , tiếp nhận bệnh nhân chạy thận nhân tạo trong thời điểm COVID-19 đang bùng phát.

Để đảm bảo không có bất kỳ bệnh nhân thận nhân tạo nào mắc COVID-19, tất cả các bệnh nhân chạy thận nhân tạo sẽ được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần/tuần ngay sau các buổi chạy thận tại cơ sở y tế. Đồng thời, các bệnh nhân chạy thận có yếu tố dịch tễ có nguy cơ cao cũng sẽ được bố trí ca chạy, máy chạy riêng để đảm bảo an toàn tối đa.

Không để bệnh nhân tử vong do COVID-19

Th.S BS Nguyễn Trọng Khoa chia sẻ: “Điều may mắn lớn nhất với Hải Dương là số lượng bệnh nhân mắc COVID-19 có bệnh nền, bệnh mãn tính chiếm số lượng không nhiều. Do đó, chúng ta cần phải tích cực điều trị với mục tiêu quyết tâm không có bệnh nhân tử vong do COVID-19”.

Theo ông Phạm Hữu Thanh, PGĐ Sở Y tế Hải Dương, vấn đề khó khăn nhất của địa phương hiện nay là bố trí nhân lực tại các cơ sở y tế khi toàn tỉnh Hải Dương đã có 7/12 huyện, thị xã, thành phố có bệnh nhân COVID-19.

Trước vấn đề này, Th.S BS Nguyễn Trọng Khoa có ý kiến: “Để tiết kiệm nhân lực chúng ta cần điều trị tập trung các bệnh nhân COVID-19 tại các bệnh viện dã chiến đã được thành lập, tránh tình trạng phân tán. Khi điều trị như vậy không chỉ vấn đề nhân lực được giải quyết mà chúng ta cũng tiết kiệm được trang thiết bị trước cuộc chiến còn lâu dài, nhiều tình huống phức tạp”.

Không chỉ đáp ứng điều trị với các bệnh nhân mắc COVID-19, mà toàn bộ ngành Y tế Hải Dương cũng đang cố gắng tối đa để đảm bảo nguồn thuốc điều trị, đặc biệt cho các bệnh nhân có bệnh mãn tính để đảm bảo toàn bộ người bệnh an tâm đón Tết. Tuy nhiên, tất cả các quy trình cấp, phát thuốc, tái khám đều phải đảm bảo an toàn y tế.

Hiện nay, Hải Dương đã có 290 bệnh nhân dương tính với virus SARs-CoV-2 đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa.Tuy nhiên, do vào cuộc sớm, khoanh vùng đúng đối tượng, khả năng kiểm soát dịch sớm tại Hải Dương là hoàn toàn có cơ sở.

