Hội chứng sợ hãi tình dục: Dấu hiệu, nguyên nhân và điều trị

Tình dục góp phần tạo sự thăng hoa, duy trì hạnh phúc trong tình yêu đôi lứa, là chất keo gắn kết trong mỗi gia đình. Tuyệt đại đa số chúng ta đều được hưởng "ân huệ"' này, trừ một số người kém may mắn - mắc hội chứng sợ hãi tình dục (Genophobia).

Có thể nói, tình dục là một cấu phần vô cùng quan trọng trong cuộc sống con người ngoài vai trò duy trì nòi giống, tình dục còn nuôi dưỡng hạnh phúc... Tuy nhiên, một số người sợ quan hệ tình dục dù họ rất quan tâm, chăm sóc, yêu thương bạn đời của mình. Vậy, nỗi sợ gần gũi tình dục là gì và các triệu chứng, nguyên nhân và các cách đối phó với tình trạng này?

Một số cặp đôi rất yêu nhau, hòa hợp về quan điểm, lý tưởng trong cuộc sống và giữ gìn chuyện ấy đến ngày tân hôn. Tuy nhiên, có những chuyện bất ngờ đã xảy ra, họ không thể tìm thấy hạnh phúc trong quan hệ tình dục, thậm chí gặp khó khăn trong chuyện ấy vì đối tác có những biểu hiện căng thẳng, khó thở, sợ hãi thậm chí khóc lóc. Đó có thể là những dấu hiệu của hội chứng sợ hãi tình dục - Genophobia là nỗi sợ quan hệ tình dục. Những người mắc chứng sợ gen có thể bắt đầu các mối quan hệ lãng mạn và có thể khá thích các hoạt động như hôn và âu yếm nhưng lại sợ chuyển sang giai đoạn sau đó của cặp đôi theo kiểu sợ thâm nhập.

Những người mắc chứng Genophobia luôn sợ hãi sự gần gũi tình dục.

1. Thế nào là hội chứng "sợ hãi tình dục"?

Hội chứng sợ tình dục (tiếng Anh: Genophobia hoặc coitophobia) là nỗi sợ hãi về thể chất hoặc tâm sinh lý của một người liên quan đến việc quan hệ tình dục hay những hoạt động liên quan đến tình dục.

Chứng sợ gần gũi tình dục Genophobia được gọi trong lâm sàng là chứng sợ gen. Những người mắc chứng sợ gen luôn sợ hãi sự gần gũi tình dục. Họ có thể có những cơn hoảng loạn hoặc sợ hãi dữ dội khi đối mặt với một tình huống tình dục. Những người bị ảnh hưởng bởi hội chứng sợ tình dục có thể không thích việc tham gia vào các mối quan hệ thân mật liên quan đến tình dục. Điều này có thể dẫn đến cảm giác cô đơn, xấu hổ vì nỗi sợ khác thường của họ.

Những nỗi sợ khác nhau như đôi khi, chứng sợ gen sẽ là sản phẩm phụ của một nỗi sợ khác. Ví dụ người mắc hội chứng này có thể sợ ảnh khỏa thân hoặc sợ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, sợ mang thai hoặc sợ đụng chạm. Những ám ảnh khác đôi khi có liên quan bao gồm:

- Coitophobia - sợ quan hệ tình dục

- Gymnophobia - sợ nhìn thấy mọi người khỏa thân và / hoặc bị nhìn thấy khỏa thân

- Haphephobia - sợ bị chạm / chạm vào người khác

- Nosophobia - sợ bệnh tật

- Tocophobia - sợ mang thai và sinh con

2. Đối tượng nào bị chứng sợ hãi tình dục?

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hội chứng sợ hãi tình dục như nỗi ám ảnh đối với một sự kiện liên quan đến tình dục trong quá khứ, cụ thể là các vụ tấn công hoặc lạm dụng tình dục, cảm giác xấu hổ hoặc lý do y khoa. Tuy vậy, nhiều người có thể mắc chứng này mà không hề có bất kỳ lý do nào cụ thể…

Những người bị tấn công tình dục:

Tấn công tình dục có thể là một sự kiện gây tổn thương về mặt tinh thần. Những người từng bị tấn công tình dục có thể thấy rằng họ phải vật lộn để tin tưởng vào những người bạn tình lãng mạn hoặc có những ác cảm về thể xác đối với những tình huống thân mật. Các nghiên cứu cho thấy những người trong quá khứ bị hiếp dâm, lạm dụng tình dục, cưỡng bức tình dục quá độ có một tỷ lệ cao mắc chứng sợ hãi tình dục. Nhiều người thậm chí không bao giờ có thể tìm được hạnh phúc khi quan hệ tình dục.

Người bị sang chấn tâm lý có liên quan đến tình dục từ thời thơ ấu:

Bạn thậm chí có thể không nhớ trải nghiệm này, nhưng bạn vẫn có thể có một nỗi sợ hãi vô thức về tình dục vì nó. Chấn thương thời thơ ấu không chỉ có nghĩa là bạn đã bị lạm dụng tình dục khi còn nhỏ. Nó cũng có thể được gây ra do tiếp xúc với các tình huống tình dục ở độ tuổi quá trẻ hoặc tình dục theo cách khiến bạn không thoải mái. Bác sĩ trị liệu có thể giúp bạn nhận ra, đối phó và phục hồi sau những ký ức đau buồn.

Có những lý do khác khiến một người có thể sợ hãi về sự gần gũi tình dục, bao gồm:

Bất an: Mọi người đều có thể có những bất an. Cả nam và nữ đều có thể lo lắng về hình ảnh cơ thể của mình. Khỏa thân trước một người khác khiến bạn lo sợ về cách họ sẽ nhìn nhận về cơ thể bạn là điều phổ biến. Tuy nhiên, những người mắc chứng sợ gen thường xuyên nghĩ về những bất an này, và họ sẽ hiện lên trong đầu khi họ đang quan hệ tình dục.

Quan niệm: Nhiều người tin rằng tình dục chỉ nên dành cho sinh sản chứ không phải là khoái cảm. Quan niệm này cũng có thể do nguyên nhân giáo dục hoặc những quy định khắt khe về mặt gia đình, cộng đồng…

Di truyền: Đây cũng có thể là nguyên do khiến bạn có nhiều khả năng mắc chứng sợ hãi tình dục

Tình trạng sức khỏe tiềm ẩn bệnh lý: Điều này cũng làm cho việc quan hệ tình dục trở nên khó khăn hoặc đau đớn.

Ý nghĩ về sự thân mật trong tình dục có thể khiến người mắc hội chứng sợ hãi tình dục cảm thấy buồn nôn và sợ hãi .

3. Biểu hiện của hội chứng sợ hãi tình dục

Người mắc chứng sợ hãi tình dục đương nhiên là sợ… quan hệ tình dục. Chỉ cần nghĩ đến quan hệ tình dục hoặc trong thời gian thân mật của cặp đôi thường có các triệu chứng như: Khó thở, dễ khóc, cảm thấy chóng mặt, đổ mồ hôi hoặc tim đập nhanh. Ý nghĩ về sự thân mật trong tình dục có thể khiến họ cảm thấy buồn nôn và sợ hãi khi đối mặt với khả năng giao hợp. Họ có cảm giác sợ hãi và hoảng sợ ngay lập tức gây ra các vấn đề về chức năng tình dục. Các biểu hiện khác bao gồm choáng váng hoặc cảm thấy ngất xỉu, cảm giác nghẹt thở, khó thở, run rẩy, nóng hoặc lạnh bốc hỏa, cảm giác tê hoặc ngứa ran. Họ cũng luôn thấy lạc lõng, khó hòa nhập môi trường, mất kiểm soát, luôn né tránh bạn tình khiến cho mối quan hệ thường xuyên căng thẳng, dễ đổ vỡ.

Về mặt logic, người mắc hội chứng này hiểu nỗi sợ hãi là vô lý, nhưng sự gần gũi về tình dục gây ra các cơn hoảng sợ, lòng tự trọng thấp và lo lắng về hiệu suất làm việc.

3.1 Các triệu chứng thể chất của chứng sợ hãi có thể bao gồm:

- Chóng mặt, choáng váng hoặc cảm thấy ngất xỉu

- Cảm giác nghẹt thở, khó thở, run rẩy

- Tim "đập thình thịch" hoặc nhịp tim nhanh (đánh trống ngực)

- Đau hoặc tức ngực

- Đổ mồ hôi

- Nóng hoặc lạnh bốc hỏa

- Cảm thấy hoặc bị bệnh

- Cảm giác tê hoặc ngứa ran

3.2 Các triệu chứng tâm lý của chứng sợ hãi có thể bao gồm:

- Cảm thấy lạc lõng với thực tế

- Cảm giác như bạn bị tách rời khỏi cơ thể của mình

- Sợ ngất xỉu, mất kiểm soát

Với chứng sợ gen, điều này có nghĩa là người mắc chứng này có thể né tránh các tình huống có thể dẫn đến quan hệ tình dục hoặc hành vi tình dục. Những nỗi sợ hãi đó thực sự có thể khiến chúng trở nên tồi tệ hơn. Các triệu chứng càng trở nên tồi tệ hơn khi họ tiếp xúc với các tác nhân kích thích tình dục lâu hơn và cách duy nhất để ngăn chặn nỗi sợ hãi là ngừng hoạt động và có thể bắt đầu tránh tình huống gây ra phản ứng sợ hãi.

Từng bị tấn công tình dục có thể là một sự kiện gây tổn thương về mặt tinh thần

4. Làm gì với chứng sợ Genophobia?

Không có viên thuốc thần kỳ nào để vượt qua chứng sợ hãi tình dục. Giống như hầu hết các nỗi sợ hãi, cần có thời gian để vượt qua nó. Một số không bao giờ hoàn toàn vượt qua nhưng có thể kiểm soát và sống một đời sống tình dục lành mạnh. Dưới đây là một số cách để giúp phục hồi sau chứng sợ hãi tình dục.

4.1. Tìm lý do

Từ những nguyên nhân nói trên, bạn hãy kiểm chứng xem sự bất an nào có thể là nguyên nhân dẫn đến chứng sợ hãi tình dục của bạn? Bạn cũng có thể muốn suy nghĩ về những gì dường như kích hoạt nỗi sợ hãi của bạn và ghi lại những tình huống nhất định liên quan đến tình dục ảnh hưởng đến bạn như thế nào. Bạn càng hiểu rõ nỗi sợ hãi của mình, bạn càng sớm có thể khắc phục tình trạng.

4.2. Đối phó với sự bất an

Nếu bạn cảm thấy lý do cho chứng sợ gen là vì sự bất an của mình, hãy thử tự chấp nhận và yêu bản thân. Bạn không chỉ cảm thấy tự tin hơn mà còn có thể tăng sức chịu đựng của mình.

Nếu đó là điều gì đó ngoài tầm kiểm soát của bạn, hãy vây quanh bạn với những người sẽ không hạ thấp bạn vì sự bất an của bạn. Nói chuyện với những người có thể gặp phải những bất an tương tự, và tìm hiểu các cơ chế đối phó khác nhau. Ngoài ra, đừng ngại nói chuyện với đối phương về những bất an của bạn. Bằng cách giao tiếp cởi mở, hai bạn có thể làm việc cùng nhau để khiến bạn cảm thấy thoải mái hơn trong các tình huống thân mật. Ham muốn bị ức chế là tình trạng bệnh lý ảnh hưởng đến đời sống tình dục.

4.3. Tìm hiểu cơ thể của bạn

Đôi khi, bạn có thể muốn hiểu rõ hơn về cơ thể của mình. Điều gì làm cho bạn cảm thấy tốt hơn, những gì bạn khởi động, những gì có thể làm tăng ham muốn tình dục của bạn? Điều này có thể giúp dập tắt nỗi sợ hãi của bạn, vì bạn sẽ biết nhiều hơn về những gì cảm thấy tốt cho bạn. Bạn cũng có thể thử thiền có hướng dẫn để giúp bạn thư giãn và hòa hợp với cảm giác của cơ thể. Có một mối quan hệ lành mạnh với bản thân là một khía cạnh quan trọng của việc chia sẻ cơ thể của bạn với người khác.

Bạn không cần phải xấu hổ về cơ thể của mình. Làm việc với chuyên gia trị liệu có thể giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn với cơ thể của mình và giúp bạn khám phá mối quan hệ của mình với nó.

4.4 Chia sẻ với bạn đời về khó khăn của bạn

Nếu chứng sợ gen của bạn là do chấn thương trong quá khứ, hãy đảm bảo rằng đối tác của bạn biết về điều đó. Điều quan trọng là thiết lập giao tiếp lành mạnh và nếu có bất kỳ điều gì khiến bạn cảm thấy không thoải mái, hãy cho họ biết. Có một người mà bạn tin tưởng và có thể giao tiếp có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong việc phục hồi sau những chấn thương trong quá khứ và đảm bảo rằng bạn thích thú với hoạt động tình dục mà bạn tham gia.

Tìm kiếm liệu pháp từ chuyên gia y tế là một giải pháp hữu ích nếu bạn có dấu hiệu của hội chứng sợ hãi tình dục.

5. Tìm kiếm liệu pháp từ chuyên gia y tế

Đừng cảm thấy sợ hãi khi tìm kiếm liệu pháp từ chuyên gia y tế. Nhận lời khuyên từ bạn bè hoặc những người thân yêu của bạn là rất tốt, nhưng một chuyên gia thực sự có thể giúp bạn tìm ra nguyên nhân chính xác của chứng sợ hãi tình dục của bạn và xác định các bước bạn có thể thực hiện để khắc phục nó. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn bị hoặc từng bị chấn thương.

Mặc dù ban đầu nhiều người có thể cảm thấy khó nói chuyện với chuyên gia trị liệu về tình dục, nhưng họ luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn một cách bí mật và không phán xét. Nếu sự tùy tiện hoặc lịch trình làm việc của bạn là vấn đề đáng lo ngại, liệu pháp trực tuyến là một lựa chọn tuyệt vời để tìm được bác sĩ trị liệu phù hợp để giúp giải quyết các vấn đề như sợ lãnh cảm tình dục.

Genophobia không có nghĩa là bạn không bao giờ có thể tận hưởng sự gần gũi tình dục trong tương lai. Giống như tất cả những nỗi sợ hãi, bạn có thể đương đầu với chúng hoặc tìm cách khắc phục chúng hoàn toàn. Nói chuyện với những người quan tâm đến bạn, cho dù đó là bạn bè, gia đình hay một chuyên gia. Bạn có thể khắc phục nỗi sợ hãi này và tiếp tục có một đời sống tình dục hiệu quả và các mối quan hệ viên mãn.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/hoi-chung-so-hai-tinh-duc-dau-hieu-nguyen-nhan-va-dieu-tri-169220612013400557.htm