Khi chồng “lười” quan hệ tình dục

Thứ Sáu, ngày 27/04/2018 19:00 PM (GMT+7)

Sợ giao hợp là một rối loạn về tâm lý, có thể do chưa hiểu đúng về tình dục, cũng có thể bị quá tải do quan hệ quá nhiều, có thể do bệnh tật mang lại… Trong Đông y, bệnh này do thận kém, lo lắng nhiều, tinh thần bị tổn thất, thận khí bị thương tổn… các bài thuốc dưới đây sẽ giúp chồng bạn khắc phục.

Long nhãn nấu câu kỷ tử:

Câu kỷ tử 30g, cùi nhãn 20g, hạt sen 15g, dưa chuột, rượu, gừng, gia vị, giấm đủ dùng. Câu kỷ tử rửa sạch, long nhãn cho vào ngâm với rượu. Hạt sen hầm kỹ. Bầu dục lợn rửa sạch, bỏ màng trắng, thái miếng dọc, dài, mỏng, tẩm với bột mỳ. Nước hạt sen đang sôi cho bầu dục lợn vào trần rồi vớt ra. Cho tất cả vào bát, trộn đều với xì dầu, giấm là dùng được. Món ăn này có tác dụng tư thận, bổ can, chứa nhiều betain, polyose, các vitamin có tác dụng trấn tĩnh giảm đau, ôn thận, tráng dương, ích khí bổ huyết. Những người hay bị lo lắng quá, khí huyết không đủ, sợ giao hợp khiến dương vật không cương cứng được nên dùng.

Cùi vải hấp thịt nạc thăn:

Cùi vải 100g, thịt nạc thăn 100g, bạch thược 10g, rượu, gia vị đủ dùng. Cùi vải ngâm nước, bạch thược rửa sạch, thịt lợn rửa sạch, băm nhỏ trộn đều với gia vị. Cho thịt và 2 vị thuốc trên vào bát, hấp cách thủy chừng 20 phút là dùng được. Ăn cả nước và cái. Món ăn có chứa nhiều saponin, vitamin có tác dụng sơ can lý khí, bồi bổ cơ thể khỏe mạnh. Những người bị căng thẳng khi giao hợp, chán giao hợp, dương vật không cương cứng, cơ thể bồn chồn nên dùng.