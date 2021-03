Khế vào mùa thơm ngon mọng nước, nhưng người mắc bệnh này tuyệt đối không được ăn

Thứ Bảy, ngày 13/03/2021 12:00 PM (GMT+7)

Khế là loại quả quen thuộc trong mỗi gia đình. Khế có thể dùng để chế biến các loại canh chua, hoặc trang trí cho các món ăn thêm thu hút. Nhiều giống khế có vị ngọt có thể ăn ngay mà không cần qua chế biến. Tuy nhiên, với những người mắc bệnh thận, đây thực sự là loại quả “khắc tinh” của bệnh.

Cách đây vài ngày, ông Vương (Trung Quốc) bị viêm loét miệng. Nghe nói quả khế có tác dụng chữa loét miệng và viêm môi, ông mua 3 quả về ăn một lúc, ăn xong thì vết loét miệng không thuyên giảm nhưng trong người cảm thấy buồn nôn, chướng bụng và xuất hiện các triệu chứng chán ăn, sa sút tinh thần, sau đó đột ngột ngã xuống đất hôn mê.

Gia đình vội vàng gọi cấp cứu và đưa đến bệnh viện, sau khi khám thì phát hiện chỉ số creatinin trong máu là 1100umol/l, vượt xa mức bình thường. Ngoài ra còn có nhiều protein niệu. Khi hỏi tiền sử bệnh, bác sĩ phát hiện ông Vương mắc hội chứng thận hư. Sau khi điều trị lọc máu, chức năng thận của ông dần trở lại bình thường và được ngừng thuốc, xuất viện.

Nghe người nhà kể rằng ông Vương bị những triệu chứng này sau khi ăn khế, bác sĩ thở dài: Bệnh nhân mắc bệnh thận nên chú ý đến chế độ ăn uống của mình, đặc biệt là ăn khế.

Tại sao người bệnh thận không nên ăn khế?

Khế là một loại quả rất ngon, được mọi người rất ưa chuộng. Tuy nhiên, bệnh nhân mắc bệnh thận cần đặc biệt chú ý khi ăn loại quả này. Thực tế, có rất nhiều bệnh nhân bị bệnh thận tiến triển nặng thêm sau khi ăn khế. Thí nghiệm trên động vật cho thấy khế có thể phá hủy màng đáy mao mạch cầu thận và các quá trình chân tế bào biểu mô nội tạng, do đó làm tổn thương màng đáy mao mạch cầu thận và các tế bào biểu mô, dẫn đến bệnh thận nặng thêm.

Bên cạnh đó, khế rất giàu vitamin C, chất này cuối cùng sẽ được phân hủy thành oxalat trong cơ thể, và oxalat được bài tiết qua nước tiểu với một lượng tương ứng với lượng vitamin C. Nếu oxalat được tạo ra quá nhiều, các tinh thể sẽ hình thành trong lòng ống thận, làm tổn thương biểu mô của ống thận và làm tắc nghẽn lòng ống thận, gây ra bệnh thận do oxalat. Vì vậy, bệnh nhân mắc bệnh thận không nên ăn khế.

Ngoài khế ra, bác sĩ còn nhắc nhở những người thận kém nên tránh những loại trái cây này:

Các loại trái cây giàu kali bao gồm chuối, cam, cam, kiwi, hồng,… Người thận kém không nên ăn nhiều, đặc biệt nếu hàm lượng creatinin cao thì không nên động vào các loại trái cây này. Do chức năng lọc máu của thận kém khi thận không tốt, nên kali trong cơ thể không thể đào thải qua thận sau khi ăn những loại trái cây đó, dễ dẫn đến tăng kali máu trong cơ thể. Tăng kali máu là một biến chứng thường gặp của bệnh thận mãn tính ở giai đoạn giữa và giai đoạn cuối. Các triệu chứng này dễ dẫn đến rối loạn nhịp tim nặng và thậm chí tử vong.

Ngoài việc tránh những loại trái cây trên, bệnh nhân mắc bệnh thận cần lưu ý thêm những điều này trong chế độ ăn uống

1) Chế độ ăn protein hợp lý

Do ăn nhiều protein có tác động đến sự điều hòa và chuyển hóa chức năng thận, nên chế độ ăn nhiều protein có thể dẫn đến tích tụ các chất có khả năng chuyển hóa độc chất protein, gây tổn thương cấu trúc cầu thận, do đó làm nặng thêm bệnh thận mãn tính. Vì vậy, các bác sĩ khuyên rằng những bệnh nhân mắc bệnh thận mãn tính nên chọn 1 chế độ ăn với lượng đạm vừa phải. Nếu ăn quá ít đạm có thể dẫn đến suy dinh dưỡng, vì vậy tốt nhất nên chọn thực phẩm giàu đạm thiết yếu, nhưng hạn chế lượng ăn vào để đạt được cả hai yếu tố trên: Đáp ứng cả nhu cầu dinh dưỡng và việc bảo vệ vai trò của thận.

2) Ăn ít muối

Bệnh nhân thận dễ bị giữ nước và natri, thành phần chính của muối ăn là natri clorua, nếu ăn quá nhiều có thể làm trầm trọng thêm tình trạng giữ nước và natri, dẫn đến tình trạng phù nề ở bệnh nhân thận nặng thêm. Do đó, các chuyên gia y tế khuyến nghị rằng chế độ ăn uống lành mạnh của người trưởng thành cần ít hơn 6 gam muối mỗi ngày, tức là ít hơn khoảng một nắp chai bia. Đối với những người mắc bệnh thận mãn tính, cao huyết áp, tim mạch thì khuyến cáo người bệnh nên bổ sung khoảng 3g muối mỗi ngày. Hãy cảnh giác với những loại gia vị và thực phẩm có chứa muối natri, chẳng hạn như thực phẩm muối chua, bột ngọt, nước sốt cà chua,…

Tóm lại, chế độ ăn uống của người bệnh thận rất quan trọng. Bệnh nhân cần chú ý chế độ ăn đạm hợp lý, ít muối, không nên ăn khế. Khi lượng creatinin cao thì những loại quả có hàm lượng kali cao cũng cần kiêng kỵ. Nếu bệnh chuyển biến xấu, bạn nên tham khảo ý kiến của các bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng để có một chế độ ăn nghiêm ngặt, bảo vệ thận cũng như sức khỏe tổng thể.

Nguồn: http://danviet.vn/khe-vao-mua-thom-ngon-mong-nuoc-nhung-nguoi-mac-benh-nay-tuyet-doi-khong-duoc-...Nguồn: http://danviet.vn/khe-vao-mua-thom-ngon-mong-nuoc-nhung-nguoi-mac-benh-nay-tuyet-doi-khong-duoc-an-50202113311585372.htm