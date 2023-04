Gan trái của đàn ông bị "rỗng", cần hết sức lưu ý 2 thói quen ăn uống này

Gan có chức năng quan trọng nhưng cũng rất mong manh, một số thói quen ăn uống hằng ngày có thể gây ra những tổn thương cho gan không thể cứu vãn.

Ông Xie, 55 tuổi (Trung Quốc) gần đây xuất hiện các triệu chứng như chán ăn, mệt mỏi và tiêu chảy. Bên cạnh đó, ông bị sốt và ớn lạnh nên đã đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả khiến cả bác sĩ và ông Xie đều kinh hãi. Hình ảnh siêu âm cho thấy gan trái của ông Xie đã bị "đục rỗng" và biến thành một “quả bóng” lớn chứa đầy mủ.

Ông được chỉ định nhập viện ngay lập tức để phẫu thuật. Trước tiên, bác sĩ chọc thủng vị trí mủ khi mổ siêu âm, sau đó cắt bỏ nửa gan trái, lúc này bí mật đằng sau tổn thương mới được tiết lộ: xuất hiện một số lượng lớn cấu trúc giống như khối u trên gan, thậm chí còn có trứng ấu trùng.

Bệnh này chính xác là gì? Tại sao nó lại ở trong gan? Làm sao vết thương có thể nguy hiểm như vậy?

Sự nguy hiểm của sán lá gan

Nó có thể ký sinh trong gan và đường mật của con người, phá hủy các tế bào biểu mô ống mật và các mạch máu dưới niêm mạc. Đồng thời, các chất tiết và chất chuyển hóa của ký sinh trùng có thể gây ra các phản ứng quá mẫn và viêm trong lớp nội mạc ống mật và các mô xung quanh, dẫn đến gây viêm gan cấp tính cho người bệnh hoặc viêm túi mật cấp, viêm đường mật,…

Nếu không được điều trị kịp thời và mang sán trong thời gian dài, hệ thống gan, túi mật của toàn cơ thể sẽ bị ảnh hưởng, có thể gây ung thư gan, ung thư ống mật.

2 thói quen có thể gây nhiễm sán lá gan

- Người thích ăn tôm cá sống

Nhiều người cho rằng cá nước biển sâu sẽ không nhiễm ký sinh trùng nên ăn sống thoải mái. Mặc dù so với nước ngọt, áp suất thẩm thấu trong nước biển cao hơn, điều này gây ra mối đe dọa lớn hơn đối với sự sống sót của ký sinh trùng, tuy nhiên, ký sinh trùng có sức sống ngoan cường như Anisakis cũng có thể lây nhiễm cho một số loài cá biển. Do đó, cách an toàn nhất là nấu chín thực phẩm.

- Dao, thớt không phân biệt đồ sống và đồ chín

Khi xử lý các nguyên liệu như tôm, cá nước ngọt tại nhà, dao, thớt nhà bếp sẽ bị dính trứng côn trùng là điều khó tránh khỏi. Điều quan trọng nhất là trứng côn trùng sẽ ẩn náu trong các vết dao có kích thước và độ sâu khác nhau trên bề mặt thớt, không thể loại bỏ bằng cách rửa đơn giản. Sau đó, nó sẽ chuyển sang những món ăn khác nếu dùng chung dao, thớt.

