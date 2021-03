Điều gì xảy ra cho cơ thể nếu ăn nhiều thịt đỏ?

Thứ Ba, ngày 16/03/2021 11:00 AM (GMT+7)

Ăn nhiều thịt đỏ chế biến sẵn có thể làm tăng nguy cơ suy giảm trí nhớ ở phụ nữ.

Thịt đỏ bao gồm những loại thịt như: thịt bò, thịt cừu, thịt nai,…đây là nguồn cung cấp protein chất lượng cao và các chất dinh dưỡng thiết yếu như sắt cho cơ thể.

Ăn nhiều thịt đỏ chế biến sẵn có thể làm tăng nguy cơ suy giảm trí nhớ ở phụ nữ. Ảnh: NGUYÊN VÕ

Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều thịt đỏ sẽ mang lại một số tác dụng phụ, điển hình như tăng mức cholesterol trong máu, tăng khả năng suy giảm trí nhớ ở phụ nữ, theo Eat This, Not That!.

Một nghiên cứu mới trên hơn 100.000 phụ nữ sau mãn kinh cho thấy, phụ nữ ăn nhiều thịt đỏ chế biến sẵn có nguy cơ tử vong do sa sút trí tuệ cao hơn 20% so với những phụ nữ ăn ít thịt đỏ. Đây không phải là nghiên cứu đầu tiên tìm ra mối liên hệ giữa việc tiêu thụ thịt đỏ và chứng sa sút trí tuệ. Một nghiên cứu năm 2016 cũng cho thấy, tiêu thụ nhiều thịt đỏ có liên quan đến bệnh Alzheimer, nghiên cứu dựa trên dữ liệu từ 10 quốc gia khác nhau, theo Eat This, Not That!.

Một nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí Hiệp hội tim mạch Mỹ cho biết, ăn thịt đỏ chưa qua chế biến sẵn cũng có thể làm tăng nguy cơ tử vong vì bệnh tim mạch.

Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng mức cholesterol cao có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao, trong khi đó, thịt đỏ có chứa nhiều cholesterol có hại (LDL).

Nguồn: https://plo.vn/suc-khoe/dinh-duong/dieu-gi-xay-ra-cho-co-the-neu-an-nhieu-thit-do-972511.htmlNguồn: https://plo.vn/suc-khoe/dinh-duong/dieu-gi-xay-ra-cho-co-the-neu-an-nhieu-thit-do-972511.html