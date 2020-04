Gan dễ bị tổn thương nghiêm trọng nếu bạn có những thói quen tai hại này

Thứ Tư, ngày 29/04/2020 12:00 PM (GMT+7)

Thói quen sống của bạn chính là chìa khóa của sức khỏe. Nếu thường xuyên làm những điều sau thì hãy thay đổi ngay để bảo vệ gan khỏi nguy cơ bị tổn thương nghiêm trọng.

1. Ăn/ uống nhiều đường

Thói quen này không chỉ gây hại cho răng mà nó còn là “sát thủ” của gan. Gan sử dụng đường fructose để tạo ra chất béo. Nếu chúng ta ăn quá nhiều đường tinh luyện và fructose sẽ gây ra sự tích tụ chất béo, có thể dẫn đến bệnh gan.

Một số nghiên cứu cho thấy, đường có thể gây hại cho gan như rượu, ngay cả khi bạn không thừa cân. Đó là lý do để bạn hạn chế nạp thực phẩm chứa nhiều đường, chẳng hạn như soda, bánh ngọt và kẹo.

2. Tự ý bổ sung thảo dược

Ngay cả với những sản phẩm làm từ thảo dược hoàn toàn tự nhiên và có nguồn gốc rõ ràng thì việc tự ý bổ sung vô tội vạ vẫn tác động tiêu cực đến gan. Trước khi sử dụng bất cứ loại thảo dược nào, bạn nên tìm kiếm sự tư vấn của bác sĩ để tránh nguy cơ bị viêm gan và suy gan.

3. Không kiểm soát cân nặng

Chất béo dư thừa có thể tích tụ trong các tế bào gan và dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). Bệnh này khiến gan bị sưng lên. Nếu tình trạng này kéo dài, sẽ dẫn đến nguy cơ mắc bệnh xơ gan.

Những người bị thừa cân, béo phì, trung niên hoặc mắc bệnh tiểu đường có nhiều khả năng bị NAFLD. Nếu bạn áp dụng chế độ ăn kiêng, tập thể dục đều đặn có thể ngăn ngừa bệnh tật hiệu quả.

4. Nạp quá nhiều vitamin A từ thực phẩm bổ sung

Cơ thể bạn rất cần vitamin A. Các loại thực vật như trái cây, rau quả tươi, đặc biệt là những loại có màu đỏ, cam và vàng rất giàu loại vitamin này. Nhưng nếu bạn dùng thực phẩm bổ sung có liều lượng vitamin A cao, gan có thể sẽ phải đối diện với nhiều nguy cơ. Tuyệt đối không được tự ý bổ sung vitamin A nếu không có chỉ dẫn của bác sĩ.

5. Uống nhiều nước ngọt

Nghiên cứu cho thấy, những người uống nhiều nước ngọt có nhiều khả năng mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD).

6. Lạm dụng thuốc giảm đau

Hãy xem lại nếu bạn có thói quen uống thuốc giảm đau mỗi khi bị đau lưng, đau đầu hoặc cảm lạnh. Hãy chắc chắn bạn đang dùng đúng cách và đúng liều lượng. Lạm dụng thuốc giảm đau sẽ khiến gan bị tổn thương. Đặc biệt điều này rất nguy hiểm nếu như bạn duy trì như một thói quen trong thời gian dài.

7. Nạp nhiều chất béo chuyển hóa

Chất béo chuyển hóa là chất béo nhân tạo trong một số thực phẩm đóng gói và đồ nướng. Thường xuyên ăn các loại thực phẩm này có thể khiến bạn tăng cân nhiều. Điều đó không hề tốt cho sức khỏe của gan.

8. Sử dụng chung kim tiêm

Việc sử dụng chung kim tiêm ở những người nghiện ma túy làm tăng nguy cơ lây truyền các bệnh nguy hiểm qua đường máu. Viêm gan C là một trong số đó. Dù chỉ một lần sử dụng chung kim tiêm, bạn cũng cần đi xét nghiệm máu để loại trừ rủi ro có thể gặp phải.

9. Uống rượu

Nhiều người nghĩ rằng, uống rượu mà không bị say rượu là ở mức độ vừa phải. Thực tế rằng, lượng rượu đủ để khiến bạn bị say thường gấp nhiều lần so với lượng rượu tiêu chuẩn. Phụ nữ chỉ nên uống tối đa 1 ly mỗi ngày và 2 ly mỗi ngày ở nam giới.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/gan-de-bi-ton-thuong-nghiem-trong-neu-ban-co-nhung-thoi-quen-tai-hai-nay-d463389.html