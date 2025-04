Hình ảnh 12 loại sữa giả và hàng loạt sản phẩm khác đang điều tra

Bộ Công an khuyến cáo người dân không sử dụng 12 sản phẩm sữa đã được xác định là hàng giả và không nên sử dụng 72 sản phẩm sữa đang tiếp tục điều tra của Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma, Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an. Ảnh: Bộ Công an

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó chánh Văn phòng Bộ Công an, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định 12 sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng (sữa dạng bột) có chỉ tiêu chất lượng một số chất chính chỉ đạt dưới 70% so với mức công bố, được xác định là hàng giả (giả về chất lượng).

Dưới đây là hình ảnh 12 sản phẩm sữa đã được xác định là hàng giả:

1. Thực phẩm bổ sung COLOS IQ FOR MUM

2. Thực phẩm bổ sung COLOS IQ DIABETES

3. Thực phẩm bổ sung DARIFA A+ ProGold

4. Sản phẩm dinh dưỡng công thức KENMIL PREMIUM PEDIA GOAT

5. Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt SURE IQ SURE GOLD

6. Sản phẩm dinh dưỡng công thức Kodo A+ Starter Colostrum 1

7. Sản phẩm dinh dưỡng công thức L'' GRAND COLOSTRUM PEDIA+2

8. Sản phẩm dinh dưỡng công thức Newsure Colos 24h Kid Plus

9. Sản phẩm dinh dưỡng công thức Kid Baby Talacmum

10. Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Gludiabet Talacmum

11. Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt KASUMI CANXI NANO COLOS 24H

12. Sản phẩm dinh dưỡng KASUMI GAIN COLOS 24H 3

Danh sách 72 sản phẩm khác Bộ Công an đang điều tra cũng được khuyến cáo không nên sử dụng

1, Sản phẩm dinh dưỡng KASUMI IQ GROW COLOS 24H 4

2, Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 2- 15 tuổi Boss Milk Colos IQ 2

3, Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi BOLD CARE COLOS KID 1

4, Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi BOLD CARE COLOS PEDIA 2

5, Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 2-15 tuổi BOLD CARE WEIGHT GAIN

6, Thực phẩm bổ sung BOLD CARE HIKID GOLD

7, Thực phẩm bổ sung BOLD CARE CANCER PRO

8, Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi BOSSMILK COLOS KID 0+

9, Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 1-10 tuổi BOSSMILK COLOS PEDIA 1

10, Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1-15 tuổi BOSSMILK COLOS GAIN 3

11, Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt BOSSMILK COLOS CANXI

12, Thực phẩm bổ sung BOSSMILK COLOS SURE

13, Sản phẩm dinh dưỡng công thức KASUMI PEDIA COLOS 24H 2

14, Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt KASUMI CANXI NANO COLOS 24H

15, Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt KASUMI SURE GOLD COLOS 24H

16, Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi Nutrikao Colos 24h KID

17, Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi IQ Colos Premium 24h Kid 0+

18, Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi IQ Colos Premium 24h Pedia 1+

19, Thực phẩm bổ sung IQ Colos Premium 24h Sure Gold

20, Thực phẩm bổ sung IQ Colos Premium 24h Canxi

21, Sản phẩm dinh dưỡng DARIFA GOLD COLOSTRUM 24H GAIN

Dòng sản phẩm DARIFA GOLD có sản phẩm đang trong quá trình điều tra

22, Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1-15 tuổi IQ Colos Premium 24h IQ Grow 2+

23, Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 1-15 tuổi IQ Colos Premium 24h Gain 3+

24, Sản phẩm dinh dưỡng công thức Nance Colostrum 24H Pedia 2

25, Thực phẩm bổ sung NANCE COLOSTRUM 24H CANXI NANO

26, Thực phẩm bổ sung NANCE COLOSTRUM 24H GLUDIABET

27, Sản phẩm dinh dưỡng COLOS IQ GROW IQ 3

28, Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 6 tháng -6 tuổi: BABY CARE COLOSTRUM PEDIA 2

29, Thực phẩm bổ sung Kenmil Sure Gold

30, Thực phẩm bổ sung DARIFA A+ SURE GOLD

31, Sản phẩm dinh dưỡng KENMIL PREMIUM GROW - WEIGHT

32, Sản phẩm dinh dưỡng công thức KENMIL PREMIUM KID GOAT

33, Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi SURE IQ KID PLUS 1

34, Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt SureIQ Gludiabet

35, Sản phẩm dinh dưỡng công thức Kodo A+ Digest Colostrum 2

36, Thực phẩm bổ sung Kodo A+ EPA PRO

37, Sản phẩm dinh dưỡng công thức COLOS 24H PREMIUM KID BABY 1

38, Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi BONLAIT+ INFANT O+

39, Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt CILON MUM CANXI COLOSTRUM 24H

40, Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt CILON MUM CANXI COLOSTRUM 24H

41, Thực phẩm bổ sung Cilonmum Mama

42, Sản phẩm dinh dưỡng CILON MUM COLOS GAIN 24H 3

43, Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1-15 tuổi HIKIDME COLOS 24H IQ GROW

44, Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi HIKIDME COLOS 24h PEDIA

Nhóm sản phẩm HIKIDME COLOS 24h

45, Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi HIKIDME COLOS 24h BABY

46, Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi HIKIDME COLOS 24h BABY

47, Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 2-15 tuổi HIKIDME COLOS 24h GAIN

48, Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 tuổi trở lên CELAC GAIN BIOMIN 2+

49, Sản phẩm dinh dưỡng BONLAC+ LUXURY GOAT BIO - IQ COOL

50, Sản phẩm dinh dưỡng công thức BONLAC+ LUXURY COLOS 24H KID

51, Sản phẩm dinh dưỡng công thức BONLAC+ LUXURY COLOS 24H

52, Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên Hito Grow

53, Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên Hito Grow

54, Thực phẩm bổ sung HDO DIABETES

55, Thực phẩm bổ sung HDO CANXI NANO

56, Sản phẩm dinh dưỡng với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 2-15 tuổi HDO GROW IQ

57, Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 2-15 tuổi HDO PEDIA PLUS

58, Thực phẩm bổ sung HDO SURE GOLD

59, Sản phẩm dinh dưỡng Newsure Colos 24h Grow IQ Plus

60, Sản phẩm dinh dưỡng Newsure Colos 24h Grow IQ Plus

61, Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi Newsure Colos 24h Pedia Goat

62, Sản phẩm dinh dưỡng công thức Newsure Colos 24h Kid Plus

63, Sản phẩm dinh dưỡng với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 1 tuổi trở lên SURE IQ GAIN PLUS

64, Thực phẩm bổ sung Sure IQ Cơ - Xương - Khớp

65, Sản phẩm dinh dưỡng với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi SURE IQ PEDIA PLUS 2

66, Sản phẩm dinh dưỡng công thức IQ PLUS+ PEDIA2

67, Sản phẩm dinh dưỡng IQ PLUS + GROW WEIGHT 3

68, Sản phẩm dinh dưỡng công thức IQ PLUS + BABY 1

69, Thực phẩm bổ sung Baby Care Colostrum sure Gold

70, Sản phẩm dinh dưỡng Kenmil Premium Grow - Weigh

71, Sản phẩm dinh dưỡng công thức DARIFA A+ PEDIA COOL

72, Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên Hito Grow.

Trước đó, ngày 10-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt nhiều đối tượng trong đường dây sản xuất sữa giả tại Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma và Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group. Lực lượng chức năng đã thu giữ 84 loại sản phẩm sữa bột và hơn 26.000 lon sữa.