Hiếm gặp: Sỏi to bằng viên bi nằm trong hốc mũi

Ngày 29-10 Bệnh viện (BV) Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai cho biết đã nội soi lấy toàn bộ khối sỏi ra có đường kính 1 cm (gần bằng viên bi) trong hốc mũi 1 nam bệnh nhân 21 tuổi.

Trước đó, BV tiếp nhận bệnh nhân (ngụ phường Quang Vinh, TP Biên Hoà, Đồng Nai) trong tình trạng đau nhiều nửa đầu, chảy nước mũi vàng, hôi.

Bệnh nhân cho biết hay bị đau nửa đầu và hốc mắt bên phải, ngạt mũi, chảy nước mũi hôi đã nhiều năm nhưng chưa đi khám bao giờ, chỉ tự mua thuốc về uống.

Viên sỏi được lấy ra từ hốc mũi của bệnh nhân. Ảnh VH.

Qua nội soi, bác sĩ (BS) phát hiện trong hốc mũi phải bệnh nhân có một khối rất cứng, xù xì; chụp CT, BS chẩn đoán bệnh nhân bị sỏi rất hiếm gặp vùng mũi-xoang.

Sau khi lấy sỏi, bệnh nhân được bơm rửa sạch hốc mũi và điều trị bằng thuốc kháng sinh. Hiện bệnh nhân đã hết đau đầu, không còn chảy nước mũi, sức khoẻ ổn định.

Theo BS Nguyễn Thị Thanh Yến, hoa Tai mũi họng của BV, sỏi mũi, sỏi amiđan hay sỏi trong các tuyến nước bọt là những bệnh lý rất hiếm gặp nên ít được đề cập tới.

Trường hợp trên, nếu không loại bỏ sỏi sớm có thể gây viêm xoang, chảy máu mũi kéo dài và có thể ăn mòn xương tại chỗ, ảnh hưởng đến sức khoẻ và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.

Sỏi mũi hình thành do nhiều nguyên nhân, có thể do dị vật bên ngoài lọt vào và mắc kẹt lâu ngày hoặc có thể do can-xi lắng đọng hình thành sỏi.

Bệnh nhân thường có biểu hiện ngạt mũi một bên kèm chảy nước mũi màu vàng, xanh, đôi khi lẫn máu, mùi hôi... các triệu chứng này rất dễ nhầm lẫn với mắc dị vật vùng mũi hoặc ung thư vùng mũi-xoang.

"Khi có những dấu hiệu bất thường như đau đầu, nhức nửa mặt, chảy mũi có mùi hôi, chảy máu… người dân nên sớm tìm tới BS chuyên khoa để được khám và điều trị kịp thời" - BS Yến khuyến cáo.

