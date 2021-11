Gội tóc đêm nhất định tránh điều này nếu không muốn bệnh tật đầy mình

Thứ Năm, ngày 18/11/2021 21:00 PM (GMT+7)

Đi ngủ với mái tóc còn ẩm ướt sẽ là nguyên nhân gây đau nhức đầu mãn tính, đau dây thần kinh và tạo cảm giác mệt mỏi khi thức dậy…

Do công việc bận rộn, nhiều người có thói quen gội đầu muộn và đi ngủ khi tóc còn chưa khô. Đối với người trẻ, có sức khỏe, làm như vậy một vài lần có thể sẽ không sao. Tuy nhiên, theo bác sĩ George Cotsarelis, giáo sư da liễu tại Đại học Y Perelman thuộc Đại học Pennsylvania, Mỹ cho biết, đi ngủ với mái tóc ướt không chỉ làm tổn hại đến mái tóc mà còn nhiều hệ lụy đến sức khỏe.

Việc đi ngủ với mái tóc ướt thường xuyên, theo thời gian nước làm suy giảm lớp ngoài bảo vệ của nang lông, hay gọi là lớp biểu bì. Khi biểu bì bị phá vỡ, nước có thể xâm nhập và làm vỡ bên trong lớp vỏ của nang tóc. Tóc sẽ xơ, dễ gãy rụng, không bóng mượt. Chưa kể đến đi ngủ với mái tóc còn ẩm ướt sẽ là nguyên nhân gây đau nhức đầu mãn tính, đau dây thần kinh và tạo cảm giác mệt mỏi khi thức dậy.

5 tác hại nghiêm trọng khi thường xuyên để tóc ướt đi ngủ

Cảm giác nặng nề, mệt mỏi khi thức dậy

Cảm giác nặng nề, mệt mỏi khi thức dậy là kết quả của việc đi ngủ khi tóc còn ướt. Thậm chí là dẫn tới nguy cơ bị viêm tĩnh mạch da đầu mãn tính. Biểu hiện thường thấy là ngứa ngáy, đau nhức đầu, phần da đầu thường dày và thô hơn mức thường, đồng thời dưới lớp da đầu còn có những cục sưng nhỏ trồi lên. Tình trạng này cần phải điều trị kịp thời nếu không dễ gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Đau đầu kinh niên

Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, để tóc ướt khi đi ngủ là một trong những nguyên nhân gây ra các cơn đau đầu. Nhiều phụ nữ bị đau đầu kinh niên đó là hậu quả của việc thường xuyên gội đầu khuya muộn. Nguyên nhân là nước đọng lại trên tóc và da đầu sẽ khiến các mạch máu hoạt động chậm lại, làm cản trở lưu thông máu, lâu dần thành đau nhức đầu mãn tính.

Đau cơ, liệt nửa mặt

Tóc ướt khiến nhiệt độ da đầu bị thay đổi và cơ thể phải giảm nhiệt suốt đêm như thế nên làm tăng khả năng căng thẳng các cơ và gây co thắt. Đáng sợ hơn là tình trạng tê liệt nửa mặt cũng có thể gặp phải do xuất phát từ sự thay đổi nhiệt độ trong cơ thể khi mái tóc còn đang ướt nên gây ra hiện tượng các cơ mặt bị co lại, nhất là khi cơ thể đang ở trong trạng thái ngủ.

Tóc bết dính nhiều dầu

Nằm ngủ trong tình trạng tóc ướt sẽ khiến da đầu mất cân bằng độ pH và tăng các tuyến bã nhờn. Kết quả là bạn sẽ thức dậy với mái tóc và da đầu bết dính, đặc biệt là rất nhanh bẩn kèm mùi khó chịu nữa nhé. Do đó, gội đầu ban ngày hoặc sấy tóc thật khô trước khi ngủ sẽ giúp tóc sạch và hạn chế dầu hiệu quả.

Nấm tóc, rụng tóc

Đi ngủ mà da đầu vẫn còn ẩm ướt sẽ khiến da đầu dễ bị tổn thương gây ra tình trạng ngứa da đầu, gầu xuất hiện. Da đầu ẩm ướt cũng là môi trường lý tưởng cho các loại vi nấm, vi khuẩn gây hại phát triển.

Nấm da đầu là nguyên nhân dẫn tới việc rụng nhiều tóc, hói đầu, bong vảy… kèm theo cảm giác ngứa ngáy và có mùi lạ trên da đầu khiến bạn không chỉ vô cùng khó chịu mà còn làm mất đi tính thẩm mỹ.

