Giám đốc Sở Y tế TP HCM: Các chuỗi lây nhiễm Covid-19 tại TP đã được kiểm soát

Thứ Hai, ngày 07/06/2021 09:16 AM (GMT+7)

Các chuỗi lây nhiễm Covid-19 đã phát hiện tại TP HCM từng bước được khống chế. Dù có một số ca bệnh chưa rõ nguồn lây trong cộng đồng nhưng trong giai đoạn giãn cách xã hội nên nguy cơ tiếp xúc thấp, không phát tán rộng, chỉ lây lan 1-2 thành viên trong gia đình.

Thông tin trên được ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, báo cáo tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP vào sáng 7-6.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại quận Gò Vấp, TP HCM. (Ảnh: HUẾ XUÂN)

Theo ông Bỉnh, tính từ ngày 18-5 đến 6-6, TP HCM phát hiện 371 người dương tính, trong đó 1 người tử vong (bệnh nhân 5463). Ngoài ra, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tiếp nhận 3 bệnh nhân Covid-19 nặng. Trong đó, 1 từ Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang và 2 người từ Bệnh viện Đa khoa Khu Vực Long An. Hiện tại, cả 2 bệnh nhân này đều trong tình trạng rất nặng.

Liên quan ổ dịch từ điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng, từ ngày 26-5 đến nay, có 362 trường hợp dương tính đã được công bố. Ổ dịch này có các chuỗi nhánh lớn. Cụ thể:

Tại khách sạn Sheraton - quận 1: Có 12 ca liên quan (gồm 1 ca F0 - bệnh nhân 6282, 8 ca F1, 2 F2), đối tượng mắc bệnh là các đầu bếp, nhân viên phục vụ. Tất cả đã cách ly tập trung từ ngày 28-5.

Tại chuỗi Cửa hàng cà phê Trung Nguyên - 104 Phổ Quang, quận Tân Bình: Có 34 ca liên quan (bao gồm ca F0 - bệnh nhân 6288, 5 ca F1, 21 ca F2 và 7 ca bệnh lây nhiễm từ các bệnh nhân này). Đối tượng mắc bệnh là các nhân viên phục vụ cửa hàng và lây sang các hộ gia đình, khu nhà trọ. Từ đây phát hiện 1 ổ dịch lớn tại khu nhà trọ trên đường Điện Biên Phủ, phường 15, Bình Thạnh gồm 18 ca bệnh, trừ 5 ca đầu tiên nhà trọ phát hiện ngày 29-5, các ca sau đều phát hiện trong thời gian phong tỏa.

Tại Trường Mầm non song ngữ KID TOWN: Có 24 ca liên quan (bao gồm 1 ca F0-bệnh nhân 6427, 8 ca F1, 9 ca F2, 7 ca F3 và 2 ca F4. Đối tượng mắc bệnh là giáo viên của trường, và lây sang các hộ gia đình, khu nhà trọ. Kết quả điều tra ghi nhận lây lan sang tỉnh Bạc Liêu (1 ca), Long An (3 ca), Đồng Tháp (1 ca) trong chuỗi lây này. Ngày ghi nhận ca bệnh gần nhất tại TP HCM là 5-6.

Tại khu nhà trọ hẻm 80/59/80A Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp: Có 22 ca liên quan (bao gồm 1 ca F0-bệnh nhân 6289, 11 ca F1, 5 ca F2 và 5 ca F3). Đối tượng mắc bệnh là các cư dân trong khu nhà trọ (7/15 ca), một số nhân viên làm việc tại Công ty Nàng Khô (7/15 ca) do tiếp xúc ca F0. Kết quả điều tra ghi nhận 1 trường hợp lây lan sang tỉnh Trà Vinh trong chuỗi lây này qua các mốc dịch tễ xác định là trường hợp F3). Ngày ghi nhận ca bệnh gần nhất là 6-6.

Tại Công ty TNHH phát triển giải pháp tầm nhìn IDS: 37 ca xác định - (bao gồm 1 ca F0-bệnh nhân 6787, 9 ca F1, 12 ca F2 và 2 ca F3). Đối tượng mắc bệnh là nhân viên thuộc công ty này (10/23 ca) và lây lan cho một số hộ gia đình (12/23 ca). Từ chuỗi lây nhiễm này đã phát sinh ổ ở quận 1 với 5 ca bệnh. Ngày gần nhất phát hiện ca bệnh là ngày 6-6.

Tại Công ty TNHH đầu tư dịch vụ Thiên Tú FN (Văn phòng lầu 4 thuộc Toà nhà Phan Khang, Số 1 Hoàng Việt): Có 91 ca liên quan (bao gồm 1 ca F0- bệnh nhân 6301, 72 ca F1, 16 ca F2, 2 ca F3). Công ty Thiên Tú có 471 nhân viên được chỉ định cách ly tập trung từ ngày 28-5, đã phát hiện 71 bệnh nhân gôm 46 người phát hiện trước khi cách ly và 25 người đã được cách ly tập trung, xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày phát hiện ca bệnh gần nhất trong cộng đồng của chuỗi này là 3-6.

Trong chuỗi lây nhiễm liên quan điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng phát hiện 3 ca bệnh là người làm việc trong các khu công nghiệp. Tuy nhiên nhờ phát hiện sớm, xử lý dập dịch triệt để nên đến nay chưa ghi nhận có lây lan dịch bệnh trong khu vực này

Bác sĩ Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết qua xét nghiệm tầm soát khu vực có nguy cơ, TP HCM đã phát hiện được 2 trường hợp mắc bệnh trong cộng đồng (phường 15, quận Gò Vấp). Tuy nhiên, xét nghiệm mở rộng cộng đồng chưa phát hiện trường hợp lây nhiễm.

Theo ông Bỉnh, sau 6 ngày áp dụng giãn cách xã hội, số ca bệnh phát hiện hằng ngày đang có dấu hiệu giảm dần, còn khoảng 20-25 ca trong cộng đồng, còn lại là các ca phát hiện trong khu cách ly hoặc khu phong tỏa. Điều này cho thấy, các chuỗi lây nhiễm đã biết tại TP HCM từng bước được khống chế. Mặc dù có những ca bệnh chưa rõ nguồn gốc phát hiện trong cộng đồng nhưng trong giai đoạn giãn cách xã hội nên nguy cơ tiếp xúc thấp, không phát tán rộng, chỉ lây lan đến 1, 2 thành viên trong gia đình.

Nguồn gốc các ca bệnh này có thể do dịch bệnh đã âm thầm lây lan trong cộng đồng từ trước, do việc tiếp xúc, đi lại nhiều của người dân trong dịp nghỉ lễ. Hiện nay, dịch bệnh vẫn đang lây lan trong cộng đồng tại 1 số tỉnh, thành, do đó còn nhiều người dân có thể có tiếp xúc với ca bệnh hoặc đi qua các địa điểm có ổ dịch trong cả nước. Vì vậy, việc tăng cường vận động, yêu cầu người dân thực hiện khai báo y tế nếu có yếu tố nguy cơ là hết sức cần thiết, nhằm phát hiện và kiểm soát kịp thời, không để lây lan rộng.

